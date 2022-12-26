Почти три десятка лет, прошедшие после грузино-абхазской войны, цены на жилую недвижимость в Абхазии в силу разных причин были крайне низкими, в разы меньше, чем, скажем, в соседнем российском Сочи. И сейчас цены на жилье в республике значительно уступают российским, даже в провинции, не говоря уже о мегаполисах. Но в последние год-два наблюдатели обратили внимание на серьезный рост этих цен.

Рост бросается в глаза и в фейсбучной ленте, где то и дело попадаются объявления о продажах квартир и домов, реже – о желании купить их в том или ином районе, а также комментарии к этим объявлениям. Бывало, комментаторы начинали удивляться и возмущаться, когда продавцы начинали «заламывать», скажем, за однушку в центре Сухума два миллиона рублей, а за трехкомнатную квартиру - и все пять миллионов, но постепенно привыкли. (Конечно, цены зависят и от состояния этого вторичного жилья).

Между тем, помню, как осенью 2021 года, то есть чуть больше двух лет назад, одна сухумчанка приобрела просторную, сорок квадратных метров, полуторку в районе Республиканской больницы за 750 тысяч рублей. Иными словами, квадратный метр этого жилья обошелся ей меньше 19 тысяч рублей. Конечно, ей подвернулся весьма выгодный вариант, но в среднем, говорят, в Сухуме квадратный метр вторички стоил около 50 тысяч.

А сегодня я посмотрел цифры жилья по Абхазии на одном московском сайте. С января текущего года цена «квадрата» в квартирах республики выросла примерно со 145 до 151 тысячи рублей. Цены на дом (а они здесь, как правило, двухэтажные) составляли в течение этого года около 20 миллионов рублей. Цены за месячную аренду средней однокомнатной квартиры подросли с 13,8 тысячи рублей в январе до 15,5 тысяч, двухкомнатной – с 21,9 до 24,3 тысячи.

Эта динамика говорит о возросшей покупательской способности части населения. А также об оживлении в работе занятых в этой сфере; ведь ранее сотрудники агентств по недвижимости, риэлторы нередко жаловались на застой – спрос там явно уступал предложению.

Недавно в передаче на Абхазском телевидении директор агентства «Абхазнедвижимость» Фиола Бжания объяснила этот рост цен тем, что в последнее время многие жители Абхазии стали лучше зарабатывать в туристической отрасли и у них появились денежные накопления, которые они посчитали разумным вложить в недвижимость. Особенно успешным был 2021 год, когда, по неоднократно озвученным в СМИ цифрам, в Абхазию заехало около полутора миллиона зарубежных туристов. Кстати, в той же передаче участвовал и представитель строительной фирмы, которая достраивает жилые дома, недостроенные до войны, а будущие жильцы этих домов вкладывают средства в эти работы. Явление – новое для современной Абхазии.

Что касается того, с какой целью покупается это жилье, то тут все по-разному. Может, для кого-то это просто способ размещения капитала. Кто-то дарит его молодоженам – сыну и невестке, дочери и зятю. Знаю недавний случай, когда молодой семье из Цандрипша подарили квартиру на Старом поселке в Сухуме.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором Института экономики и права Академии наук Абхазии, академиком АНА Зауром Шалашаа, и он прокомментировал динамику роста цен на жилую недвижимость в республике.

«На самом деле люди у нас начали зарабатывать разными путями, кто как может. Но и государство, я скажу при этом, не мешает нашим гражданам зарабатывать деньги. Такая политика была официально объявлена в 90-х годах, в послевоенный период, первым президентом Абхазии, что я считаю абсолютно правомерным, потому что люди должны были первичный капитал заработать. А сегодня у людей появилась какая-то возможность более свободно продавать свою продукцию, где-то еще зарабатывать и покупать недвижимость. А когда цены повышаются, это, вообще-то, считается во всем мире, хороший признак. Значит, условия жизнедеятельности в регионе, в данном случае в Абхазии, - более благоприятные для человека».

Таким образом, Заур Шалашаа считает, что успешные турсезоны – это только одна их составляющих роста накоплений у части жителей Абхазии, но он оценивает рост цен на жилую недвижимость в республике однозначно положительно.

А вот у сотрудника названного института Ахры Аристава – иной взгляд на ситуацию.

«Думаю, тут речь идет о том, что кто-то рассчитывает, видно, что будет иностранцам продаваться жилая недвижимость. И скорее всего, пошел спрос по-другому, внутри страны. Это было при Сергее Васильевиче (Багапше), помню, так, когда начали такую перспективу обсуждать. Цены тогда резко выросли. Но покупатели могут вляпаться, как при Сергее Васильевиче. Помните, тогда же этот вопрос не решился. И многие тогда попали в нехорошую ситуацию. Я думаю, сейчас то же самое, скорее всего».

Не от одного из россиян, которые сталкивались со сравнительно низкими ценами абхазской недвижимости, доводилось слышать мечтательные фразы о желании прикупить здесь «домик у моря». Но законодательство республики запрещает продажу жилья иностранцам, что, тем не менее, не мешало некоторым затевать разные варианты в обход закона. Порой, когда они заключали сделки с мошенниками, это оканчивалось для них плачевно…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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