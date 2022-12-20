Выбор нового Народного защитника остается острой проблемой в отношениях между парламентским большинством «Грузинской мечты» и оппозицией. Стороны и сегодня не смогли прийти к согласию в этом вопросе. Голосование по кандидатурам на пост омбудсмена должно состояться на этой неделе, на внеочередной пленарной сессии 22-23 декабря. Избрание нового омбудсмена на основе широкого консенсуса – одна из тех 12-ти задач, которые Еврокомиссия определила для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. «Грузинская мечта» обещала выполнить все пункты к концу декабря.

«Кроме политических заявлений, никаких конкретных аргументов по существу не было», – заявила Хатия Деканоидзе, лидер фракции «Нацдвижения» по завершению в парламенте консультаций с «Грузинской мечтой». После того, как почти месяц в парламенте выслушивали 19 претендентов на пост омбудсмена, оппозиция предложила сделать выбор между двумя кандидатами – правозащитницей Анной Абашидзе и заместителем предыдущего омбудсмена Георгием Бурджанадзе. «Грузинская мечта», все это время заявляя, что не будет называть своих кандидатов, на прошлой неделе предложила оппозиции сделать выбор из пяти – Лелы Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзара Кохреидзе, Георгия Мариамидзе и Кетеван Чачава. А предлагаемых оппозицией и поддерживаемых гражданским сектором Абашидзе и Бурджанадзе назвала политически аффилированными с «Нацдвижением», а значит, им уже отказано без голосования на пленарной сессии.

Оппозиционер Хатия Деканоидзе сегодня недоумевала:

«Мы должны руководствоваться стандартами, а не политическими аргументами. Наши кандидаты – настоящие профессионалы, годами работающие в сфере защиты прав человека. Эти люди заслуживают голосования на пленарной сессии. «Грузинская мечта» предлагает только своих пятерых человек, но мы не согласны ни с одним».

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе после очередных провалившихся консультаций выразил надежду, что до запланированной 22 декабря внеочередной сессии все-таки удастся договориться. Но тогда этот договор предполагает согласие оппозиции на предложение правящей силы, у которой 87 голосов в парламенте, а для утверждения кандидата в омбудсмены недостает трех голосов:

«Заявления Абашидзе и Бурджанадзе в прошлом подтверждают, что они предвзяты в пользу «Нацдвижения». 24 июня они призывали людей прийти на акцию, главным требованием которой была отставка правительства. А один из них (Бурджанадзе) в то время занимал должность заместителя Народного защитника».

Мдинарадзе назвал спекуляцией заявления оппонентов власти о том, что она проталкивает лояльных к себе кандидатур, которые может и известны в узких профессиональных кругах, но не зарекомендовали себя в обществе принципиальными правозащитниками, каковыми многие считают Абашидзе и Бурджанадзе. В «Грузинской мечте» им не прощают симпатию к движению «Домой в Европу», которое в конце июня уходящего года организовало масштабные акции протеста и требовало отставки правительства. Недовольство активистов, многих НПО и общественников было вызвано тем, что Еврокомиссия предоставила Грузии не статус кандидата на членство в ЕС, а предложила выполнить 12 рекомендаций для этого до конца года. Тогда же оппоненты посчитали, что процесс провалил премьер-министр Ираклий Гарибашвили и что под его началом невозможно будет уложиться в сроки с выполнением рекомендаций.

Избрание Народного защитника значится последним – 12-м пунктом в рекомендациях. Но парламенту по завершении осенней сессии внеочередная сессия понадобилось не только для избрания омбудсмена, планируется также утверждение главы и членов ЦИК, несудейских членов Высшего совета юстиции и принятие в третьем чтении нескольких законопроектов, среди которых поправки к избирательному кодексу. Последний также входит в перечень пунктов, и он пока единственный, по которому правящая сила учла мнение оппозиции и рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ.

В оппозиции довольны тем, что по избирательным поправкам предстоящие выборы в 2024-м на 70% избирательных участках пройдут электронным голосованием. Приняты дополнительные законы, которые максимально должны оградить власти от использования административных ресурсов. Есть и другие положительнее изменения, говорит депутат от «Гирчи» Александр Раквиашвили:

«Мы в третьем чтении поддержим эти поправки. Есть какие-то вопросы, которые можно было выполнить лучше, тем не менее мы считаем, что в этом вопросе состоялся хороший политический компромисс, и это один из пунктов, который, думаю, в ЕС сочтут выполненным».

Есть позитивные ожидания по еще одному пункту – деолигархизации. Правящая сила долго отпиралась, но в начале декабря согласилась на призывы западных партнеров и отправила законопроект, идентичный украинскому, на правовую оценку Венецианской комиссии. Ответа от европейских экспертовследует ожидать уже в будущем году.

Но не только по этому вопросу Грузия не смогла бы успеть выполнить все пункты, говорит аналитик из Института политики Грузии Нино Самхарадзе. Она отмечает, что первый пункт – о деполяризации, так и остается невыполненным:

«С одной стороны, я бы сказала, что нам «повезло», что дедлайн – декабрь – не оказался строгим, и Еврокомиссия решила оценить эти 12 пунктов весной 2023-го. Несмотря на бюрократические продвижения, в целом пока не видно проявления политической воли правящей силой для осуществления необходимых фундаментальных реформ. Речь не идет о техническом создании каких-то новых комитетов, рабочих групп. Здесь речь идет о важности инклюзивного процесса, чего мы не видим. А главное именно это. Процесс, связанный с выполнением 12 рекомендаций, односторонний, в нем участвует только одно крыло в виде партии власти. Исходя из этого, очень трудно предположить, чтобы Брюссель остался доволен. Или там увидели бы добрую волю в достижении прогресса в действиях наших властей. Так что маловероятно, чтобы в конце декабря мы бы получили статус кандидата».

Возможно, продолжает Нино Самхарадзе, в Еврокомиссии некоторые пункты оценили бы положительно, но не было бы положительного итога в целом. Аналитик Самхарадзе скептически смотрит и на вероятность того, что в ближайшие месяцы у Грузии будет значительный прогресс в деле получения статуса кандидата.

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