МИД Украины: мы не вмешиваемся во внутренние дела Грузии

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что никогда не вмешивались и не планируют вмешиваться во внутренние дела Грузии. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в фейсбук-посте представителя ведомства Олега Николенко.

Представитель МИД Украины ответил главе фракции «Грузинская мечта» Мамуке Мдинарадзе, заявившему, что «отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией по вовлечению Грузии в войну и расколу Грузии».

«Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», – отметил Николенко.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили «глубокое разочарование» тем, что «грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей».

«Возобновляем призыв предоставить доступ к Михаилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», – добавил Николенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и отправить его в клинику Украины, США или любой европейской страны.