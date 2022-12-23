Сегодня в Сухуме состоялся круглый стол на тему «Идейно-политические проблемы восстановления абхазской государственности на современном этапе». Инициатор мероприятия – общественная организация «Абхазская национальная конференция».

В работе круглого стола приняли участие эксперты, представители научной и творческой интеллигенции Абхазии. Ведущий дискуссии политолог Гурам Гумба изложил теорию создания государства: после того, как народ освободил свою страну, завоевал независимость, в соответствии со своим социальным устройством, морально-этическими устоями, духовными воззрениями, создает систему норм, которая регулирует взаимоотношения между людьми. А именно, отношение людей к природным ресурсам, к собственности. Эти нормы народ возводит в ранг законов, создает государственную систему.

«Все это возможно лишь тогда, когда наличествует элита с единым взглядом и мировоззрением, деятельность которой основывается на определенной идеологической основе. Когда действуют в одном концентрированном направлении, если это идеологическая основа после того, как публично озвучивается, она становится государственной идеологией. Без этой государственной идеологии никогда. Я, как историк, не могу сказать, чтобы какое-либо государство, не имея государственной идеологии, создавалось. Не было такого в мировой истории, и вряд ли мы сможем это создать. Если исходить из этих критериев, классических критериев формирования государственности, можем ли мы говорить, что мы абхазскую государственность воссоздаем? Воссоздали? На мой взгляд, мы не только еще не восстановили абхазскую государственность, но и не начали ее восстанавливать», – резюмировал Гурам Гумба.

Кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авидзба выступил с докладом, который был посвящен традиционному праву.

«Обычное право абхазов – это неотъемлемая часть традиционной культуры абхазов. В нем выражено все то положительное, что народ выработал и освоил на протяжении многих столетий. Естественно, в процессе развития происходила фильтрация многих норм, неприемлемых для миропонимания абхазов, отсеивались или отшлифовывались в соответствии с нормативными требованиями», – сказал ученый.

Он отметил, что традиционное право было востребовано в первые годы после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., в частности, институт Совета старейшин. Авидзба предположил, возможно, это было связано с тем, что в послевоенные годы государственные структуры были слабы. Но, по его словам, ситуация изменилась, бывают случаи, когда Совет старейшин уже не может решить конфликтные ситуации, например, в селах. И государственные органы власти также не до конца могут решить проблемы.

При этом ученый подчеркнул, что традиционный суд абхазов не применял смертную казнь как один из способов наказания преступников. Виктор Авидзба считает, что необходимо изучать вопрос, как государственным органам использовать принципы традиционного судопроизводства.

Председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа напомнил о прецедентах, которые произошли в ближайшей истории. Были приняты под разными влияниями коррупционных составляющих или «телефонного права» разные решения по одному и тому же прецеденту. Поэтому судебная система сегодня не пользуется безусловным авторитетом в обществе, так как принимаются разные решения под влиянием разных факторов. А в абхазском традиционном обществе такое было недопустимо. Он предложил использовать практику досудебных разбирательств, в которой можно было бы использовать элементы традиционного права, которая является частью мировой традиционной правовой системы.

«Старейшины могли бы участвовать в досудебных разбирательствах. На данном этапе у нас досудебные разбирательства происходят на площадке криминальных авторитетов, потому что не создана институционально площадка досудебного разбирательства. Нужно создать помещение, где могли бы заседать старейшины, где могли бы принимать досудебные решения, чтобы увести из-под криминальных площадок», – предложил политик.

Леван Микаа коснулся темы политических партий. По его словам, политическая партия не может попасть в высшее политическое поле – в парламент, так как выборы проходят не по пропорциональной системе.

Его удивляет, почему конституционная комиссия не предложила ввести в Абхазии смешанную систему выборов. Он считает, что участники дискуссии могли бы рекомендовать власти провести конституционную реформу, чтобы следующие выборы в парламент проводились по мажоритарной и пропорциональной системе, чтобы парламент хотя бы наполовину состоял из политических, государственных органов – партий.

Ливан Микаа заявил: «Сегодня наши депутаты выходят на политическое пространство с какой программой? «Мы вам дорогу сделаем». Даже в риторике наших депутатов нет политических целей, нет политических идеологий, то есть нет политической платформы».

Он подчеркнул, что политику и идеологию должны обсуждать в парламенте.

Общественный деятель Аслан Басария заявил, что прошло тридцать лет после восстановления абхазской государственности, но вопрос заключается в том, «какое государство мы строим, на каком фундаменте?»

«Первичным для нас являются наши традиционные ценности, нравственные ценности, и, наверное, наступило время взять за основу эти нравственные ценности, возможно, кодифицировать и внедрять все эти ценности в нормативную базу и институционализировать это. Мне кажется, что не нужно бояться того, чтобы вкраплять и внедрять данные ценности в любые, все институты власти», – заявил Басария.

Он заметил, что идеологическая составляющая появляется через призму того, какие цели ставятся при строительстве государства. В Абхазии, по его словам, цели пока не поставлены. Чтобы народ поставил перед собой цели, эти цели нужно формализовать. Басария подчеркнул, что элита должна озвучивать эти цели и задачи и сплачиваться вокруг именно идеи, вокруг идеологии, чтобы происходили преобразования.

«Вот у нас от этого и проблемы все, когда нет идеологии, нет отношения к собственности. Вот мы Пицунду можем, предположим, отдать… нужно ли ее отдавать? На какой идеологической платформе зиждется принятие решений любой власти? Нет этой идеологической платформы. Или нужно отдать энергосистему систему кому-то, стратегически важную для меня, например. Может, я неправ? Нет идеологии. Какую задачу ставит перед собой любое правительство, государство? Почему я акцентирую на правительстве и на государстве, потому что любое правительство несет ответственность перед тем населением, которым оно управляет и отвечает за их картинку будущего. На мой взгляд, нам нужно сосредоточиться на идеологии. У нас очень часто в обществе звучит, что нам нужны лидеры какие-то. Ни один лидер не решит тех задач, которые должны реализовывать мы все вместе, поэтому нам нужно сосредоточиться на идеологии».

Аслан Басария напомнил, что институты демократии в традиционной форме в Абхазии существовали давно, и привел пример. Будучи студентом в Москве, проходя по улице Тверской, он обратил внимание на газету в ларьке, где было написано «Демократия по-абхазски».

«Я, естественно, побежал к этому ларьку, приобрел газету, начал читать. Статья сводилась к тому, что наконец в России по аналогии с Советом старейшин учредили Общественную палату. Буквально через два месяца в Абхазии появилась Общественная палата».

Он считает, что нужно сплачивать людей на основе идеологической платформы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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