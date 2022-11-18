Участники круглого стола, состоявшегося в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскира и организованного Центром стратегических исследований при президенте Абхазии, обсудили предварительные итоги туристического сезона в республике и перспективы развития туротрасли.

Директор Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба в своем докладе отметил, что Абхазия не обделена природными богатствами и могла развиваться по многим направлениям. Это и лесная промышленность, и гидроэнергетика, и рыболовство, и виноделие, и совершенно замечательные воды Абхазии. Были, наконец, планы и по нефтедобыче. Важной статьей доходов и пополнения государственной казны могло бы быть коммерческое использование транзитного потенциала Абхазии в рамках транспортных маршрутов «Север – Юг». По разным причинам ни одно из этих весьма перспективных направлений так и не стало составляющей экономического успеха Абхазии. И тем не менее Абхазии все же удалось развить одну отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост и является полностью экспортно-ориентированной, т.е. направленной на внешнего потребителя. Это, конечно, туристическая отрасль. Причем особенностью этой традиционной для Абхазии отрасли экономической деятельности является то, что в ней в той или иной степени задействовано очень большое число жителей Абхазии. Треть налогов в бюджет страны поступает от туризма. Абхазия уже ряд лет входит в топ направлений туристических поездок у российских граждан. Именно туристическую отрасль можно назвать настоящим и по настоящее время единственным локомотивом экономики Абхазии. Понимание этого есть. Ведь не зря Госкомитет по курортам и туризму был преобразован в министерство.

Чирикба предложил обсудить вопрос, есть ли в Абхазии сегодня возможности для организации круглогодичного туристического сезона, учитывая мягкие зимы на побережье, а также отличные перспективы для зимнего горного туризма. А также насколько наше государство готово к возможному значительному приросту потока туристов с точки зрения не только инфраструктуры, но и безопасности гостей республики, качества их медицинского обслуживания и ряда других сопутствующих факторов.

Сотрудник Центра стратегических исследований преподаватель Абхазгосуниверситета Лутфия Колбая в своем выступлении напомнила, что рынок международного туризма представляет собой арену жесткой конкуренции между различными странами. Для многих из них, а не только для Абхазии, туризм – важная статья национального экспорта.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, перейдя к нынешнему турсезону, констатировал, что не оправдались некоторые радужные прогнозы, звучавшие весной:

«Что касается нашего предположения о том, что сезон 2022 года будет на уровне 21-го года, то эти прогнозы не сбылись. По разным причинам. Прежде всего, это погодные условия в мае и июне. К этому нужно нормально относиться. До сих пор ведутся подсчеты, до сих пор мы работаем с руководством разных объектов размещения. Сегодня, чтобы я громогласно назвал количество прибывших к нам в Абхазию, пока я считаю, это было бы некорректно. Единственное, что я могу сказать, что это было больше миллиона человек, но это не было полтора миллиона. Вот это я могу сказать с уверенностью».

Министр подчеркнул, что 2021 год оказался беспрецедентным по количеству туристов, и эксперты советуют не сравнивать с ним предыдущие и последующие сезоны.

Кстати, многие наблюдатели помнят, что в преддверии нынешнего сезона звучали и такие прогнозы, что он будет не только на уровне предыдущего, но может и «в разы» превысить число зарубежных туристов в 2021-м. Это был, конечно, явный перебор, но логику прогноза тут можно уловить в следующем. В 2021 году все еще продолжалась коронавирусная пандемия, но люди к ней стали приноравливаться. Россияне массово поехали в Абхазию, поскольку это был «отложенный спрос», многие в 2020-м никуда не ездили, а для немалого числа привыкших отдыхать в дальнем зарубежье путь туда был закрыт «пандемийным шлагбаумом». К началу летнего сезона 2022 года пандемия в мире уже затихла, и это предвещало еще больший турпоток в Абхазию. Но… Подтвердилось то, что прогнозы в туристической отрасли – достаточно трудная и неблагодарная вещь. Совершенно нельзя исключать и такой фактор, как идущие многие месяцы на Украине военные действия… Ну, а миллион заехавших туристов в течение сезона, включая и однодневных экскурсантов, – это среднестатистический уровень последних нескольких лет.

Участники круглого стола выслушали выступления представителей двух крупнейших туробъектов республики. Рицинский реликтовый национальный парк в 2022 году посетило 621 тысяча туристов, что примерно на 30 тысяч меньше, чем в предыдущем. Такая же картина и по Новоафонской пещере – 363 тысячи, что на 30 тысяч меньше, чем в предыдущем. Но из-за повышения цен на билеты доходы обоих объектов увеличились. Директор Рицинского парка Адамур Багателия рассказал, что за предыдущие два года были решены проблемы с круглогодичным водоснабжением и обеспечением электроэнергией Рицинского парка, а также приобрели снегоуборочную технику. В 2022 году на пансионате «Ауадхара», входящем в парк, открыли мини-ГЭС, которая обеспечивает туристический объект электричеством. Уже в следующем году там планируют принимать гостей и в зимний период. Заместитель директора Новоафонского пещерного комплекса Дамей Смыр отметил, что сейчас проводится реконструкция объекта, первая с открытия его в 1975 году. Основная проблема – железнодорожные пути, по которым двигаются вагончики.

Директор Института экологии Роман Дбар остановился на такой важной составляющей туризма, как экологическая. Ведь не секрет, что очень многих зарубежных туристов привлекают в Абхазию чистота ее рек, девственная природа гор и предгорий. Дбар сказал:

«Туризм, безусловно, является локомотивом экономики страны, с этим связаны доходы страны. И здесь возникает естественный вопрос, насколько этот локомотив является таким же локомотивом для решения экологических проблем. Если посмотреть на ситуацию в целом, то, по сути дела, получаемые доходы являются результатом бесплатной эксплуатации природных ресурсов… Между тем у нас немалые проблемы с твердыми бытовыми отходами и отсутствием должной системы очистных сооружений. Все это в первую очередь должно волновать туристический сектор».

Роман Дбар напомнил, что общая площадь охраняемых территорий Абхазии составляет 26%. Но при этом, считает он, пока даже нет зачатков экологического туризма. Дбар сказал:

«Это направление, на которое туристический сектор должен выступить в качестве заказчика. Начиная со специализации в университете, потому что ключевой фигурой туристического туризма является гид, который специально обучен и может провести экологический тур, указывая на растения, показать, где обитают животные. Сегодня в мире сформировался достаточно мощный пласт туристов, которым интересен познавательный элемент. Абхазия в этом плане уникальная страна. Несмотря на ее крошечные размеры, с экологической точки зрения это целый континент. Развитие направления экологического туризма – та перспектива, на которую уже сегодня надо обращать внимание».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с еще одним участником круглого стола, директором Института экспериментальной патологии и терапии АНА Зурабом Миквабия. Он тоже выступал на этой встрече: ведь функционирующий при институте Сухумский обезьяний питомник, со дня создания которого в этом году исполнилось 95 лет, является одним из известных туробъектов в Абхазии. Посещаемость его туристами могла бы быть нынче гораздо выше, если бы не одно обстоятельство:

«Самое главное – чтобы вход на проведение экскурсий перенесли вниз, как это было до войны, чтобы вход был со стороны комплекса «Пирамида», который сегодня накрыт крышей и имеет вполне презентабельный вид. Потому что пешком подниматься наверх по каменной лестнице, которая имеет 243 ступени, это, во-первых, не все могут, во-вторых, она в ужасном состоянии. А если внизу это будет, количество посетителей возрастет, и доходов, по нашим прикидкам, станет на сто процентов больше. Но туда надо вложиться. Четыре года назад мы подсчитывали – около пятидесяти миллионов. Сейчас, наверное, больше. Но это окупится буквально за несколько лет».

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