Абхазским властям указали на неравенство и несправедливость

На встрече за круглым столом в Сухуме представители шести политических организаций и общественные деятели обсуждали, в чем состоит равенство граждан и право на справедливость. Разброс поднятых проблем был очень широким: от неадекватной реакции власти на выступления несогласных с ее решениями граждан до бюджета, ориентированного на увеличение содержания чиновников, и сосредоточенности власти на безразмерных инвестиционных проектах и массовой передачи активов страны в частные руки.

Равенство граждан и право на справедливость обсуждали сегодня в Сухуме на круглом столе, организованном «Абхазским народным движением» и экономистом Ахрой Аристава. Тема была выбрана в соответствии с запросом общества на справедливость и недовольством политикой действующей власти, сказал Аристава.

Юрист и общественный деятель Саид Гезердава рассмотрел предложенную организаторами тему в фокусе политической справедливости и символом ее назвал абхазскую Конституцию. Он является членом конституционной комиссии, которая занимается реформированием основного закона, но те предложения, которые были внесены на рассмотрение Конституционного суда и одобрены, не соответствуют, по его словам, тем, которые обсуждались:

«В Конституционный суд были внесены определенные предложения, которые не соответствуют тем предложениям, которые были выработаны в рамках последней конституционной комиссии. Для меня это было откровением, я очень удивился, потому что содержание явно не совпадает с тем, что мы предлагали, особенно в вопросе, связанном с роспуском парламента. Это один из показателей того, что исполнительная власть идет не по пути распределения полномочий и децентрализации, а, наоборот, все большего аккумулирования власти в своих руках. Но это не дает нужного эффекта. Мы говорим о том, что нам нужен единый центр принятия решений, но мы видим, что он не всегда справляется со своими полномочиями и у нас не складывается такое эффективное управление, которым оно должно быть».

Саид Гезердава считает, что власть неадекватно реагирует на возмущение граждан и отказывается вступать с ними в диалог:

«Ситуация с Пицундой, ситуация с энергетикой, с колоссальными инвестиционными проектами, гармонизацией российского и абхазского законодательства, все это происходит изолированно, решения принимаются единым политическим центром, в принципе, так должно быть, но все эти вопросы отражаются на нас. Власть должна видеть, что люди не со всем предлагаемым содержанием этих решений согласны. И они выражают свое несогласие, но реакция власти мне кажется совершенно неадекватной, потому что власть начинает какой-то свой монолог, она не хочет вступать в диалог с политическими силами. И мне интересно, как результаты сегодняшнего обсуждения будут продемонстрированы. С этим тоже проблемы, потому что можно признать, что у нас существует цензура в государственных средствах массовой информации, и этот вопрос тоже надо поднять, потому в законе о СМИ цензура запрещена».

По мнению Саида Гезердава, справедливость заключается в децентрализации власти, возвращении к выборности глав местных администраций, что позволит исключить прохождение чиновников через фильтр лояльности.

Представитель республиканской политической партии «Аинар» Адгур Лагвилава не верит представителям власти, которые убеждают людей в том, что «какая-то стоэтажная гостиница в селе Поквеш улучшит жизнь сельчан». Он уверен, что социальная справедливость начинается с экономики и с равного действия закона для всех, но в Абхазии закон действует избирательно.

Интересы простых граждан расходятся с интересами власти, говорит Адгур Лагвилава:

«Я думаю, что, если мы за эти два года проведем контент-анализ, то самое частое слово будет не справедливость, не народ, а самое частое слово будет инвестор. Я не против инвестиций, но это – часть работы государства. Есть еще и мы, граждане. У нас в Конституции прописаны права на медицину, на образование, на безопасность. Одно из проявлений такого подхода – наш бюджет, он первое чтение прошел, где на развитие ничего нет, там в основном обслуживание чиновников, силового аппарата. И они прекрасно понимают, что у них кризис легитимности, который можно компенсировать только какими-то силовыми методами. Власть, которая делает правильные шаги, ей в принципе защита не нужна, тем более от собственного народа. Если нашу власть волнуют инвесторы, то мы чаще говорим о справедливости. Я не могу представить, чтобы, к примеру, в какой-нибудь развитой европейской стране инвест-проект был больше бюджета. Это же нонсенс, у нас инвест-проект, который по сумме превосходит наш годовой бюджет».

Следует отметить, что речь идет, как правило, об иностранных инвесторах, приватизируя объекты, они, как правило, пользуются льготами и освобождаются от уплаты налогов.

Беслан Ачба обратил внимание на то, что в Абхазии в последнее время происходит разгосударствление активов. Он напомнил о недавнем скандале, связанном с Эшерской спортивной базой, которую правительство решило передать в руки крупного российского инвестора, несмотря на то, что она находилась на балансе Государственного комитета по делам молодежи и спорта. Отчуждая этот объект, государство лишает всех граждан республики доступа к этому ресурсу, теряет над ним контроль и возможность в перспективе развивать спорт. По его мнению, в Абхазии очень небольшой средний слой и очень большое расслоение на богатых и бедных. Передавая все активы в частные руки, государство фактически отказывается поддерживать наиболее незащищенные и с низким уровнем достатка слои населения. На вопрос: для кого власти Абхазии строят государство, он отвечает, что для узкого привилегированного слоя, который сможет позволить себе все, а остальная часть общества будет отрезана от разного рода благ и возможностей.

Общественный деятель Лаша Шамба тоже против желания власти продать все активы, вплоть до энергетики. Он считает, что катастрофическое положение в энергетике можно объяснить тем, что во главе ведомства работает человек без профильного образования и без опыта работы в этой сфере. Руководителей министерств и ведомств назначают по принципу, кто кому родственник или друг. Такая кадровая политика противоречит интересам страны. Российская Федерация – наш стратегический партнер, но у Абхазии есть собственные интересы, власть не должна об этом забывать, сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях