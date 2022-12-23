Золотая медаль Лаши Талахадзе на чемпионате мира по тяжелой атлетике, победы Сандро Базадзе на Кубке мира по фехтованию и Карины Сафиной и Луки Берулава в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию – о спортивных итогах уходящего года «Эхо Кавказа» поговорило с президентом Олимпийского комитета Грузии Лери Хабеловым.

– Одним из важнейших спортивных событий уходящего года стали зимние Олимпийские игры в Пекине. Грузинская делегация не завоевала медалей, но соревнования все же называют успешными. Почему?

Грузия до сих пор не показывала таких результатов на зимних соревнованиях, поэтому результаты были засчитаны как большой успех

– Вы знаете, что Грузию на Олимпиаде представляли девять спортсменов. В фигурном катании наши атлеты выступили в четырех дисциплинах, и в групповом соревновании они заняли 6-е место. Такого успеха у нас никогда не было, ни на одном этапе мы раньше не выступали в групповом соревновании. Стоит отметить и отдельные выступления, например, Карина Сафина и Лука Берулава заняли 9-е место в соревнованиях спортивных пар, а Морис Квителашвили взял 10-е место. Такими были итоги Олимпиады, и я хотел бы сказать, что это просто отличный итог. Грузия до сих пор не показывала таких результатов на зимних соревнованиях, поэтому результаты были засчитаны как большой успех. Во многом по этой причине параллельно с этими играми правительство Грузии приняло решение принять в 2025 году молодежный Олимпийский фестиваль. Сейчас практически все утверждено, мы начали работу над этим проектом, и он – результат того самого успеха.

– Расскажите подробнее об этом фестивале.

Молодежный фестиваль, – мы бы хотели этого, – станет своеобразным толчком для развития зимних видов спорта в Грузии

– Мы принимаем участие в больших Олимпийских играх, участвуем во всех возможных соревнованиях среди молодежи, и этот Молодежный фестиваль, – мы бы хотели этого, – станет своеобразным толчком для развития зимних видов спорта в Грузии. У нас есть хорошие спортсмены, и это станет хорошей возможностью для них показать себя. Кроме того, этот проект способствует развитию туристической инфраструктуры, также будут созданы спортивные объекты, – сейчас у нас нет ни одного полноценного стандартного катка, в рамках проекта будут построены такие… Вы знаете, что у нас был очень успешный лыжник Коба Цакадзе, участвовавший в соревнованиях по прыжкам с трамплина, так вот, мы хотим восстановить в Бакуриани трамплин, чтобы возродить его дело, оживить регион, чтобы он стал более спортивным и привлекательным. Вообще, когда мы работали над этим проектом, поняли, что нам просто необходим каток. Приведу в пример Кутаиси, там есть неполноценный каток, на который приходят очень много детей. Родители детей жалуются на то, что нет больших возможностей развивать их в зимних видах спорта, в данном случае речь шла о фигурном катании. Но интересуют людей и другие разновидности спорта, поэтому важно, чтобы у заинтересованной молодежи была такая возможность. И этот проект позволит нам развиваться в этом направлении.

– Появились ли в нынешнем году в грузинском спорте новые, перспективные лица?

– В данном случае, наверное, можно выделить пару – Карину Сафину и Луку Берулава. Они молодцы, стали чемпионами мира (на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллинне), они очень перспективные, и мы возлагаем на них надежды.

– Что можно сказать о выступлениях спортсменов в более традиционных видах спорта?

После пандемии наши спортсмены приняли участие во всех возможных чемпионатах мира и Европы. Естественно, тех успехов, какие у них были до начала пандемии, им повторить не удалось

– После (пандемии) ковида наши спортсмены приняли участие во всех возможных чемпионатах мира и Европы. Естественно, тех успехов, какие у них были до начала пандемии, им повторить не удалось. В этом году меньшие результаты. Например, в борьбе, в этом виде спорта у нас есть чемпионы мира, но они не смогли добиться успехов в 2022-м. Зато в дзюдо чемпионат мира выиграл Тато Григалашвили в весовой категории до 81 кг, в которой выступают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены в своей категории. Так вот, он победил всех. Это была очень важная для нас победа. Мы думаем, что он добьется больших успехов на будущих Олимпийских играх.

– Хорошо себя показал в этом году и саблист Сандро Базадзе.

– О Сандро Базадзе можно сказать следующее: он уже сформировавшийся спортсмен, на которого мы тоже рассчитываем в будущем. В этом году он стал победителем Кубка мира по фехтованию, проходившем в Алжире. Он выиграл у таких спортсменов, которые в его категории находились на первых местах в мировых рейтингах. Он одолел олимпийского чемпиона, чемпиона мира и стал обладателем кубка. Помните, как он выступил на Олимпиаде в Токио? Возможно, если бы не судьи, он получил бы бронзовую медаль. Мы надеемся, что на Олимпийских играх 2024 во Франции он добьется большого успеха, сейчас он идет к этому, и созданы все условия, чтобы он показал большие результаты.

– Не изменил уже сложившейся традиции тяжелоатлет Лаша Талахадзе, в этом году он в шестой раз завоевал титул чемпион мира...

2023-й – год получения олимпийских лицензий. Я надеюсь, что мы получим как можно больше путевок на Олимпиаду

– В прошлый, олимпийский год Олимпийский комитет назвал лучшим спортсменом Грузии Лашу Талахадзе. Он и сейчас продолжает бить свои рекорды, поэтому Талахадзе и дзюдоиста – олимпийского чемпиона Лашу Бекаури, мы решили назвать лучшими спортсменами и в этом году. Летом Лаша Талахадзе в очередной раз выиграл и чемпионат Европы, никто не сомневался и в его победе на прошедшем чемпионате мира еще до его начала. Мы уверены, что он и в будущем не раз порадует нас и болельщиков. 2023-й – год получения (олимпийских) лицензий. Я надеюсь, что мы получим как можно больше путевок на Олимпиаду. И поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством наших спортсменов и болельщиков.

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