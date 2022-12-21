Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит с визитом Вашингтон и выступит на совместном заседании Конгресса. Информацию подтвердил сам Зеленский. Он впервые покинул территорию Украины после начала российского вторжения 24 февраля текущего года.

«Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», – написал Зеленский в твиттере.

О том, что Зеленский посетит США, первоначально сообщила во вторник вечером американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме.

В ночь на среду телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что Зеленский уже на пути в Вашингтон. Позже информацию подтвердили и в Белом Доме.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила всем членам Палаты письмо с просьбой прибыть в среду на Капитолий «для проведения специального мероприятия».

На этой неделе Конгресс должен одобрить 47-миллиардный пакет помощи Украине и союзникам США по НАТО. Визит президента Украины станет свидетельством тесного партнерства между США и Украиной. По данным CNN, на этой неделе Вашингтон может объявить о поставках Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Владимир Зеленский всю войну провел в Украине и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее прибыл в Бахмут, где идут ожесточенные бои, и вручил награды защитникам города. Визит президента на передовые позиции не был запланирован и анонсирован заранее.