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Участник свадебного кортежа задержан в Цхинвали за стрельбу
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали пассажира одной из машин свадебного кортежа, который устроил стрельбу в Цхинвали.
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства, инцидент произошел в минувшее воскресенье.
«Из ветрового окна переднего пассажирского места автомобиля марки «Lexus», который ехал в составе свадебного кортежа, было произведено несколько выстрелов в воздух. Автомобиль правонарушителя был остановлен экипажем ОМОН, который сопровождал кортеж. В ходе досмотра сотрудниками милиции был обнаружен и изъят пистолет системы EKOL Aras Magnum», – сказано в сообщении.
Правонарушитель – 25-летний житель Цхинвали. Его доставили в цхинвальское Управление внутренних дел. По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Другие новости дня
Суд увидел в «Нет в***е» войну, а не воблу – и всё-таки назначил штраф
Суд в Тюмени оштрафовал местную жительницу Алису Климентову на 30 тысяч рублей за надпись "Нет в***е" на площади. Климентова утверждала, что фраза посвящена вобле, но суд со второго раза всё-таки увидел в надписи войну и обвинил девушку в дискредитации российской армии.
В конце сентября Климентова синим мелком написала на асфальте центральной площади фразу "Нет в***е" и нарисовала пацифик. Полиция интерпретировала надпись как антивоенную. В суде Климентова объяснила, что фраза посвящена вобле, так как она испытывает "неприязнь к данному виду рыб". Полиция не смогла это опровергнуть – и судья закрыл дело за отсутствием состава правонарушения.
В интернете появились мемы и шутки на эту тему, а полиция подала жалобу на решение судьи. Полицейские заявили, что суд не учёл наличие всех представленных доказательств, а именно – наличие пацифика, который, по их мнению, "выражает несогласие с объявленной мобилизацией". По словам Климентовой, во время апелляции представитель МВД не объяснил, как символ мира дискредитирует российских военных.
Сама Климентова говорила полицейским, что нарисовала пацифик, потому что он "красивый и нравится ей".
- Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- По данным "Медиазоны", на начало ноября по статье о дискредитации было заведено более пяти тысяч дел.
США обвинили секретариат ООН в уступках угрозам со стороны России
Соединённые Штаты обвинили руководство ООН в неспособности организовать расследование по поставкам в Россию иранских дронов и в том, что в Украину для проверки используемых там российскими военными беспилотников не были направлены официальные лица.
"Мы разочарованы тем, что секретариат ООН, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совет Безопасности", - заявил в понедельник на заседании Совбеза, посвященном резолюции по иранской ядерной сделке 2015 года, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.
Великобритания, Франция, Германия, США и Украина настаивают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию ООН.
Ранее в докладе Совету безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что сотрудники организации изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет сообщено в установленном порядке, передаёт "Голос Америки". По словам Гутерриша, обвинения в том, что Иран поставил России беспилотники, используемые в Украине, рассматриваются "в более широкой картине" всего, что ООН предпринимает в контексте войны, чтобы определить необходимость отправки экспертов в Киев и когда именно.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании 19 декабря, что представители международной организации "не должны поддаваться давлению со стороны западных стран", и что любые результаты того, что Небензя назвал "псевдорасследованием", нельзя будет считать действительными.
Постпред Ирана Амир Саид Иравани сказал, в свою очередь, что Иран не передавал России какие-либо изделия, запрещенные Советом Безопасности. Иравани добавил, что иранские беспилотники, поставленные в Россию до февраля, не были запрещены Совбезом и "не передавались для использования в продолжающемся конфликте в Украине".
На заседании в понедельник представители США и Ирана также обвинили друг друга в ответственности за затягивание переговоров о возвращении США в международную сделку по ядерной программе Тегерана, из которой администрация прежнего американского президента Трампа вышла в 2018 году.
- Россия в последние месяцы в ходе вторжения использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Киев и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было ещё до начала войны.
Глава абхазского МИДа обсудит в Минске «актуальные вопросы взаимодействия»
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
Ардзинба обсудит в столицах России и Беларуси «актуальные вопросы взаимодействия». В сообщении не указано, проведет ли абхазский политик переговоры с представителями белорусских властей.
Отметим, что накануне в Москве прошла 63-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В заседании приняли участие делегации абхазского и югоосетинского парламентов.
- 28 сентября белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
Опрос «Имеди»: у «Грузинской мечты» – 52%, Нацдвижения – 23%
Лояльная к властям Грузии телекомпания «Имеди» 19 декабря опубликовала опрос, проведенный центром изучения общественного мнения GORBI.
Результаты сильно отличаются от тех, которые публиковали по итогам аналогичных исследований западные институты IRI и NDI, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным GORBI, если парламентские выборы состоятся сегодня, то большинство, 52%, проголосуют за правящую партию «Грузинская мечта». За «Единое Национальное движение» – 23%.
По 3% у «Альянса Патриотов», «Стратегии Агмашенебели», «Лело», «Европейская Грузии», «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе. У просто «Гирчи» – 2%, столько же у партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Партия «Для Грузии» Георгия Гахария и Лейбористская партия набрали по 1%. Четыре процента заявили, что голосовали бы за другие партии.
«Имеди» подчеркивает, что по сравнению с данным опроса GORBI в августе прошлого года рейтинг «Грузинской мечты» вырос почти на 5%, а у ЕНД упал на 4%.
Отдельно опубликованы цифры по отношению к созданному недавно движению «Сила народа» – в него вошли формально отделившиеся от правящей партии депутаты, выступающие с критикой Запада и посла США.
«Имеди» сообщило, что с действиями и взглядами «Силы народа» согласны 46% опрошенных . Чуть меньше, 45%, не согласны. Еще 9% не знают или отказались отвечать.
По данным опроса 65% согласны с решением правительства «Грузинской мечты» не присоединятся к экономическим санкциям против России. Не согласны — 25%, не знают или отказались отвечать 10%.
Считают несправедливым решение ЕС не предоставить статус кандидата Грузии 51% опрошенных. 35% говорят, что это было справедливо, 14% респондентов не знают или отказываются отвечать на вопрос.
Также был задан вопрос — как вы относитесь к решению правительства «Грузинской мечты» не втягивать Грузию в продолжающуюся войну между Россией и Украиной. Ответы: 81% поддерживают политику правящей партии в этом вопросе, 16% — не поддерживают , 3% не знают или отказываются отвечать.
- По сообщению «Имеди», во время исследования было опрошено 2024 респондента методом очного интервью с многоуровневой случайной выборкой по всей стране. Полевые работы проводились с 17 по 30 ноября. Погрешность опроса +/- 2,5%.
Премьер Нидерландов извинился за рабовладельческое прошлое страны
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник, 19 декабря, выступил в Гааге с речью, в которой от лица страны принёс извинения за её рабовладельческое прошлое. Он признал, что с XVII по ХХ век Нидерланды играли важную роль в поддержке работорговли, расизма и колонизации многих народов, и что влияние этого периода негативно отражается на жизни бывших колоний по сей день. Рютте подчеркнул, что рабовладение и работорговля должны расцениваться как преступления против человечности.
Премьер-министр заявил, что несколько веков подряд Нидерланды практиковали рабовладение, поощряли его и наживались на нём. Он добавил: «Сейчас уже ни один живой человек не несёт личной ответственности за рабство - но Нидерланды как государство продолжают быть в ответе за безграничное страдание рабов и их потомков».
Нидерланды стали первым европейским государством, которое официально принесло бывшим колониям извинения за рабство. Страна намерена выделить 200 млн евро на создание фонда, который будет распространять информацию о рабстве и колониальной политике. 6 декабря король Нидерландов Виллем-Александр заказал проведение независимого исторического расследования о роли голландской королевской семьи в колонизаторстве и связанных с ним нарушениях прав человека.
Гражданские группы потомков рабов в бывших колониях заявили, что извинения должны исходить не от премьер-министра, а от короля Нидерландов, и что принести их следовало бы в Суринаме в июле следующего года – в 160-ю годовщину отмены рабства там. Рютте, однако, ответил, что слишком затруднительно выбрать такие время и место, которые устроили бы всех пострадавших.
- С XVII и по середину ХХ века Голландия была одной из крупных колониальных держав. Её колониями были земли в Африке, Южной Америке, Индии и Индокитае, в том числе Шри-Ланка, Суринам, Гвинея, часть Индонезии, остров Маврикий и многие другие. Кроме того, флот голландской Вест-Индской компании перевёз около 600 тыс. рабов из Африки на американский континент для работы на плантациях. Формально рабство на заморских территориях Голландии было отменено в 1863 году. В нидерландские школьные учебники упоминание рабовладельческого прошлого страны вошло только в 2006 году.
Залужный призвал Зеленского ужесточить наказание за дезертирство
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или из воинской части.
Объясняя свою позицию, Залужный сказал, что армия держится на дисциплине, а в случае дезертирства «обнажённые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них».
«Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», – резюмировал главком ВСУ, добавив, что более мягкое решение проблемы дезертирства было бы возможно в мирное время, но не в условиях войны, когда нужно действовать быстро и эффективно.
- 13 декабря Верховная Рада Украины одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных за дезертирство. В Украине по поводу документа развернулась широкая общественная дискуссия. Петиция с просьбой к президенту Зеленскому наложить на закон вето набрала за сутки более 25 тысяч голосов.
- В сентябре в России был принят закон, который ввёл в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также ужесточил ряд наказаний для военнослужащих. В частности, за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление воинской части и отказ участвовать в боевых действиях российским солдатам (как призывникам и мобилизованным, так и контрактникам) теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
Комитет 6 января просит предъявить Трампу уголовные обвинения
Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендует предъявить бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по четырем статьям. Об этом сообщает Reuters.
По мнению членов комитета, Трампу следует предъявить обвинения в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.
Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении бывшего президента, отмечает агентство.
Рекомендация комитета носит символический характер и окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Минюст США.
В ходе 18-месячного расследования комитет провел более одной тысячи допросов свидетелей и собрал сотни тысяч документов. С января большинство в Палате представителей будут иметь республиканцы, и ожидается, что они упразднят комитет, в который вошли семь представителей Демократической партии и два республиканца.
6 января 2021 года группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в том числе одного офицера полиции. После штурма Капитолия против сотен граждан возбудили уголовные дела, несколько человек осуждены.
Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.
- В США сейчас проводятся три расследования действий Трампа. Федеральная прокуратура расследует потенциально незаконное хранение Трампом президентских документов и его возможную причастность к действиям его сторонников, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года. В Джорджии прокуратура расследует попытки Трампа изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.
- Несмотря на это, в середине ноября Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты страны от Республиканской партии на выборах 2024 года. Поддержка Трампа среди республиканцев остается высокой. К нему положительно относятся 80 процентов зарегистрированных республиканцев, что лишь на 11 процентов меньше, чем в день выборов в 2020 году.
Зеленский призвал власти Грузии перевести Саакашвили в зарубежную клинику
Президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и отправить его в клинику Украины, США или любой европейской страны.
«Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии.
Вероятно, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – надо проявить милосердие, особенно в предрождественское время.
То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подобает Грузии. Это надо прекратить.
Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг», – сказал Зеленский в видеообращении.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к заключенному Саакашвили. Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность существенным ухудшением состояния здоровья политика, который находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
- Михаилу Саакашвили завтра исполнится 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Лукашенко заявил о безоговорочной поддержке России
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник провели переговоры в Минске. После этого они дали совместную пресс-конференцию.
Оба руководителя заявили о намерении и далее укреплять связи в области газовой и атомной энергетики, транспорта, грузоперевозок и космической индустрии. Лукашенко отметил, что по результатам переговоров заложена «база для будущего рывка вперед» в сфере промышленной политики. Он подчеркнул, что правительствам России и Беларуси уже даны распоряжения доработать программу по созданию единого рынка газа, и что цена на российский газ на следующий год для Беларуси будет фиксированной и выгодной.
Вопросы военной политики, в частности вопрос о вторжении России в Украину и возможном присоединении к нему Беларуси, на пресс-конференции почти не затрагивались. Однако Владимир Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Александр Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолетов и экипажей для запуска «специфических боеприпасов». Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы «С-400» и «Искандер», они уже поставлены на боевое дежурство.
Лукашенко уделил большое внимание заявлениям о всесторонней поддержке России Беларусью, особенно в свете введенных странами Запада экономических санкций против обеих стран. «Вы же знаете: мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете!» - сказал Лукашенко и добавил, что сейчас «определяется будущее российского и белорусского народов», и что в условиях санкционного давления Россия может обойтись без Беларуси, но Беларусь без России - нет.
Далее вопросы журналистов были посвящены теме футбола и тому, кто из лидеров болел за какую команду на завершившемся вчера чемпионате мира в Катаре.
Вопрос о возможном вовлечении Беларуси и ее армии в войну России против Украины на пресс-конференции не поднимался.
- Вместе с Владимиром Путиным в Минск прибыл также министр обороны России Сергей Шойгу. Одновременно с переговорами глав государств он должен встретиться со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Сведений о темах и результатах их переговоров пока нет.
- Сегодня стало известно о том, что украинская сторона укрепляет границу с Беларусью на фоне возможного наступления российских войск с территории этой страны. Об этом заявил в интервью Би-би-си первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, укрепление включает в себя строительство вдоль границы оборонительных линий, артиллерийских позиций и складов боеприпасов.
В зоне грузино-осетинского конфликта задержан гражданин Грузии
Еще один гражданин Грузии был незаконно задержан представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия в районе села Переви Сачхерского муниципалитета. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).
В ведомстве сообщили об активации горячей линии и оповещении Миссии наблюдателей Евросоюза и сопредседателей Женевских международных дискуссий. По информации СГБ, для освобождения незаконно задержанного лица задействованы все механизмы.
«Ответственность за деструктивные действия, совершенные как на оккупированных территориях Грузии, так и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», - отмечается в заявлении СГБ.
Страны ЕС договорились ввести потолок цен на газ
Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник, 19 декабря, договорились ввести потолок цен на газ. Ограничения вступят в силу с 15 февраля, если стоимость газа на TTF (крупнейшей виртуальной торговой точке в Нидерландах) будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней.
Перед введением предельной стоимости стороны несколько недель вели переговоры о том, как лучше справиться с энергетическим кризисом в Европе. Достичь соглашения на двух предыдущих собраниях не удалось. В частности скептически отнеслась к новой мере Германия – как страна с крупнейшим газовым рынком в регионе, пишет BBC. Ее поддержали Нидерланды, Австрия и Венгрия.
«Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что нужно быть очень осторожными, чтобы из лучших побуждений не причинить зла», – заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Итоговый потолок оказался значительно ниже, чем первоначальное предложение Еврокомиссии, которая призывала ввести предельную стоимость в размере 275 евро за мегаватт-час.
В Москве решение ЕС назвали «посягательством на рыночные процессы», пишет «Интерфакс». По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия готовит ответные меры.
- После начала войны Россия прекратила поставки газа в несколько стран ЕС, а некоторые страны, например, Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания сами отказались от российского газа.
- В начале декабря 2022 года страны «Большой семерки» и Австралия договорились о предельной цене за баррель российской танкерной нефти в 60 долларов. Ранее тот же потолок установили страны Евросоюза.
Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича
Власти Канады начали процесс конфискации активов, связанных с российским олигархом Романом Абрамовичем. Ему в Канаде принадлежит фирма Granite Capital Holdings, стоимость которой оценивается в 26 млн долларов США. Это первый в стране процесс по изъятию собственности российских владельцев, на которых наложены санкции. Вырученные средства канадское правительство направит на восстановление Украины и на компенсации жертвам политических преследований в России.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила в понедельник, что Канада намерена продолжать давление на российские власти и на тех, кто получает прибыль от войны в Украине. С ней согласилась министр финансов и вице-премьер Канады Кристия Фриланд. «Путинские олигархи замешаны в незаконном и варварском вторжении России в Украину. Канада не будет для них тихой гаванью,» - сказала она.
Роман Абрамович - один из богатейших людей в России, Forbes оценивает его состояние на текущий год в 6900 млн долларов. Он попал под санкции Канады в марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Также Абрамович находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.
- После аннексии Россией Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более чем 2100 лиц и компаний, причастных, по мнению канадского правительства, к аннексии. После начала полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в канадский санкционный список были добавлены более 1500 физических лиц и компаний из России, Беларуси и Украины.
Путин поручил выделить участникам войны земли в Подмосковье и Крыму
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому участники «специальной военной операции» в Украине, могут бесплатно получить в собственность земли в Московской области, а также в аннексированном Крыму и в Севастополе.
Выделить участки из государственной или муниципальной собственности для этих целей президент поручил местным органам власти. Они должны принять соответствующие законодательные акты.
Предполагается, что земли будут выделять военным, которые получили государственные награды за боевые действия в Украине, а также семьям погибших во время войны.
- Земельные участки в аннексированном Крыму российские власти стали массово «передавать» военным с 2015 года. Тогда бывший пророссийский губернатор Севастополя подписал секретное распоряжение 195РП о передаче в собственность Минобороны земли и имущества, принадлежавших при СССР Черноморскому флоту, пишет TheInsider. Множество участков, на которых десятилетиями законно жили люди, оказались в распоряжении российских военных.
- На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона «О ветеранах» и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съемное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
Грузия – ключевой поставщик питьевой и минеральной воды в Россию
Грузия по итогам последних трех месяцев была ключевым поставщиком питьевой и минеральной воды в Россию. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении оператора маркировки российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В частности, на Грузию пришелся 71% от всех ввезенных на территорию России бутылок воды, на Армению – 10%, Италию – 5%, Казахстан – 4%, Словению – 3%.
Сообщается, что общий импорт питьевой и минеральной воды в Россию в ноябре вырос почти на 25% по сравнению с показателем за октябрь
«Импортеры и торговые сети начали наращивать запасы питьевой и минеральной воды в преддверии Нового года, чтобы удовлетворить традиционно высокий спрос», – заявила руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Юлия Кузьмина.
Отметим, что сегодня же в Национальной службе статистики Грузии заявили, что внешнеторговый оборот страны за 11 месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов. Крупнейшие торговые партнеры Грузии – Турция, Россия и Китай.
Импорт из России в Грузию вырос на 73.1%, экспорт из Грузии в Россию – на 8.9%. При этом, по информации Грузстата, экспорт минеральной воды из Грузии в Россию сократился по сравнению с прошлогодним показателям, составив в январе-ноябре 46.7 млн долларов.
В России выступили против строительства Транскаспийского газопровода
Российский сенатор Александр Башкин заявил, что Россия не допустит строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан. Вслед за этим министр энергетики и природных ресурсов Турции сообщил о создании рабочей группы для разработки «Дорожной карты» по доставке природного газа из Туркменистана в Европу.
По словам Александра Башкина, западные эксперты считают, что туркменский газ может поступать из Баку в Турцию, а оттуда в Европу, что может помочь снизить зависимость Европы от российского газа. Но он отметил, что согласно документу о статусе Каспийского моря, подписанному пятью прикаспийскими государствами, все прикаспийские государства должны согласиться на реализацию чувствительных проектов с точки зрения экологической безопасности. Об этом 16 декабря сообщило издание «Turkmen.news» со ссылкой на астраханский сайт «Ast-News».
«Россия не может согласиться на строительство газопровода из-за возможной угрозы экологической безопасности Каспийского моря», – заявил российский сенатор.
Его выступление совпало с трехсторонней встречей на высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в курортном городе Аваза, пишет Радио Азатлык.
На состоявшемся 14 декабря саммите было подписано соглашение между «Туркменгазом» и министерствами энергетики Азербайджана и Турции о развитии энергетического сотрудничества. Но ничего не было сказано о проекте Транскаспийского газопровода.
Между тем, как сообщает агентство «Анадолу», в своем выступлении на саммите президент Турции заявил, что Турция готова сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном в вопросах поставок туркменского газа в Европу.
«В то же время не стоит беспокоиться об экономических интересах Туркменистана. Любой объем, произведенный в этой дружественной стране, может быть полностью принят Китаем, Индией и Россией», – сказал Башкин.
Вслед за заявлением российского сенатора министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез выразил надежду, что в ближайшее время будет разработана «Дорожная карта» по доставке природного газа из Туркменистана в Европу. Об этом 19 декабря сообщило издание «Туркменпортал» со ссылкой на турецкую прессу.
Фатих Донмез сообщил, что для работы над этим вопросом создана рабочая группа и что деятельность в этом направлении будет ускорена.
Также, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, издание отмечает, что вопрос о поставках туркменского газа в Европу будет окончательно решен в ходе визита президента Туркменистана в Турцию в январе.
Ранее, вице-президент Турции Фуат Октай, посетивший Ашхабад в начале июля и встретившийся с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщил, что разрабатываются три маршрута доставки туркменского газа в Турцию и завершается подготовительная работа в этом направлении.
- Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа 2018 года и ратифицированная Туркменистаном 1 декабря 2018 года, предусматривает возможность «прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря» и открывает возможности для осуществления давно планируемому Транскаспийскому трубопроводу для поставок природного газа из Туркменистана в Азербайджан в Европу.
Большинство участников опроса в твиттере Маска – за его отставку
Большинство пользователей твиттера, принявших участие в опросе о том, следует ли ему оставаться во главе корпорации Twitter - владельца одноимённой соцсети, высказались за то, чтобы Маск ушёл с поста генерального директора.
Опрос организовал сам Маск в своём аккаунте. Перед опросом он обещал руководствоваться его результатами. На итоги голосования он пока не реагировал.
В опросе приняли участие около 17,5 миллионов пользователей, из них за отставку Маска голосовали более 57%.
Опрос проведён на фоне многочисленных скандалов, связанных с твиттером, после того, как в октябре Маск приобрёл эту соцсеть. Накануне возмущение многих пользователей вызвало объявление корпорации о том, что она будет блокировать аккаунты пользователей, которые будут давать ссылки на свои аккаунты в других соцсетях, включая фейсбук и инстаграм. Впоследствии это объявление исчезло из твиттера, а Маск принёс извинения и пообещал обсуждать важные изменения с пользователями. Также он в диалоге с пользователями скептически высказался о перспективах твиттера.
Ранее Маск в качестве главы Twitter уже несколько раз проводил опросы и исполнял волю большинства - например, он восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Трамп, впрочем, им не пользуется.
15 декабря в твиттере были заблокированы аккаунты ряда журналистов, среди которых представители крупных международных изданий. По словам Илона Маска, журналисты нарушили правило о нераспространении персональных данных, включая данные о том, где он находится, и о якобы принадлежащем ему частном самолёте. Сами они это отрицают. Должностные лица Евросоюза считают это притеснением свободы прессы и сообщают, что Европа может подвергнуть соцсеть санкциям. Споры вызвали и другие шаги Маска на посту главы Twitter. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова. Предыдущее руководство Twitter он обвинил в цензуре, в том числе по политическим мотивам.
Накануне Маск в Катаре посетил финал чемпионата мира по футболу и вёл в твиттере "репортаж" с трибун.
В Грузии планируют возобновить строительство Худони ГЭС
Правительство Грузии выкупило у инвестора проект Худони ГЭС. Министр экономики Леван Давиташвили утверждает, что осуществление проекта возобновится в 2023 году при активном участии государства.
По словам Давиташвили, Худони ГЭС – важнейший энергетический проект для Грузии, который также увеличит генерацию Ингурской гидроэлектростанции.
Министр экономики говорит, что государство в будущем будет играть важную роль в осуществлении всех крупных проектов в сфере энергетики.
Строительство крупной ГЭС проектной мощностью 700 мегаватт в деревне Хаиши началось еще в советское время, однако после проведения подготовительных работ оно под давлением общественности было заморожено.
При экс-президенте Михаиле Саакашвили власти передали существующую инфраструктуру частной компании за символическую сумму, но замыслу и тогда помешал протест местных жителей. Хаишцы поклялись в церкви, что ни за что не позволят построить ГЭС на месте своего селения. С тех пор, несмотря на неоднократные попытки, перспективы строительства ГЭС так и остались нереализованными. Предварительная стоимость проекта – около миллиарда долларов.
В Батуми напали на лидера аджарского отделения «Национального движения»
В Батуми напали на руководителя аджарского отделения «Единого национального движения» Георгия Киртадзе. Инцидент произошел во время прямого включения на телеканале «Формула».
Неизвестный бросил в Киртадзе яйцо. Когда пострадавший попросил агрессора представиться и сказать, кто его подослал, тот не ответил.
Злоумышленник также нанес физические и словесные оскорбления съемочной группе телеканала «Формула».
Как пишет издание СОВА, инцидент произошел у офиса прокремлевской радикальной организации «Альт-Инфо». Пострадавший считает произошедшее запланированной провокацией.
«То, что этим [провокациями] занимается вся служба госбезопасности, это факт. Я давал интервью, говорил в том числе о наших внутрипартийных выборах, как вдруг подошел человек, который сначала попытался сорвать интервью оскорблениями, а потом бросил яйцо», – рассказал он.
В Таиланде утонул военный корабль. Пропали 30 моряков
Корвет Королевских военно-морских сил Таиланда "Сукхотай" затонул во время шторма в Сиамском заливе. На борту корабля находились 106 военнослужащих. 75 человек удалось спасти, но 31 моряк до сих пор числится пропавшими без вести. Спасательную операцию осложняют высокие волны, передаёт Bangkok Post .
По словам одного из спасённых, он провёл в море три часа, пытаясь удержаться на поверхности воды. Волны остаются высокими и представляют опасность для небольших лодок, поэтому моряков приходится искать с вертолётов над акваторией в 16 квадратных рядом с местом затопления.
Корабль патрулировал Сиамский залив в 32 километрах от берега, чтобы, если понадобится, прийти на помощь рыболовецким судам. В воскресенье вечером высокие волны – по словам моряков, они достигали трёх метров – затопили корвет и вывели из строя его электрическую систему.
На помощь "Сукхотаю" отправили три фрегата и два вертолёта с мобильными насосами. Однако из-за сильного ветра откачать воду не удалось – корвет накренился и затонул.
Турция и Россия планируют активизировать торговлю через Грузию
Турция и Россия намерены обновить подписанное 34 года назад соглашение о наземном транспорте. Об этом со ссылкой на заместителя иностранных дел Турции Фарука Каймакчи сообщили российские и турецкие СМИ.
В Анкаре считают, что с заключением нового документа вырастет значение наземных перевозок в Россию через территорию Грузии, упрощение таможенных процедур же позволит увеличить объем двусторонней торговли. Соглашение, подписанное во времена Советского Союза, должно быть адаптировано к сегодняшней ситуации, пишет турецкое издание Yeni Şafak.
Выступая в парламенте, замглавы турецкого МИДа сказал, что в свете украинского кризиса возникли серьезные проблемы с перевозками в Россию наземным транспортом – главным образом, через Украину. Благодаря подписанию нового соглашения, которое будет ежегодно продлеваться 31 января, эти проблемы удастся решить, приводит газета слова Каймакчи.
Новое соглашение, в частности, предусматривает, что для транспорта, перевозящего грузы менее 6 тонн, транзитные документы требоваться не будут. Заключение нового соглашения откроет путь для использования в наземных перевозках электронных транзитных документов, отметил дипломат.
- На границе Грузии и России довольно часто образуются многокилометровые очереди грузовых автомобилей. Значительный рост товарооборота между странами, в том числе за счет транзитных грузов наблюдается после начала российского вторжения в Украину.
В ЦАР сгорели здания миссии ЕС. Ранее там был ранен глава «Русского дома»
В столице Центральноафриканской республики Банги в ночь на понедельник сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза. Об этом сообщил в твиттере посол ЕС в ЦАР Дуглас Карпентер. По его словам, пострадавших нет.
Опубликованы фото последствий пожара, на которых видно, что здания получили серьёзные повреждения. Пока нет сообщений о предполагаемых причинах возгорания.
Пожар произошёл спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Российское посольство, Россотрудничество и глава "ЧВК Вагнера", наёмники которой находятся в ЦАР, Евгений Пригожин сообщали, что в руках у Сытого взорвалась полученная им посылка. Вначале утверждалось, что его жизнь вне опасности, однако в понедельник РБК сообщило, что его решили отправить на лечение в Москву, поскольку он остаётся в тяжёлом состоянии.
Пригожин обвинил в организации покушения "французов". По его утверждениям, Сытый ранее получал записку с призывом "русским убраться из Африки" и угрозами его живущему во Франции сыну. Пригожин призвал российские власти признать Францию страной – спонсором терроризма. Пожар в миссии ЕС Пригожин пока не комментировал.
Фамилия Сытого ранее упоминалась в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным.
ЦАР - бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с Россией, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы. По данным многочисленных расследований, в ЦАР присутствуют бойцы "ЧВК Вагнера", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершённых в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках.
На территории ЦАР до прошлой недели оставался небольшой контингент французских войск, 15 декабря было объявлено о завершении их вывода. Французские военные оказывали поддержку Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
Адгур Ардзинба рассказал об «активной мобилизационной подготовке» в Абхазии
В Абхазии идет «полномасштабная мобилизационная подготовка», рассказал лидер оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
По его словам, «конфликт возможен в любую минуту», а главная гарантия его невозобновления – «готовность к этому конфликту».
«В Грузии есть определённые силы, которые считают, что нужно воспользоваться сегодняшней ситуации на Украине и открыть второй фронт. Они поддерживается со стороны ряда западных стран. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии», – сказал Ардзинба в интервью Youtube-каналу «Сделано в КБР».
Лидер Абхазского народного движения рассказал, в частности, об учениях резервных батальонов.
«Все резервные батальоны обновились, их пополнила молодёжь. На данный момент по всей Абхазии идёт полномасштабная мобилизационная подготовка, боевое слаживание, обучение. Молодёжь с большим энтузиазмом и интересом подходит к этому делу. Только в Новом Афоне [численность обновленного батальона составляет] 520 человек. Там регулярно, на каждодневной основе проходят тренировки, обучение современному типу войны с применением современных технологий и видов оружия. В нашим батальоне присутствуют люди, которые имеют практический боевой опыт современной войны, в том числе и на Украине», – отметил Ардзинба.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Президент Грузии: «Гостеприимство не должно быть глупым»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия столкнулась с вызовом, связанным с массовой миграцией из России, и «гостеприимство не должно быть глупым».
«Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым», – сказала Зурабишвили на предновогоднем приеме для представителей дипкорпуса во дворце Орбелиани.
По ее словам, допустимо, чтобы граница была открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должно быть «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Зурабишвили подчеркнула, что проблема оккупации остро стоит перед Грузией, и Россия постоянно пытается навязать соседям свою волю.
По ее словам, к тому моменту, когда дойдет до переговоров с Россией, «должно быть ясно определено, что оккупация больше не приемлема на европейском континенте».
«Разумеется, придет время переговоров, и сейчас это в руках лишь украинского народа», — сказала Зурабишвили.
Одновременно она отметила, что Европа сегодня становится силой, которую все будут уважать и происходит демонстрация ее единства.
«Именно с этой Европой мы хотим интегрироваться… Сейчас в Европе есть вызовы и надежды. Целью единой Европы было избавление от войны навсегда, но война вернулась в самое сердце… Однако в результате этого вызова Европа реально открылась, появилась перспектива расширения, и это результат успеха европейской политики. Здесь мы имеем единую силу, которая без колебаний поддерживает и защищает своих партнеров, показывая, что значит быть новой силой», — заявила Зурабишвили.
- В октябре текущего года президент Грузии на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть «либеральный визовый режим», действующий, в частности, и для граждан России. В правительстве Грузии, в свою очередь, заявляют, что не рассматривают возможность введения визового режима для россиян.
Минобороны России объявило о слаживающих учениях в Беларуси
Минобороны России объявило о батальонных тактических учениях в Беларуси. 18 декабря в Минске Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным, это первый визит российского президента в страну с начала военного вторжения в Украину.
Сроки учений Минобороны не уточнило. После их завершения – "на завершающем этапе слаживания" – командование даст "окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
Первые группы российских солдат прибыли в Беларусь ещё в октябре. Перед этим Минобороны республики сообщало, что в страну для "участия в совместной группировке войск" прибудут до девяти тысяч российских военных, более сотни танков, бронированных машин и миномётов, а также авиация.
За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость группировки "обострением на западных границах Союзного государства".
В начале декабря Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал, что российские и белорусские военные проходят подготовку "как единая группировка, единая армия". 13 декабря в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности вооружённых сил страны.
Сегодня же в Беларусь к Лукашенко прилетит Путин – впервые после своего вторжения в Украину. По словам Лукашенко, на встрече они планируют обсудить "вопросы стратегии – прежде всего в сфере экономики", но будут говорить и "о военно-политической ситуации" вокруг Беларуси и России.
- Белорусская армия не принимает прямого участия в войне против Украины, однако с территории страны российские военные наступали на Киев в феврале-марте 2022 года. Кроме того, территория Беларуси используется для нанесения ракетных и авиа- ударов по Украине. В связи с этим страны Запада ввели против Беларуси санкции, хотя и менее жёсткие, чем против России.
- Украинская разведка отмечает переброску в Беларусь российских солдат и военной техники, но заявляет, что в данный момент не видит прямой угрозы наступления со стороны Беларуси. Украинские военные заминиривали дороги на границе страны и взорвали мосты через реки у границы.
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