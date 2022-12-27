Премьер Грузии: «Абхазия может стать вторым Монако»

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у оккупированных территорий страны – большой экономический потенциал. Гарибашвили говорит, что в Абхазию и Южную Осетию можно привлечь 10 миллиардов долларов.

«Бюджет оккупированной Абхазии составляет всего 200 миллионов долларов, их бюджет полностью дотационный. Хочу сказать, что для наших абхазских и осетинских сестер и братьев это упущенная возможность. В случае объединения нашей страны за три года мы сможем инвестировать в Абхазию и в Самачабло около 10 миллиардов долларов. Мы обсуждали этот вопрос на Экономическом совете правительства.

Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми — вторым Монте-Карло», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Ранее премьер Грузии заявлял, что «разумная политика нынешнего правительства страны объединит страну». Обратился Гарибашвили к «абхазским и осетинским братьям и сестрам» и с трибуны Генассамблеи ООН. «Мы вместе построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство», — сказал он в сентябре текущего года.