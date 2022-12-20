Участник свадебного кортежа задержан в Цхинвали за стрельбу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия столкнулась с вызовом, связанным с массовой миграцией из России, и «гостеприимство не должно быть глупым».

«Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым», – сказала Зурабишвили на предновогоднем приеме для представителей дипкорпуса во дворце Орбелиани.

По ее словам, допустимо, чтобы граница была открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должно быть «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Зурабишвили подчеркнула, что проблема оккупации остро стоит перед Грузией, и Россия постоянно пытается навязать соседям свою волю.

По ее словам, к тому моменту, когда дойдет до переговоров с Россией, «должно быть ясно определено, что оккупация больше не приемлема на европейском континенте».

«Разумеется, придет время переговоров, и сейчас это в руках лишь украинского народа», — сказала Зурабишвили.

Одновременно она отметила, что Европа сегодня становится силой, которую все будут уважать и происходит демонстрация ее единства.

«Именно с этой Европой мы хотим интегрироваться… Сейчас в Европе есть вызовы и надежды. Целью единой Европы было избавление от войны навсегда, но война вернулась в самое сердце… Однако в результате этого вызова Европа реально открылась, появилась перспектива расширения, и это результат успеха европейской политики. Здесь мы имеем единую силу, которая без колебаний поддерживает и защищает своих партнеров, показывая, что значит быть новой силой», — заявила Зурабишвили.