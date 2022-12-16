Грузия, Румыния, Венгрия и Азербайджан оформят соглашение о стратегическом сотрудничестве

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Румынию. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в состав делегации также входят министры иностранных дел, финансов и экономики.

В Бухаресте Гарибашвили подпишет соглашение «О стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии». На церемонии подписания будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС. Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре во время визита в Тбилиси заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.

После этого Минэкономики объявило, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии ведут переговоры по проекту поставок электроэнергии в ЕС. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил заинтересованность страны получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию.

В ноябре также сообщалось, что Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Уже создана рабочая группа, в работе которой принимают участие Корпорация нефти и газа Грузии, Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), партнеры из Румынии и Венгрии.