Зеленский призвал власти Грузии перевести Саакашвили в зарубежную клинику

Президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и отправить его в клинику Украины, США или любой европейской страны.

«Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии.

Вероятно, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – надо проявить милосердие, особенно в предрождественское время.

То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подобает Грузии. Это надо прекратить.

Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг», – сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к заключенному Саакашвили. Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность существенным ухудшением состояния здоровья политика, который находится в тбилисской клинике «Вивамеди».