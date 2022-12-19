Около 10 человек выступили в Риме против решения ЕС о российских паспортах

У здания министерства иностранных дел Италии в Риме прошла акция против решения ЕС о непризнании паспортов РФ, выданных в самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии.

Организатором акции, в которой приняли участие около десяти человек, выступил глава представительства югоосетинского МИДа в Италии Мауро Мурджа.

На прошлой неделе Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». В заявлении указано, что речь идет не только о документах, выданных, к примеру, в Сухуми и Цхинвали, а также о документах, которые выданы «там проживающим лицам».

Участники акции, прошедшей в Риме, считают, что это решение – «форма расизма и постыдная дискриминация, по которой российские паспорта не признаются не на политической, а на этнической основе».

«Ты можешь поддерживать или не поддерживать Россию, но только из-за того, что ты живешь на этой территории (непризнанных республик), тебя наказывают, отказывая в свободе передвижения», – заявил организатор акции Мауро Мурджа РИА Новости.