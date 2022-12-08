Президент России Владимир Путин признал, что российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине. При этом вину за это глава Кремля возложил на Киев. Российский президент, несмотря на то, что Москва не может похвастаться успехами на фронте, не намерен отказываться от планов по оккупации как можно большей части украинской территории. Запад, в свою очередь, не может определиться с тем, нужно ли поставлять Украине тяжелые вооружения.

Удары по украинской критической инфраструктуре – ответ на действия Киева. Президент России Владимир Путин, выступая перед военными после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле, признал, что Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам, и обвинил Украину в том, что она первая начала:

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи».

Примечательно, что до сих пор российские власти утверждали, что ракетным ударам подвергаются исключительно военные объекты.

На этом фоне аналитики из американского Института изучения войны обращают внимание на тот факт, что Россия вновь начала применять дроны для атаки на объекты инфраструктуры. В последние недели ударов с использованием беспилотников не было, что некоторыми было истолковано как исчерпание запасов этого оружия. Но специалисты считают, что пауза была продиктована необходимостью модифицировать ПБЛА под более холодную погоду, и прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать новые волны «Шахедов».

Продолжение атак на украинскую инфраструктуру аналитики считают подтверждением того, что в Кремле больше не надеются на то, что российская армия сумеет переломить ситуацию на поле боя в обозримом будущем. Но вместе с тем от планов по оккупации украинских земель российское руководство не отказывается. Путин готовит внутреннюю российскую аудиторию к долгой утомительной войне в Украине, которая нужна для захвата новых украинских территорий:

«Что касается длительного процесса и результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть. Но появились новые территории – это все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации – это серьезные вещи», – заявил президент России на заседании Совета по правам человека.

При этом запасы оружия, поставляемого странами ЕС Украине, чтобы предотвратить развитие событий по сценарию Кремля, истощаются. Причина такого положения дел, по словам главы европейского дипломатии Жозепа Борреля, в том, что «европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования». По словам Верховного еврокомиссара, то, что направляется Украине сегодня, берется не со складов, а напрямую из армий европейских стран. Боррель, занимающий параллельно пост главы оборонного ведомства ЕС, считает, что все это делает Европу уязвимой перед «угрозами высокого уровня».

Впрочем, война в Украине привела к тому, что члены Евросоюза стали тратить на оборону существенно больше средств, и ситуация на этом направлении постепенно улучшается. Это может сказаться на решении Запада все же предоставить ВСУ тяжелую технику, о которой Киев просит с начала боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, дал понять, что затягивание конфликта и его заморозка выгодны именно Москве:

«То, что мы видим сейчас, это то, что Россия на самом деле испытывает искушение попытаться каким-то образом заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы перегруппироваться, восстановиться, а затем попытаться начать более крупное наступление в следующий раз – весной. Мы же поддерживаем Украину в ее праве на самооборону. Украина защищает свою собственную страну, а союзники и партнеры по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку этим усилиям украинцев».

Вопрос о передаче Украине тяжелых вооружений, включая танки и боевые самолеты, вызывает горячие споры среди западных союзников Киева. Украинские власти, а также ряд стран Восточной Европы настаивают, что без подобных наступательных систем освобождение захваченных территорий будет крайне проблематично и обойдется во множество жизней. Но до сих пор представители Западной Европы и США без энтузиазма реагировали на подобные призывы, выражая опасения, что решительные успехи Украины на поле боя вызовут эскалацию конфликта. До сих пор США не передавали Украине ни самолетов, ни танков западного производства, ни ракет дальнего радиуса, и не позволяли делать это своим союзникам по НАТО. Теперь же у Киева появился шанс получить немецкие танки Leopard 2. Глава оборонного комитета германского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США больше не возражают против передачи ВСУ боевых машин, если Берлин примет такое решение.

«Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон в ходе моих дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны оставлять Украину. Вам нужны танки», – написала Штрак-Циммерман в Twitter.

При этом сам Вашингтон по-прежнему воздерживается от удовлетворения всех запросов Киева. По данным американских СМИ, администрация Джо Байдена не готова предоставить ВСУ кассетные боеголовки для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Одно из главных препятствий получения Украиной этого типа боеприпасов – ограничения на их передачу за рубеж, установленные американским Конгрессом. Для Киева кассетные боеголовки могут решить две важнейшие задачи: восполнить недостаток боеприпасов для предоставленных США реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также добиться паритета с российской армией по артиллерийской мощи.

Американские эксперты не исключают, что президент Байден может отменить установленные конгрессменами барьеры на экспорт кассетных боеприпасов, но в Белом доме дают понять, что в ближайшее время это вряд ли произойдет.

К слову, кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако ни Украина, ни США, ни Россия к ней не присоединились. Последняя к тому же активно использует это оружие. Главная опасность таких боеголовок в том, что оснащенные ими снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения.

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