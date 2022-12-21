Новости
МИД Украины: мы не вмешиваемся во внутренние дела Грузии
В министерстве иностранных дел Украины заявили, что никогда не вмешивались и не планируют вмешиваться во внутренние дела Грузии. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в фейсбук-посте представителя ведомства Олега Николенко.
Представитель МИД Украины ответил главе фракции «Грузинская мечта» Мамуке Мдинарадзе, заявившему, что «отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией по вовлечению Грузии в войну и расколу Грузии».
«Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», – отметил Николенко.
Во внешнеполитическом ведомстве также выразили «глубокое разочарование» тем, что «грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей».
«Возобновляем призыв предоставить доступ к Михаилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», – добавил Николенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и отправить его в клинику Украины, США или любой европейской страны.
Другие новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит с визитом Вашингтон и выступит на совместном заседании Конгресса. Информацию подтвердил сам Зеленский. Он впервые покинул территорию Украины после начала российского вторжения 24 февраля текущего года.
«Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», – написал Зеленский в твиттере.
О том, что Зеленский посетит США, первоначально сообщила во вторник вечером американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме.
В ночь на среду телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что Зеленский уже на пути в Вашингтон. Позже информацию подтвердили и в Белом Доме.
Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила всем членам Палаты письмо с просьбой прибыть в среду на Капитолий «для проведения специального мероприятия».
На этой неделе Конгресс должен одобрить 47-миллиардный пакет помощи Украине и союзникам США по НАТО. Визит президента Украины станет свидетельством тесного партнерства между США и Украиной. По данным CNN, на этой неделе Вашингтон может объявить о поставках Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.
Владимир Зеленский всю войну провел в Украине и принимал иностранных политиков в Киеве либо выступал перед ними по видеосвязи.
Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее прибыл в Бахмут, где идут ожесточенные бои, и вручил награды защитникам города. Визит президента на передовые позиции не был запланирован и анонсирован заранее.
Журнал The Economist назвал Украину страной года
Украина стала страной года по версии британского журнала The Economist.
«Обычно такой чести удостаивается страна, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Так что Украина, в каком-то смысле, необычный выбор – поскольку жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась после вторжения Владимира Путина. Много людей погибло. Города были разгромлены и обуглены. Миллионы людей покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть. Из-за российских атак многие украинцы дрожат в темноте без электричества. И все же украинцы проявили себя в этом году», – говорится в публикации.
В 2021 году журнал выбрал страной года Италию – за грамотно проводимую политику на фоне коронавирусной пандемии и сглаживание внутриполитических противоречий. А в 2019 страной года был выбран Узбекистан – журналисты издания отметили, что ситуация в стране заметно улучшилась благодаря реформам президента Шавката Мирзиеева.
Госдума одобрила наказания за карты, на которых Крым – украинский
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает наказания в виде штрафа до миллиона рублей или ареста на срок до 15 суток за распространение географических карт, «оспаривающих территориальную целостность России». Согласно документу, такие карты приравниваются к «экстремистским материалам».
В случае окончательного принятия закона его нарушением будет считаться публичная демонстрация или распространение любой карты, на которой аннексированные территории Украины, признанные российскими властями, но не признанные подавляющим большинством стран мира, не обозначены как часть России.
При этом, как отмечает издание «Агентство», на сайтах Кремля, правительства России и Совета Федерации территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые были аннексированы в результате так называемых референдумов, до сих пор обозначены как территории Украины.
Попавшая под санкции древесина из России продается в ЕС как казахская
Российские и белорусские лесные материалы, попавшие под санкции Евросоюза, продолжают поставляться на рынки ЕС. Их продают под видом казахстанского и киргизского леса. Об этом говорится в расследовании Белорусского расследовательского центра, литовского издания Siena и организации журналистов-расследователей OCCRP.
Москва и Минск были основными поставщиками лесной продукции для ЕС. Евросоюз рассчитывал сократить доходы режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко на миллиарды евро, запретив покупать у них лесоматериалы. Но после запрета на импорт в страны ЕС резко выросли поставки из Центральной Азии.
Казахская и киргизская территории почти не покрыты лесами, обе страны практически не производят древесину. Но по документам импорт дерева в ЕС из этих двух стран за полгода вырос в 66,6 раза по сравнению со всем предыдущим годом. Большая часть ввозится через Латвию, Литву, Польшу, Германию и Данию.
Заместитель литовского Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас рассказал журналистам, что маркировка продукции центральноазиатского леса сначала была российской или белорусской. Затем товары стали маскировать лучше. «Мы должны доказывать очевидное, но очевидное непросто доказать», - говорит чиновник.
Под видом потенциальных продавцов леса журналисты обнаружили несколько компаний, обещавших изготовить фальшивую документацию на белорусский лес. Позднее они отрицали, что говорят об обходе санкций.
Грузинские таможенники не пропустили в страну картофель из России
Отдел санитарного и фитоконтроля Таможенного департамента Грузии не пропустил через границу 20 тонн картофеля из России, сообщила Служба доходов Минфина.
В результате досмотра на КПП «Казбеги» было установлено, что груз не соответствует требованиям о безопасности пищевых продуктов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Несмотря на отсутствие дипотношений, Россия занимает второе место в списке основных торговых партнеров Грузии. При этом в этом году резко возрос объем импорта.
По данным Национальной службы статистики, за первые 11 месяцев 2022 года из России в Грузию было поставлено продукции на 1, 607 млрд долларов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 73,1%. Главные статьи российских поставок в Грузию - нефть/нефтепродукты и пшеница/мука.
Неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве
Неизвестные в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве, соответствующее видео появилось во вторник в различных телеграм-каналах.
На кадрах видно, что нападавших было около двадцати, все они мужского пола и крепкого телосложения. Судя по опубликованному ролику, здание посольства не пострадало - нападавшие смогли лишь перекинуть кувалды через забор.
В ноябре в телеграм-каналах, связанных с российской частной военной компанией «Вагнер», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что «это не наше дело».
Позже в СМИ появились свидетельства еще нескольких подобных казней.
В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией и внести ее в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.
Спецпредставитель ЕС будет привлекать третьи страны к введению санкций
Спецпредставитель Евросоюза по санкциям, которого должны назначить в январе 2023 года, будет призывать третьи страны присоединиться к ограничениям против России. Также в его задачи будет входить предотвращение попыток обхода санкций. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
На брифинге Еврокомиссии в Брюсселе он отметил, что для Евросоюза очень важно донести до всех партнеров в мире необходимость присоединения к санкциям против России, введенным из-за ее нападения на Украину. Стано также упомянул, что санкционные пакеты содержат много деталей и требуют пояснения.
«Всегда полезно, чтобы был человек, занимающийся этой специфической темой, потому что она касается очень детализированных решений и большого числа партнеров, с которыми мы должны это обсуждать», – объяснил Стано.
- 16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.
HRW: россияне разграбили тысячи экспонатов из музеев Херсона
Российские вооруженные силы и гражданские лица, действующие по приказу военных, разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства как минимум из двух музеев, собора и государственного архива в Херсоне перед отступлением после восьми месяцев оккупации. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.
После отхода российских войск правозащитники посетили культурные учреждения Херсона и поговорили с работниками и очевидцами событий. По их словам, в последние дни оккупации в ноябре россияне загрузили картины, драгоценности, религиозные иконы и исторические документы в автомобили и вывезли экспонаты на территорию, подконтрольную России.
Сотрудники Human Rights Watch рассказали, что в двух музеях видели явные признаки грабежа – в том числе, пустые рамки картин, сломанные ящики и витрины, где демонстрировались экспозиции. Где сейчас находятся музейные экспонаты – неизвестно. Правозащитники полагают, что часть предметов могли вывезти в аннексированный Крым.
В Херсонском областном музее, который специализируется на краеведении и естествознании, директор музея, секретарь и охранник рассказали, что в период с 24 по 26 октября находились около 70 россиян, возможно, сотрудников ФСБ. Они оставили нетронутой коллекцию флоры и фауны, но разграбили почти все остальное, включая серебро, скифское золото, российские императорские медали, древнегреческие вазы и реликвии Второй мировой войны.
По словам опрошенных Human Rights Watch сотрудники музеев, собора и архива, россияне говорили им, что хотя защитить произведения искусства, артефакты и исторические документы от обстрелов и грабежей со стороны украинских сил.
Мародерство в Херсоне, по всей вероятности, не первый случай со стороны российских представителей, на территории Украины. По свидетельствам очевидцев, российские военные вывезли более двух тысяч экспонатов как минимум из трех музеев Мариуполя –историко-краеведческого музея, музея народного быта и художественного музея Куинджи.
Правозащитники также упоминают о вывозе ценностей из мелитопольского музея в Запорожской области и исторического музея в Новой Каховке.
По международному законодательству, разграбление, присвоение или захват имущества музеев и учреждений культуры во время боевых действий квалифицируется как военное преступление.
Human Rights Watch считает, что действия представителей России можно считать организованной операцией по лишению украинцев культурного наследия.
Российские власти доклад правозащитников пока не прокомментировали.
В Абхазии представили мастер-план развития сухумского аэропорта
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня, 20 декабря состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития сухумского аэропорта. Документ подготовил российский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта – «Ленаэропроект».
Как сообщили в администрации, вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации данного проекта.
«Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный», – сказал Гунба.
В презентации приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, министр экономики Кристина Озган и другие представители абхазских властей.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
На газопроводе в Чувашии произошёл взрыв. Есть погибшие
В Чувашии произошёл взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой администрацию республики.
РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщает о троих погибших и одном пострадавшем.
По словам собеседника ТАСС в МЧС, возле деревни Ямбахтино, примерно в 50 километрах к югу от Чебоксар, произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе. И погибшие, и раненый работали на объекте.
По данным телеграм-канала SHOT, в Ябмбахтине повреждены один дом и припаркованный автомобиль.
Издание Mash сообщает, что в районе пожара очень высокая температура и жители не могут подойти к своим домам.
По предварительным данным, взрыв произошёл во время строительно-монтажных работ. Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Работы вела компания "Газпром Трансгаз Нижний Новгород".
Уренгой-Помары-Ужгород - это экспортный российский газопровод из Сибири в Европу через территорию Украины. Трубопровод пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области.
Украина заявила о покупке ещё 10 тысяч терминалов Starlink
В ближайшие месяцы Украина получит более десяти тысяч терминалов Starlink в рамках новой сделки с компанией Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью агентству Bloomberg.
"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", – сказал Фёдоров, добавив, что общался с Маском напрямую. По словам чиновника, Маск пообещал и дальше поддерживать Украину. Фёдоров рассказал, что написал Маску в тот день, когда в Украине произошло масштабное отключение электричества после российских обстрелов. Бизнесмен "отреагировал моментально и уже предпринял некоторые шаги", сказал Фёдоров.
В компании SpaceX не ответили на просьбу агентства прокомментировать слова Фёдорова.
По словам Фёдорова, с оплатой услуг SpaceX Украине готовы помочь правительства нескольких стран Евросоюза, однако не уточнил, какие именно. Также он отметил, что альтернативы спутниковой связи у них нет. "Мы готовы жить без электричества по крайней мере месяц – если будет доступна мобильная связь и текстовые сообщения", – сказал Фёдоров.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 22 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь, когда другие способы подключения к интернету не работают. Также наличие спутниковой связи важно для организации боевых действий в полевых условиях.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором сообщила, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
США выделят Грузии более 132 млн долларов – проект бюджета
Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве финансовой помощи не менее 132 млн долларов.
Отдельная глава в документе посвящена «оккупации грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии». В ней содержится запрет на финансирование для стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, или установивших с ними дипломатические отношения. Эта формулировка уже несколько лет подряд является частью американского бюджета.
В документе также указано, что госсекретарь США должен своевременно опубликовать список правительств или стран, не признающих территориальную целостность Грузии, на сайте Госдепартамента. США могут отказаться от ограничения помощи отдельным странам, если это отвечает её национальным интересам.
Кроме того, согласно документу, средства бюджета не могут быть направлены на поддержку оккупации Российской Федерацией территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.
Власти Грузии закупят три пожарно-спасательных вертолета
МВД Грузии покупает три многоцелевых вертолета у французской компании Airbus Helicopters. Соответствующее соглашение подписали глава Пограничной полиции Грузии Николоз Шарадзе и представитель Airbus Helicopters Ромен Лана.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет о трех вертолетах H145, общая стоимость которых составляет примерно 26,5 млн евро. Однако, по условиям сделки грузинская сторона передаст французской компании вертолет Super Puma, приобретенный несколько лет назад, что позволит сэкономить 5,5 млн евро.
Власти Грузии заявляют, что Super Puma не подходит для горно-спасательных операций. Этим летом для тушения лесных пожаров Грузии пришлось просить помощи у Турции, чьи пожарные вертолеты тушили огонь в Боржомском лесном массиве. Также при ЧП использовались вертолеты Погранполиции, один из них разбился во время спасательной операции в горах.
Приобретаемый H145 — многоцелевой вертолет, приспособленный к работе в том числе в горных условиях, способный выполнять полицейские, транспортные, поисково-спасательные функции и оснащенный пожарным и горно-спасательным оборудованием. У этой модели два двигателя, что повышает безопасность полета, отмечает МВД.
Сейчас эта модель используется полицией и аварийно-спасательными службами Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран.
По условиям контракта, первый вертолет будет передан грузинской стороне через 17 месяцев после подписания контракта. Все три вертолета в полностью летном состоянии должны быть в Грузии в течение 20 месяцев.
В контракт входит обучение пилотов и инженеров, запасные части и гарантия на три года.
Закрыто уголовное дело, возбужденное против Тамары Меаракишвили в 2017 году
Гражданской активистке Тамаре Меаракишвили сообщили о закрытии уголовного дела, возбужденного против неё 16 августа 2017 года. Решение принято в связи с отсутствием признаков преступления.
В 2017 году Меаракишвили вначале обвинили в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Она была задержана без каких-либо санкций, а в её ахалгорском доме провели обыск.
17 января 2020 года Коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия окончательно сняла это обвинение. Она обязала Генпрокурору убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть его в суд для рассмотрения других эпизодов.
Их оставалось два – незаконное приобретение югоосетинского паспорта (ст. 324 Уголовного кодекса РФ) и использование заведомо ложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ).
Сегодня Меаракишвили получила официальное уведомление из прокуратуры о закрытии дела. По её словам, обыск в доме и её задержание теперь признаны незаконными.
«Также у меня есть право на реабилитацию – возмещение морального и материального ущерба, причиненного за эти годы», – отметила она.
Владимир Зеленский посетил Бахмут, вблизи которого идут тяжёлые бои
Президент Украины Владимир Зеленский посетил во вторник Бахмут в Донецкой области, где в последние недели идут самые ожесточенные бои. Поездка заранее не анонсировалась.
О поездке Зеленского во вторник сообщила, в частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью общественному вещателю «Суспільне» рассказал, что в Бахмуте Владимир Зеленский посетил передовые позиции и наградил бойцов знаками отличия.
Бахмутское направление считается одной из самых горячих точек фронта. Со второй половины мая российские войска вели мощные ракетные обстрелы Бахмута, а к августу вышли к одной из окраин города. С конца лета россиянам, представленным в основном бойцами «ЧВК Вагнера», удалось продвинуться на несколько километров, отмечает «Медуза».
Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены, передаёт Русская служба «Би-би-си».
Суд увидел в «Нет в***е» войну, а не воблу – и всё-таки назначил штраф
Суд в Тюмени оштрафовал местную жительницу Алису Климентову на 30 тысяч рублей за надпись "Нет в***е" на площади. Климентова утверждала, что фраза посвящена вобле, но суд со второго раза всё-таки увидел в надписи войну и обвинил девушку в дискредитации российской армии.
В конце сентября Климентова синим мелком написала на асфальте центральной площади фразу "Нет в***е" и нарисовала пацифик. Полиция интерпретировала надпись как антивоенную. В суде Климентова объяснила, что фраза посвящена вобле, так как она испытывает "неприязнь к данному виду рыб". Полиция не смогла это опровергнуть – и судья закрыл дело за отсутствием состава правонарушения.
В интернете появились мемы и шутки на эту тему, а полиция подала жалобу на решение судьи. Полицейские заявили, что суд не учёл наличие всех представленных доказательств, а именно – наличие пацифика, который, по их мнению, "выражает несогласие с объявленной мобилизацией". По словам Климентовой, во время апелляции представитель МВД не объяснил, как символ мира дискредитирует российских военных.
Сама Климентова говорила полицейским, что нарисовала пацифик, потому что он "красивый и нравится ей".
- Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- По данным "Медиазоны", на начало ноября по статье о дискредитации было заведено более пяти тысяч дел.
США обвинили секретариат ООН в уступках угрозам со стороны России
Соединённые Штаты обвинили руководство ООН в неспособности организовать расследование по поставкам в Россию иранских дронов и в том, что в Украину для проверки используемых там российскими военными беспилотников не были направлены официальные лица.
"Мы разочарованы тем, что секретариат ООН, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совет Безопасности", - заявил в понедельник на заседании Совбеза, посвященном резолюции по иранской ядерной сделке 2015 года, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.
Великобритания, Франция, Германия, США и Украина настаивают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию ООН.
Ранее в докладе Совету безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что сотрудники организации изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет сообщено в установленном порядке, передаёт "Голос Америки". По словам Гутерриша, обвинения в том, что Иран поставил России беспилотники, используемые в Украине, рассматриваются "в более широкой картине" всего, что ООН предпринимает в контексте войны, чтобы определить необходимость отправки экспертов в Киев и когда именно.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании 19 декабря, что представители международной организации "не должны поддаваться давлению со стороны западных стран", и что любые результаты того, что Небензя назвал "псевдорасследованием", нельзя будет считать действительными.
Постпред Ирана Амир Саид Иравани сказал, в свою очередь, что Иран не передавал России какие-либо изделия, запрещенные Советом Безопасности. Иравани добавил, что иранские беспилотники, поставленные в Россию до февраля, не были запрещены Совбезом и "не передавались для использования в продолжающемся конфликте в Украине".
На заседании в понедельник представители США и Ирана также обвинили друг друга в ответственности за затягивание переговоров о возвращении США в международную сделку по ядерной программе Тегерана, из которой администрация прежнего американского президента Трампа вышла в 2018 году.
- Россия в последние месяцы в ходе вторжения использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Киев и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было ещё до начала войны.
Участник свадебного кортежа задержан в Цхинвали за стрельбу
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали пассажира одной из машин свадебного кортежа, который устроил стрельбу в Цхинвали.
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства, инцидент произошел в минувшее воскресенье.
«Из ветрового окна переднего пассажирского места автомобиля марки «Lexus», который ехал в составе свадебного кортежа, было произведено несколько выстрелов в воздух. Автомобиль правонарушителя был остановлен экипажем ОМОН, который сопровождал кортеж. В ходе досмотра сотрудниками милиции был обнаружен и изъят пистолет системы EKOL Aras Magnum», – сказано в сообщении.
Правонарушитель – 25-летний житель Цхинвали. Его доставили в цхинвальское Управление внутренних дел. По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Глава абхазского МИДа обсудит в Минске «актуальные вопросы взаимодействия»
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
Ардзинба обсудит в столицах России и Беларуси «актуальные вопросы взаимодействия». В сообщении не указано, проведет ли абхазский политик переговоры с представителями белорусских властей.
Отметим, что накануне в Москве прошла 63-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В заседании приняли участие делегации абхазского и югоосетинского парламентов.
- 28 сентября белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
Опрос «Имеди»: у «Грузинской мечты» – 52%, Нацдвижения – 23%
Лояльная к властям Грузии телекомпания «Имеди» 19 декабря опубликовала опрос, проведенный центром изучения общественного мнения GORBI.
Результаты сильно отличаются от тех, которые публиковали по итогам аналогичных исследований западные институты IRI и NDI, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным GORBI, если парламентские выборы состоятся сегодня, то большинство, 52%, проголосуют за правящую партию «Грузинская мечта». За «Единое Национальное движение» – 23%.
По 3% у «Альянса Патриотов», «Стратегии Агмашенебели», «Лело», «Европейская Грузии», «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе. У просто «Гирчи» – 2%, столько же у партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Партия «Для Грузии» Георгия Гахария и Лейбористская партия набрали по 1%. Четыре процента заявили, что голосовали бы за другие партии.
«Имеди» подчеркивает, что по сравнению с данным опроса GORBI в августе прошлого года рейтинг «Грузинской мечты» вырос почти на 5%, а у ЕНД упал на 4%.
Отдельно опубликованы цифры по отношению к созданному недавно движению «Сила народа» – в него вошли формально отделившиеся от правящей партии депутаты, выступающие с критикой Запада и посла США.
«Имеди» сообщило, что с действиями и взглядами «Силы народа» согласны 46% опрошенных . Чуть меньше, 45%, не согласны. Еще 9% не знают или отказались отвечать.
По данным опроса 65% согласны с решением правительства «Грузинской мечты» не присоединятся к экономическим санкциям против России. Не согласны — 25%, не знают или отказались отвечать 10%.
Считают несправедливым решение ЕС не предоставить статус кандидата Грузии 51% опрошенных. 35% говорят, что это было справедливо, 14% респондентов не знают или отказываются отвечать на вопрос.
Также был задан вопрос — как вы относитесь к решению правительства «Грузинской мечты» не втягивать Грузию в продолжающуюся войну между Россией и Украиной. Ответы: 81% поддерживают политику правящей партии в этом вопросе, 16% — не поддерживают , 3% не знают или отказываются отвечать.
- По сообщению «Имеди», во время исследования было опрошено 2024 респондента методом очного интервью с многоуровневой случайной выборкой по всей стране. Полевые работы проводились с 17 по 30 ноября. Погрешность опроса +/- 2,5%.
Премьер Нидерландов извинился за рабовладельческое прошлое страны
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник, 19 декабря, выступил в Гааге с речью, в которой от лица страны принёс извинения за её рабовладельческое прошлое. Он признал, что с XVII по ХХ век Нидерланды играли важную роль в поддержке работорговли, расизма и колонизации многих народов, и что влияние этого периода негативно отражается на жизни бывших колоний по сей день. Рютте подчеркнул, что рабовладение и работорговля должны расцениваться как преступления против человечности.
Премьер-министр заявил, что несколько веков подряд Нидерланды практиковали рабовладение, поощряли его и наживались на нём. Он добавил: «Сейчас уже ни один живой человек не несёт личной ответственности за рабство - но Нидерланды как государство продолжают быть в ответе за безграничное страдание рабов и их потомков».
Нидерланды стали первым европейским государством, которое официально принесло бывшим колониям извинения за рабство. Страна намерена выделить 200 млн евро на создание фонда, который будет распространять информацию о рабстве и колониальной политике. 6 декабря король Нидерландов Виллем-Александр заказал проведение независимого исторического расследования о роли голландской королевской семьи в колонизаторстве и связанных с ним нарушениях прав человека.
Гражданские группы потомков рабов в бывших колониях заявили, что извинения должны исходить не от премьер-министра, а от короля Нидерландов, и что принести их следовало бы в Суринаме в июле следующего года – в 160-ю годовщину отмены рабства там. Рютте, однако, ответил, что слишком затруднительно выбрать такие время и место, которые устроили бы всех пострадавших.
- С XVII и по середину ХХ века Голландия была одной из крупных колониальных держав. Её колониями были земли в Африке, Южной Америке, Индии и Индокитае, в том числе Шри-Ланка, Суринам, Гвинея, часть Индонезии, остров Маврикий и многие другие. Кроме того, флот голландской Вест-Индской компании перевёз около 600 тыс. рабов из Африки на американский континент для работы на плантациях. Формально рабство на заморских территориях Голландии было отменено в 1863 году. В нидерландские школьные учебники упоминание рабовладельческого прошлого страны вошло только в 2006 году.
Залужный призвал Зеленского ужесточить наказание за дезертирство
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или из воинской части.
Объясняя свою позицию, Залужный сказал, что армия держится на дисциплине, а в случае дезертирства «обнажённые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них».
«Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», – резюмировал главком ВСУ, добавив, что более мягкое решение проблемы дезертирства было бы возможно в мирное время, но не в условиях войны, когда нужно действовать быстро и эффективно.
- 13 декабря Верховная Рада Украины одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных за дезертирство. В Украине по поводу документа развернулась широкая общественная дискуссия. Петиция с просьбой к президенту Зеленскому наложить на закон вето набрала за сутки более 25 тысяч голосов.
- В сентябре в России был принят закон, который ввёл в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также ужесточил ряд наказаний для военнослужащих. В частности, за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление воинской части и отказ участвовать в боевых действиях российским солдатам (как призывникам и мобилизованным, так и контрактникам) теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
Комитет 6 января просит предъявить Трампу уголовные обвинения
Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендует предъявить бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по четырем статьям. Об этом сообщает Reuters.
По мнению членов комитета, Трампу следует предъявить обвинения в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.
Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении бывшего президента, отмечает агентство.
Рекомендация комитета носит символический характер и окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Минюст США.
В ходе 18-месячного расследования комитет провел более одной тысячи допросов свидетелей и собрал сотни тысяч документов. С января большинство в Палате представителей будут иметь республиканцы, и ожидается, что они упразднят комитет, в который вошли семь представителей Демократической партии и два республиканца.
6 января 2021 года группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в том числе одного офицера полиции. После штурма Капитолия против сотен граждан возбудили уголовные дела, несколько человек осуждены.
Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.
- В США сейчас проводятся три расследования действий Трампа. Федеральная прокуратура расследует потенциально незаконное хранение Трампом президентских документов и его возможную причастность к действиям его сторонников, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года. В Джорджии прокуратура расследует попытки Трампа изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.
- Несмотря на это, в середине ноября Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты страны от Республиканской партии на выборах 2024 года. Поддержка Трампа среди республиканцев остается высокой. К нему положительно относятся 80 процентов зарегистрированных республиканцев, что лишь на 11 процентов меньше, чем в день выборов в 2020 году.
Зеленский призвал власти Грузии перевести Саакашвили в зарубежную клинику
Президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и отправить его в клинику Украины, США или любой европейской страны.
«Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии.
Вероятно, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – надо проявить милосердие, особенно в предрождественское время.
То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подобает Грузии. Это надо прекратить.
Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг», – сказал Зеленский в видеообращении.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к заключенному Саакашвили. Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность существенным ухудшением состояния здоровья политика, который находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
- Михаилу Саакашвили завтра исполнится 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Форум