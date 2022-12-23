На этой неделе и Абхазия начала готовиться к празднованию Нового года. Первый звоночек прозвенел еще неделю назад, когда президент Аслан Бжания тихо, без официального сообщения отбыл домой – в Москву – и оставил страну на вице-президента Бадру Гумба выполнять особые поручения. Последний не ударил в грязь лицом и с именем президента на устах провел несколько совещаний и встреч.

К примеру, во вторник, приветствуя каких-то исполнителей из НИИ воздушного транспорта, которые презентовали в администрации президента «мастер-план поэтапного развития Международного аэропорта «Сухум», Бадра Гумба отметил, что «реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле президента Аслана Бжания». Затем у него было совещание с руководителями органов правопорядка «о ходе выполнения поручений президента Аслана Бжания». И совещание по повышению мобилизационной готовности – теперь уже «члены Совета безопасности и Министерства обороны доложили о ходе исполнения поручений президента Аслана Бжания». На этом кипучая деятельность вице-президента и завершилась. И, слава технологиям, отсутствующий в стране президент поздравил абхазских чекистов с днем образования СГБ и подписал указ о присвоении звания заслуженного журналиста своему единомышленнику.

Но имя президента продолжало фигурировать в СМИ – благодаря мандаринам, которые Аслан Бжания сперва поручил собрать, потом отвести, а затем раздать детям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эта новость держала в напряжении все государственные СМИ и официальные страницы в социальной сети как минимум две недели и утихла только к концу нынешней семидневки, когда «в рамках гуманитарной акции по распоряжению президента страны Аслана Бжания» мандарины достигли места назначения. Не удивлюсь, если на следующей неделе абхазские СМИ снова вернутся к мандаринам и начнут показывать каждого ребенка, получившего свою мандаринку на новогоднем утреннике по распоряжению президента Аслана Бжания.

Между тем дух нашего президента продолжал витать и над другими событиями, которым не уделяли внимание государственные СМИ и официальные сайты. На этой неделе «взбунтовались» члены комиссии по реформе Конституции, созданной при президенте. Потому как стало известно, что президент направил на рассмотрение Конституционного суда совсем не те поправки, над которыми комиссия трудилась целый год, а какие-то другие, и понятно, что в его поправках речь идет не о балансе ветвей власти, а об установлении авторитарного режима. Специалисты и общественность видят опасность в том, что президент может быть наделен правом роспуска парламента. Об этом они говорили в независимых СМИ и социальных сетях.

Хотелось бы что-то сказать о бурной деятельности премьера, но на поверхности оказались лишь встреча с послом Абхазии в Никарагуа и поздравление в адрес чекистов. Но есть еще тихая, незаметная для широкой общественности работа: к примеру, над изменением условий приватизации отдельных объектов государственной собственности. Вот такая: объекту государственной собственности через два года после истечения сроков инвестиций постановлением премьер-министра Александра Анкваб их объем уменьшен наполовину – с 200 млн до 100 млн рублей. Но самое главное – изменена и направленность объекта. Продавали его с условием «сохранения целевого назначения объекта», но Анкваб заменил всего лишь предлог, и все встало на свои места – «без сохранения целевого назначения». Речь идет о спортбазе в Гагрском районе, и должна вам сказать, что черт с ними, с деньгами и даже с изменением неисполненных условий приватизации задним числом. Главное, что спортбазы там больше никогда не будет. Говорю я это для того, чтобы еще раз зафиксировать, как выглядят «президентско-премьерские инвестиции» и как легко меняются договоренности. И, конечно, мы верим, что все это не корысти ради, а из самых благих побуждений. Чтобы злобно посмеяться, осталось только выяснить, что от этих инвестиций получила страна и заплатил ли инвестор хотя бы те 13 млн рублей, в которые комитет по приватизации оценил десяток объектов, расположенных на территории более чем три гектара.

Тем временем пожары продолжают преследовать Абхазию, и на этой неделе в Сухуме сгорели торговые ряды и частная общеобразовательная школа. Причины пожара, как всегда, уточняются. За минувший год по количеству пожаров Абхазия побила все рекорды, но причину их называть не хотят, за редким исключением. Однако в народе бытует мнение, что причина кроется в частых отключениях света и низком напряжении в сети.

А еще на этой неделе произошли чудовищные события, с которыми ранее не сталкивалось наше общество. Задержан то ли маньяк, то ли каннибал, совершивший выходящее за пределы всякого понимания преступление. Но чудовищными мне показались и люди, которые рассылали страшное видео по внутренним сетям.

23 декабря в Сухуме прошел круглый стол, который провела общественная организация «Абхазская национальная конференция». Его участники говорили о политическом, экономическом и культурном кризисе, в котором находится страна, и предлагали пути выхода из него, выражали несогласие с инвестиционной политикой нынешнего руководства страны и закрытостью государственных органов управления. В работе круглого стола приняли участие эксперты, представители научной и творческой интеллигенции. Руководитель этой организации Гурам Гумба считает, что таким образом была предпринята еще одна попытка привлечь внимание власти и широкой общественности к поднятым проблемам. На мой взгляд, бесполезные старания, хотя всегда приятно послушать умных людей.

Из хороших новостей. Национальная галерея Абхазии пополнилась еще одной работой абхазского художника, сына последнего из владетельных князей Абхазии (Георгия II) Александра Шервашидзе-Чачба. Картина приобретена на аукционе директором сотовой связи Алхасом Аргун. Это уже третья работа мастера, переданная Нацгалерее.

В Сухуме у здания Национальной библиотеки в память об абхазских писателях высажена тисовая аллея, которую уже назвали «литературной». Посадка деревьев была приурочена к 120-летию со дня рождения абхазского писателя Ивана Папаскир, автора «Женской чести».

И на главной площади страны – площади Свободы – зажглась новогодняя елка. Ее торжественное открытие назначено на 25 декабря. А это значит, что пора забыть о проблемах и плавно входить в празднование Нового года, которое завершится 16 января уже в следующем году. Благотворительная неправительственная организация «Киараз» пытается одарить вниманием Деда Мороза всех своих подопечных, раздавая детские письма потенциальным «исполнителям желаний». Письма уже забрали министры просвещения, здравоохранения, праздничная эстафета передана министру внутренних дел. Простые люди тоже забирают письма и исполняют желания детей, но молча, не выставляя свою благотворительность напоказ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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