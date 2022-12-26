Зурабишвили не посетила конференцию послов из-за «протокольного нарушения»

Украинская федерация фигурного катания потребовала исключить россиянку Анну Щербакову из числа номинантов на приз "Самый ценный фигурист года", который вручается Международным союзом конькобежцев. Об этом сообщает РБК.



Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является единственным представителем России в списке претендентов на награду Международного союза конькобежцев. Кроме неё в число номинантов вошли фигуристы из Японии Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно и пара Рику Миура и Рюити Кихара, а также олимпийские чемпионы – Натан Чен из США, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей командного чемпионата мира.

Щербакова участвует в ледовом шоу "Шахерезада" Татьяны Навки, где исполняет роль богини. Премьера спектакля состоялась вчера в Москве.



В марте после российского военного вторжения в Украину Международный союз конькобежцев отстранил всех российских спортсменов от международных турниров.