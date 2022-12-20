Турция, Азербайджан и Туркменистан активно обсуждают перспективы транспортировки газа из стран Центральной Азии в Европу. Этой идее активно противостоит Россия, которую может поддержать Иран. Есть у проекта и серьезные технические проблемы.

Сегодня турецкие СМИ со ссылкой на президента Тайипа Эрдогана пишут, что вопрос поставок туркменского газа в Европу будет решен в ходе намеченного на январь визита туркменского лидера в Турцию.

Там же говорится, что после нового года президенты Турции, Азербайджана и Туркменистана после встречи министров энергетики трех стран на планируемом саммите утвердят дорожную карту проекта по экспорту туркменского газа в Европу. Об этом сообщил турецкий лидер на встрече с молодежью города Мардина. Его выступление в воскресенье 18 декабря транслировал телеканал ТРТ.

По словам Эрдогана, вопрос поставок в Европу туркменского газа обсуждался в ходе состоявшейся на минувшей неделе в Туркменбаши встрече лидеров Турции, Азербайджана и Туркмении.

«Мы обсудили вопрос возможности такого шага тремя странами. Сказали: «А почему бы и нет?» И дали соответствующие указания. Министру энергетики Турции вместе с его командой поручено провести предварительные работы с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. Вслед за этими работами мы, как лидеры трех государств, проведем новую встречу и, надеюсь, примем решение о том, какой будет дорожная карта. Поставки природного газа из Туркменистана, особенно через Азербайджан в нашу страну облегчат наши усилия», – сказал Эрдоган, комментируя возможность поставок туркменского голубого топлива в Европу через хаб, который планируется создать на турецкой территории.

Также турецкий лидер напомнил, что тема создания такого хаба уже давно обсуждается в Турции. «Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с уважаемым президентом РФ Владимиром Путиным. Он готов рассматривать Турцию как хаб, по которому она сможет поставлять природный газ в Европу. И не только поставлять, но и определять цену на газ. Мы с этим согласились».

Это заявление Эрдогана выглядит как косвенная реакция на заявление российского сенатора Александра Башкина, который 16 декабря отметил, что, согласно документу о статусе Каспийского моря, подписанному пятью прикаспийскими государствами, они должны, обсуждая реализацию чувствительных проектов, учитывать вопросы экологической безопасности.

Напомним, в статье 14 конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном в казахском Актау 12 августа 2018 года, сказано, что стороны могут прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются. Трассы для подводных кабелей и трубопроводов прокладываются по согласованию со страной, через сектор которой они проходят.

Согласно этому же договору, секторы Азербайджана и Туркменистана непосредственно граничат между собой. Сам проект подводного газопровода обсуждается с середины 90-х прошлого века. Его предполагаемая протяженность – 300 км, мощность – 30 млрд кубометров в год. Из Азербайджана туркменский газ через Грузию может поступать в Турцию по TANAP и далее в Европу по TAP, отрезкам общего «Южного газового коридора», связывающего месторождения в Азербайджане с Южной Европой через Грузию и Турцию.

По мнению политолога Георгия Гобронидзе, позиция Россия понятна – она приложит все силы для полного срыва проекта или хотя бы его максимального затягивания во времени:

«России будет очень сложно противостоять натиску Эрдогана, особенно на фоне обещания создать хаб для поставок российского газа. Поэтому у Путина остается два пути: не смея открыто выступать против Турции, оказать нажим на Туркменистан, чтобы он отказался от заманчивой идеи Турции. Что у РФ в арсенале? Либо запугать туркменского лидера мерами экономического воздействия, либо предложить условия лучше, чем предлагает Эрдоган. На кону огромные ставки – Туркменистан обладает четвертыми по объему запасами мирового газа, и каким образом Россия будет действовать, пока сложно предсказать. Не стоит сбрасывать со счетов растущее сближение этой страны с Ираном, и думаю, на этой почве этот тандем постарается максимально выиграть время».

В целом реализация проекта, даже если Россия и Иран зажгут перед ним зеленый свет, является делом неблизкой перспективы и по техническим причинам – максимальная пропускная способность проходящего через Южный Кавказ газопровода составляет 20 млрд кубометров газа в год, и этот объем до 2027 года уже полностью законтрактован азербайджанским газом.

Об этом в прошлом месяце напомнил лидер Азербайджана Ильхам Алиев, который, отмечая рост спроса на газ в Европе, подчеркнул необходимость увеличения пропускной способности газопровода ТАР, чего азербайджанская сторона не может сделать в одностороннем порядке, поскольку ее доля в проекте составляет всего 20%. Таким образом, Алиев выразил уверенность, что страны-участницы решат этот вопрос, так как ТАР уже работает на полную мощность.

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