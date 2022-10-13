Разобщенность политиков в Грузии остается непреодолимой проблемой для страны. Время, которое Брюссель отвел Грузии на выполнение 12 рекомендаций по получению статуса кандидата в члены ЕС, близится к концу, а оппозиция и власть по-прежнему не демонстрируют единства в подходе к этому вопросу. Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан накануне вновь призвала грузинских политиков сконцентрироваться на 12 пунктах европейских перспектив.

Чуть более двух месяцев остается до срока выполнения 12 рекомендаций Брюсселя, от чего зависит предоставление стране статуса кандидата на членство в ЕС. Названные европейской перспективой задания были даны Еврокомиссией в конце июня, однако все эти месяцы власть и оппозиция настаивали на своих планах их выполнения. Сконцентрироваться на выполнении 12 рекомендаций призвала накануне грузинских политиков посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос: как США будут реагировать на антиамериканские выпады бывших членов правящей «Грузинской мечты», объединенных в движении «Сила народа». По словам Келли Деган, США, как и ранее, продолжат оказывать помощь грузинскому народу, стремящемуся к западным ценностям и институтам:

«Вся концентрация, внимание грузинских лидеров должны быть направлены на выполнение рекомендаций ЕС для достижения того, чего желает грузинский народ. Грузия сделала многое в этом направлении – Договор об Ассоциации с ЕС, Соглашение о свободной торговле, а теперь – новая цель (статус кандидата), что вполне достижимо, если внимание грузинских лидеров будет направлено на это на все 100 процентов. США помогают Грузии, чтобы достичь именно этой цели, что является желанием всего населения Грузии».

К слову, о помощи США Грузии (и Молдове) в евроатлантических устремлениях говорится и в новой национальной стратегии США.

В «Стратегии Агмашенебели» призвали к единству политического спектра, но не уточнили, стали ли поводом к этому призыву слова посла Келли Дегнан. Один из лидеров партии, депутат Паата Манджгаладзе сделал акцент на другом:

«Мы работаем над идеей большой прогрузинской, прозападной оппозиции. Эта идея не только «Стратегии Агмашенебели». В стране настал этап выживания, и сейчас нет времени для партийных распрей. Мы работаем над этой платформой».

Инициативу «Стратегии Агмашенебели» в остальной части политического спектра в целом восприняли как попытку партии вырваться вперед. Лидер партии «Граждане», депутат Алеко Элисашвили недоумевал:

«Я не верю в такое европейское объединение, лидеры которого не выполняют рекомендации ЕС и не присоединяются к рабочим группам по этим вопросам. У нас в руках билет в Евросоюз, а из-за позиции лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе и других мы можем потерять этот билет. О каком европейском объединении они говорят?»

Не восприняли всерьез инициативу партии Георгия Вашадзе и в правящей «Грузинской мечте». Говорит депутат Георгий Амилахвари:

«С кем хотят, пусть с тем и объединяются. Нас вообще не волнует этот вопрос. Что они называют единством, когда весь оппозиционный спектр, «Нацдвижение» заняты шантажом, компроматами друг против друга, внутрипартийными распрями. Что касается выполнения 12 рекомендаций, – для этого нужно не объединение оппозиции, а ее участие в рабочих группах (парламента)».

«Грузинская мечта» для выполнения европейских рекомендаций в парламенте создала 12 рабочих групп. Подключиться к этим группам отказались «Стратегия Агмашенебели», «Нацдвижение» и «Лело». Правящая сила со своей стороны тоже не проявляет конструктивность, ограничивает доступ к рабочим группам нежеланных НПО и не учитывает альтернативное мнение представителей даже тех оппозиционных партий, которые согласились участвовать в предложенном ею формате.

Из 12 пунктов на данном этапе в парламенте близки к выполнению несколько: это новые правила избрания Народного защитника, поправки для улучшения избирательной системы и усиления парламентского контроля, а также вопрос о деолигархизации. Последний вызывает самое большое недовольство оппонентов. «Грузинская мечта» решила скопировать украинскую модель закона борьбы против олигархов, что, по мнению оппонентов власти, не соответствует грузинской реальности. По поправкам к избирательному кодексу правящая сила ждет оценку Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» уверяет, что к концу года, к определенному ЕС сроку большинство рекомендаций будут выполнены, за исключением одной – деполяризации. Она же обвиняет часть оппозиции в желании сорвать процесс выполнения европейских рекомендаций. Оппозиция, напротив, винит в этом партию власти.

Аналитики отмечают, что в ЕС ждут не формального, а реального выполнения рекомендаций, особенно в судебной и избирательной системах. А готовности к этому правящая сила пока не проявляет.

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