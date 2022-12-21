Президент Украины в Вашингтоне, через несколько часов состоится встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Во время этого визита США официально объявят о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долларов, который будет включать системы ПВО «Пэтриот». Параллельно визиту украинского президента в США в Москве Владимир Путин провел заседание коллегии Минобороны, на котором вновь похвастался вооружениями и еще раз пообещал достичь всех целей в Украине. Правда, для этого российская армия будет увеличена до полутора миллионов человек.

Владимир Зеленский – в США. В 14:00 по времени восточного побережья Соединенных Штатов ожидается, что президент Джо Байден встретит своего украинского коллегу у Белого дома. Это первый визит украинского лидера за пределы страны с начала российского вторжения. Все это время он либо принимал зарубежных лидеров в Киеве, либо общался с ними по видеосвязи.

О намерении Зеленского лететь в Вашингтон стало известно лишь поздно вечером 20 декабря. Маршрут украинского президента держался втайне. Тем не менее Зеленский попал в объективы камер в Польше, откуда, судя по всему, и вылетел в Соединенные Штаты. Сам украинский лидер ограничился коротким сообщением в Twitter:

«Направился в США, чтобы укрепить стойкость и обороноспособность Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч».

Как говорится в заявлении Белого дома, в рамках визита Зеленского в Вашингтон Джо Байден объявит о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии. Речь идет о сумме 2 млрд долларов, которая включает в себя стоимость систем ПВО «Пэтриот» – самого современного противоракетного оружия из того, что союзники Киева передали ВСУ.

В Кремле уже отреагировали на решение Зеленского лично отправиться в Вашингтон, чтобы убедить Джо Байдена усилить поддержку Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это приведет лишь к эскалации конфликта:

«Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине».

Ничего хорошего Украине не сулит и шеф Пескова. Параллельно визиту Зеленского в Вашингтон Владимир Путин провел заседание коллегии Минобороны, на котором поставил задачи вооруженным силам на следующий год и вновь похвастался достижениями российского ВПК:

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, нам хорошо известны. Все это у вас имеется. И все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил. Продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть движение некоторое вправо, это не меняет наших планов, все будет реализовано».

Планы, как видно из заявления российского президента, не меняются и на украинском направлении. Владимир Путин по-прежнему уверяет, что, несмотря на все усиливающуюся помощь Украине со стороны Запада, все цели т.н. специальной военной операции будут достигнуты:

«Хорошо известно, что против России сегодня активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации. Вооруженные силы и боевые возможности наших ВС увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс мы, безусловно, будем наращивать».

На фоне новых угроз со стороны главы Кремля Владимир Зеленский, по мнению наблюдателей, явно постарается убедить Джо Байдена не затягивать с поставками необходимых Киеву вооружений. При этом сколько потребуется Украине военной помощи для того, чтобы продолжать вести боевые действия, можно понять из слов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В недавнем интервью журналу Economist главком подчеркнул, что для того, чтобы выйти на линию противостояния 23 февраля, ему нужны по меньшей мере 300 танков, от 600 до 700 БМП и не менее 500 гаубиц. Не говоря уже о снарядах, ракетах, запчастях для ремонта вооружения и техники, теплой форме и прочего, а также подготовке военнослужащих.

Украина уже получила от США немало военной помощи, но ни ракет дальнего радиуса действия, ни танков западного производства Киев до сих пор не получил. Обещанные Байденом зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» пока выглядят как исключение из негласного правила, которого все это время придерживаются западные союзники Украины. Но и в том, что касается «Пэтриотов», до сих пор неясно ни количество батарей, которые США передадут ВСУ, ни реальные сроки поставок.

Впрочем, несмотря на бравурные заявления Владимира Путина, не все так гладко и у российских вооруженных сил. О том, что у Москвы реальные проблемы, говорит выступление министра обороны России на той же коллегии, которую посетил Путин. Сергей Шойгу предложил ряд изменений, которые бы помогли пополнить личный состав российской армии и увеличить ее численность до полутора миллионов человек:

«Приоритетная задача на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач; поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет; обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу; сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений, в Херсонской и Запорожской областях. Для решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих».

Владимир Путин с инициативами Шойгу согласился, предложив обсудить их в закрытом режиме. Наблюдатели отмечают: все это не очень соотносится с обещаниями российского президента достичь всех целей в Украине при помощи уже мобилизованных граждан.

На этом фоне визит Владимира Зеленского в США приобретает не только практическое, но и символическое значение. Война в Украине фактически дала толчок возрождению западного альянса, призванного сдерживать Москву. И прибытие Зеленского в Вашингтон некоторые уже сравнивают с визитом в американскую столицу в 1941 году премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, целью которого также было укрепление альянса для победы во Второй мировой войне.

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