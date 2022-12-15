Запад обеспечит Украину «последним доводом»

Пока турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытается усадить Москву и Киев за стол переговоров, Запад согласовывает поставки Украине новых систем вооружений, включая до сих пор находившиеся под негласным табу боевые самолеты, а также самые современные системы ПВО, чтобы обеспечить ВСУ преимущество на поле боя.

Сумеет ли дипломатия заменить пушки – главный вопрос, которым с наступлением зимы все чаще задаются политики и мировые СМИ в связи с войной в Украине. На переговорный процесс между Москвой и Киевом, в частности, продолжает делать ставку Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, входящий в предвыборную гонку, намерен сделать все для того, чтобы обеспечить себе преимущество в глазах своих избирателей, явив собой политика, способного решать проблемы международного масштаба. Несмотря на кардинальную разность позиций, озвучиваемых Киевом и Москвой, Эрдоган не оставляет попыток усадить стороны за стол переговоров:

«С соглашением по экспорту зерна и обменом пленными мы увидели, что путь к миру можно проложить, если дать шанс дипломатии. Мы продолжаем переговоры с Путиным и Зеленским в этом направлении. Надеюсь, мы первыми добьемся прекращения огня, а потом и долгосрочного мира в нашем регионе».

Турция вместе с ООН выступила посредником в соглашении о разблокировке украинских портов для торговли зерном, а в сентябре организовала обмен пленными между Россией и Украиной. При этом Эрдогану удается сохранять хорошие отношения с обеими сторонами – турецкий лидер регулярно встречается с Владимиром Путиным, но параллельно не прекращает поставки Киеву беспилотников «Байрактар».

В США к такой активности Турции относятся с осторожностью. Вашингтон также не раз намекал на то, что переговорный процесс предпочтительнее продолжения боевых действий, но, вместе с тем, Белый дом подчеркивает, что придерживается политики – «ни слова об Украине без Украины». На фоне очередного призыва турецкого президента дать шанс дипломатии официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отметил, что решение о начале переговоров с Россией должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не кто-либо другой:

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы она закончилась если не сегодня, то до конца года, который стремительно приближается. Но мне кажется, учитывая то, что мы видим в воздухе и на земле в Украине, предположить, что война закончится к концу года, сложно. Обе стороны по-прежнему ведут бои в Донбассе, особенно интенсивные бои внутри и вокруг Бахмута. Российские войска заняли оборонительные позиции по всему югу, а украинцы пытаются наступать».

При этом США не скрывают, что намерены помочь Украине изменить ситуацию на поле боя с тем, чтобы дать Киеву преимущество, которое заставит Москву пересмотреть собственные условия для начала переговорного процесса. В частности, по информации газеты The Washington Post, администрация Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные бомбы в «умные», способные с высокой степенью точности поражать российские военные позиции. Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования и могут быть прикреплены к различным видам оружия, превращая их в то, что Пентагон называет «совместным боеприпасом прямой атаки». Впрочем, пока не ясно, одобрил ли этот план сам президент США.

На данный момент точно известно, что Пентагон намерен предоставить Украине противоракетные системы Patriot с целью предотвратить дальнейшее уничтожение Россией украинской критической инфраструктуры.

В Москве к такому развитию событий относятся крайне неодобрительно. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обещает, что системы Patriot в случае прибытия в Украину станут приоритетной целью для российских войск:

«13 декабря было анонсировано намерение США предоставить Украине батарею противоракетной обороны «Пэтриот». Ранее многие эксперты, в т.ч. за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта и повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия. Но, как говорится: «гулять, так гулять»! Тем более что «гуляют»-то на чужие жизни… Вашингтон продолжает «выкручивать руки» другим странам НАТО, требуя от них более существенного вклада в милитаризацию Украины. Госсекретарь Блинкен 30 ноября в Бухаресте на встрече министров иностранных дел стран альянса отметил, что объем военной помощи киевскому режиму со стороны союзников и партнеров по НАТО за 10 месяцев превысил 40 млрд долларов. Кстати, это сопоставимо с военным бюджетом Франции на текущий 2022 год. Хотели бы напомнить, что все поставленные Западом вооружения на Украину являются законной военной целью для Вооруженных сил России и будут либо уничтожены, либо захвачены. О чем наша страна говорила неоднократно».

Впрочем, угрозы Кремля не особо влияют на западных союзников Киева. Если в начале войны США и Европа с неохотой говорили о возможной передаче ВСУ тяжелого вооружения, то, спустя девять месяцев боевых действий и успехов украинской армии на поле боя, все чаще слышатся заявления западных лидеров о готовности предоставить Украине не только оборонительное, но и наступательное вооружение – от танков до боевых самолетов. В частности, если верить британскому изданию Evening Standard, союзники Украины рассматривают возможность поставки ВСУ истребителей, чтобы «дать ВСУ решающее преимущество на поле боя» и этим положить конец войне. Единственным условием, как отмечают источники издания, будет отказ украинской армии от переноса боевых действий на территорию России.

Москва, тем временем, по данным американского Института изучения войны (ISW), с большой вероятностью готовит наступление на западе Донецкой области. Как отмечают эксперты, российские силы давно пытаются атаковать в этом районе, но сейчас они значительно усилены частями, высвободившимися после ухода России из Херсонской области, а также мобилизованными резервистами. Аналитики указывают на то, что в ноябре российская армия добилась незначительных успехов в районе Угледара и Павловки, но развить наступление не смогла. Теперь же, после получения пополнения, вероятность усиления атак на этом и бахмутском направлении, вероятно, увеличится.

С тем, что Москва готовится к продолжительным боевым действиям, согласен и официальный представитель ВСУ генерал Алексей Громов:

«Кремль осознает, что в краткосрочной перспективе добиться победы в войне невозможно, поэтому стремится превратить конфликт в затяжное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и наших партнеров. На территории Беларуси с середины октября происходит постоянное наращивание российского военного присутствия. В рамках развертывания региональной группировки армий Союзного государства проводится подготовка российских подразделений Второй мотострелковой дивизии 1-й армии Западного военного округа. К процессу привлечены военнослужащие вооруженных сил Беларуси. Таким образом, Кремль использует офицеров и учебные полигоны Беларуси для восстановления боевых возможностей существующих частей и подготовки новых частей Вооруженных сил Российской Федерации».

К длительному конфликту готовятся и в Европе. После отказа Швейцарии в реэкспорте боеприпасов в Украину, в ответ на запросы Берлина немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил построить в Германии собственный крупный завод по их производству. Главной целью нового предприятия обозначено снабжение бундесвера. Но в то же время это сможет помочь наладить поставки Украине снарядов для переданных ей ранее зенитных самоходных установок Gepard.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший в Брюссель на саммит Европейского союза, дал понять, что Берлин, помимо гуманитарной помощи Украине, намерен активно продвигать и идею увеличения оборонно-наступательного потенциала ВСУ:

«Сегодня мы обсудим множество вопросов, которые всех нас волнуют. В первую очередь это, конечно, страшная война, которую Россия развязала против Украины. Мы еще раз совместно сформулируем нашу солидарность с Украиной, а также то, как мы поддерживаем ее в конкретном плане – финансовой и гуманитарной помощью для восстановления энергетической инфраструктуры. Но, конечно, все государства также продолжат в пределах своих возможностей помогать Киеву оружием. И Германия в этом отношении занимает лидирующие позиции».

Примечательно, что представители оборонного концерна Rheinmetall подчеркнули, что, если федеральное правительство согласует соответствующий заказ, Украина сможет получить до 300 тысяч боеприпасов.

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