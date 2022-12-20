Президенты Украины и России практически одновременно провели церемонии награждения. Владимир Зеленский для этого отправился на передовую, а Владимир Путин вызвал награждаемых к себе. И если украинский лидер пожелал бойцам, удерживающим оборону в Бахмуте, света во всех смыслах этого слова, то на церемонии в Кремле звучало слово «мочить».

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области – город, за который сейчас идут самые ожесточенные бои, так как для украинской армии он является воротами на Лисичанск и Северодонецк, а для российской – на Славянск и Краматорск. На кадрах, распространенных украинскими СМИ, президент вручает награды военным.

«Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи – чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное – чтобы свет был внутри», – заявил президент Украины.

Совершенно другая церемония награждения параллельно прошла в Москве. Президент России Владимир Путина вручил госнаграды т.н. руководителям оккупированных украинских территорий. Так, главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, а ставленники Кремля в Запорожской и Херсонской областях довольствовались той же наградой, но третьей степени. Не обошел вниманием российский лидер и представителей российской машины пропаганды. Орден Мужества получил т.н. военкор Семер Пегов, недавно получивший ранения в результате подрыва на мине, а главный редактор RT Маргарита Симоньян удостоилась ордена Почета и поблагодарила Путина за то, что тот «мочит людоедов»:

«Много лет работаю под вашим руководством. Всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать то, что я всегда хотела: спасибо вам за то, что вы «мочите» людоедов. Вы нам обещали 20 с лишним лет назад – помните эту вашу фразу незабвенную – их «мочить»… Спасибо вам, что в 2008-м вы не отдали полоумному людоеду сожрать Абхазию, сожрать Осетию и осетин. Спасибо вам, что совсем недавно, несколько лет назад, вы прекратили бойню в Карабахе. Я, в принципе, обычно не волнуюсь, выступая публично, но сейчас, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать – «мочить» людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете».

До того, как раздать награды, глава Кремля обратился к представителям собственных спецслужб, призвав их «жестко пресекать» действия зарубежных коллег, «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». В видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности Владимир Путин назвал ключевым направлением для работы спецслужб защиту границ:

«Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Должна быть усилена работа по линии Пограничной службы ФСБ. Государственная граница – это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения».

По мнению аналитиков британской разведки, подобные обращения, наряду с посещением Путиным военного штаба, где он провел совещание с высшим военным командованием – министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, возможно, говорит о том, что глава Кремля пытается продемонстрировать российскому обществу «коллективную ответственность за спецоперацию» и снять с себя «ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией».

Эксперты из американского Института изучения войны (ISW), со своей стороны, обращают внимание на первый за последние три года визит Путина в Минск. По мнению аналитиков, главным и неутешительным итогом поездки для российского лидера стало то, что Путину вновь не удалось уговорить белорусского коллегу Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной. На пресс-конференции по итогам переговоров президенту России даже пришлось объясняться по поводу отношений между Москвой и Минском:

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом… Вопрос не в поглощении, а вопрос в согласовании экономической политики – так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное – это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш интеграционный процесс. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все».

Но на Западе ни российскому, ни белорусскому лидеру не верят. Как отметил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Вашингтон будет и дальше следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и, если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции:

«Мы слышали эти заявления президента Путина. В то же время с самых первых дней этого конфликта и в течение недель, предшествовавших этому конфликту, мы видели, как режим Лукашенко фактически уступил свой суверенитет, уступил свою независимость России. Мы видели массу российских войск на территории, которая должна была быть суверенной белорусской территорией, мы видели, как наносились удары с территории, которая должна была быть суверенной белорусской территорией, и теперь мы слышим эти комментарии от президента Путина и от Лукашенко. Оказывает ли Беларусь дополнительную поддержку путинской войне в Украине, на это мы будем обращать очень пристальное внимание, и, если мы это увидим, если мы увидим потенциал для этого, мы соответствующим образом отреагируем, чтобы ввести дополнительные меры и удержать Лукашенко. Режим несет ответственность за то, что, по сути, является соучастием в войне президента Путина против Украины».

Представитель Госдепа назвал «верхом иронии» тот факт, что это фраза прозвучала из уст «руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильственно поглотить другого своего мирного соседа».

Что касается Украины, то зависимость Лукашенко от Путина вызывает в Киеве опасения, что российский президент может в итоге заставить его присоединиться к военным действиям, которые Россия ведет против Украины. На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist подчеркнул, что Россия готовит 200 тысяч военных к новому наступлению, которое может начаться с юга, востока или даже с территории Беларуси уже в январе 2023 года.

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