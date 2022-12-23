Азербайджан требует, чтобы Рубен Варданян покинул Карабах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.

По словам Захаровой, «ангажированная направленность деятельности суда давно известна». Она указала, что 14 лет назад конфликт развязал «агрессивный режим Михаила Саакашвили».

«За 14 лет работы следователи МУС, не разбирающиеся в специфике региона, но послушно выполняющие политический «заказ» западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной. Были проигнорированы и объемные материалы российских следственных органов, в свое время переданные прокуратуре, и тома с жалобами мирных жителей, ставших жертвами грузинского нападения», – заявила Захарова.

По её словам, ордеры на арест трех югоосетинских граждан, имеющих также российское гражданство, выданы за «мифические притеснения этнических грузин».

«При этом МУС отказывается от дальнейшего расследования, то есть такие очевидные преступления, как варварские бомбежки грузинскими войсками мирного Цхинвала и нападение на миротворцев, гаагское правосудие не интересуют. Прокурора МУС не волнуют и преступления американцев в Афганистане, о чем он открыто заявляет. Видимо, боится очередных американских санкций, которые в свое время были введены в отношении его предшественницы. Не сомневаемся также в том, что МУС никогда не займется недавно обнародованными в СМИ преступлениями в этой стране вооруженных сил Великобритании. Безнаказанными остаются преступления соотечественников К. Хана в Ираке», – отметила Захарова.

В МИД РФ заявили, что удостоверились в правильности выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом МУС.

«Никакого доверия к созданной на его основе структуре у нас не осталось, ничего общего с правосудием она не имеет. Напоминаем, что Россия не сотрудничает с МУС, действия этого органа в отношении граждан нашей страны являются юридически ничтожными», – добавила Захарова.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС; International Criminal Court – ICC) Карим Асад Ахмад Хан 16 декабря объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.

Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников. Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты). Кроме того, было указано на участие в военных преступлениях ныне покойного Вячеслава Борисова – генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент событий.

Карим Асад Ахмад Хан указал, что работа Международного уголовного суда в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».