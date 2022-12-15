Кадры из больничной палаты решают все

Публикация видеозаписи из клиники с Михаилом Саакашвили вызвала широкий резонанс. В оппозиции считают, что видео подтверждает тяжесть состояния экс-президента. Власти, напротив, назвали публикацию вынужденной, так как они не нашли иного способа доказать факт симуляции со стороны Саакашвили.

Пенитенциарная служба 14 декабря выложила в открытый доступ видеокадры из клиники «Вивамеди», заявив, что они доказывают, что бывший президент симулирует тяжелое состояние. Однако соратники Саакашвили, напротив, увидели на видеокадрах неестественно худого, с трудом передвигающегося человека, который не может контролировать свое психофизическое состояние. Видео без звука длится 10,5 минут и является нарезкой с разных камер наблюдения. На кадрах фигурируют три даты: 9 августа, 4 октября и, наконец, на несколько секунд – 12 декабря.

Распространение этих кадров является уголовным преступлением, видеоматериал, то есть личные данные были обнародованы без разрешения заключенного, высказал позицию защиты адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе. По мнению же министра юстиции Рати Брегадзе, видеозапись призвана прекратить спекуляции на тему здоровья Саакашвили:

«Из-за определенных моральных соображений мы не стали предавать огласке много других кадров... Мы действовали с предельной сдержанностью...»

Сам Михаил Саакашвили считает, что публикация является логическим продолжением развязанного против него насилия, но сломать его не получится.

«Вчера система окончательно опозорилась перед всем миром. Видели ли вы в какой-нибудь стране мира, в том числе в России, такую дикость и безобразие? Больше всего мне жаль медперсонал, взятый в заложники и всячески терроризируемый бандой разбойников. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты врачи, что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломать вам меня удастся», – говорится в письме Саакашвили.

Лидеры «Грузинской мечты» отмечают, что видеокадры в пух и прах разбивают версию о смертельном заболевании третьего президента. По словам главы парламентской фракции партии Мамуки Мдинарадзе, ни одна из попыток дискредитации власти не ознаменовалась успехом:

«Первая ложь заключалась в том, что он якобы объявил голодовку, а затем из-за высокого общественного интереса был обнародован отснятый материал, из которого всем стало ясно, что это был спектакль, а не голодовка. Второй ложью было то, что его будто под пытками перевезли куда-то и т.д. И это тоже было раскрыто видеокадрами. И уже в третьем случае спецоперация с требованием освобождения Михаила Саакашвили тоже провалилась, потому что этот знаменитый нарратив последних месяцев, что он умирает, тоже оказался банальной ложью».

Политолог Гия Хухашвили считает, что публикация кадров от имени правительства нарушает закон – теперь вся ответственность при любом сценарии развития событий за состояние здоровья Михаила Саакашвили возлагается на власть:

«Если состояние его здоровья действительно ухудшается, максимум, о чем можно говорить, – это саботаж лечения или даже попытка самоубийства. Поскольку министр юстиции подтверждает, что состояние здоровья ухудшается, поэтому его вывод относительно «симуляции» является чисто умозрительным. Если мы имеем дело с саботажем лечения, а государство спокойно наблюдает за этим, то это означает доведение человека до самоубийства, что также является уголовным преступлением. Вот почему я расцениваю действия Брегадзе как признание в преступлении. Выходит, государство месяцами спокойно наблюдало за этим! Это можно расценить как поощрение к самоубийству –​ если вы видите, что жизнь человека находится под угрозой, даже если он делает это сам, ответственность в этом случае лежит на правительстве».

Эту точку зрения разделяет глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили, который, в свою очередь, предлагает взглянуть на действия властей по отношению к Саакашвили с другого ракурса – в контексте международной повестки:

«По сути, своими действиями власти отказываются выполнять рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, в том числе по линии решения вопроса политзаключенных. Эта проблема стоит весьма остро, и мы ждали смягчения приговора в отношении Ники Гварамия или его помилования. С другой стороны, мы видим ежедневное ухудшение здоровья третьего президента Михаила Саакашвили и крайне циничные заявления в связи с ним высокопоставленных чиновников власти».

Своим мнением по поводу происходящего поделился бывший президент Георгий Маргвелашвили, который ровно год назад встречался с Саакашвили в госпитале Гори. По его оценке, публикация кадров имела обратный эффект:

«Впечатление было очень тяжелым во многих отношениях. Во-первых, он выглядел совершенно больным. По физическому состоянию это совершенно не тот человек, которого я видел в горийском госпитале, когда его доставили, – он в больнице или в концлагере? Он сильно изменился».

Кроме того, по словам Георгия Маргвелашвили, ему непонятно, как оппозиция может вместе с властью заседать в парламенте после публикации этих кадров.

Судя по всему, в «Нацдвижении» пока не намерены выполнять рекомендацию Маргвелашвили, приняв решение объявить голодовку в фойе парламента. Три депутата от оппозиционного «Единого национального движения» – Давид Киркитадзе, Ана Цитлидзе и Абдулла Исмаилов продолжат акцию до тех пор, пока не будет принято решение о транспортировке экс-президента на лечение за границу. Как отметил Киркитадзе, во фракции были разногласия по поводу дальнейших действий, и решение о голодовке пока приняли только три депутата.

В свою очередь, с сегодняшнего дня Саакашвили отказался принимать больничную еду. Он будет принимать лишь ту пищу, которую принесут члены семьи или адвокат. Как заявила защита бывшего президента, сделано это в целях минимизации рисков дальнейшего отравления.

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