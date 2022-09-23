В Грузии по словам и фразам разбирают выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Генассамблее ООН. Его высказывания о беспрецедентном процветании страны в период правления «Грузинской мечты», о поддержке Украины и приверженности евроатлантическим ценностям восхитили представителей правящей силы и возмутили оппонентов.

За 15 минут своего выступления с трибуны Генассамблеи ООН премьер-министр Ираклий Гарибашвили успел нарисовать такую картину Грузии, которую пытаются сопоставить с реальностью эксперты и оппозиция.

«С тех пор, как наше правительство пришло к власти в 2012 году, мы реализовали амбициозную программу реформ, которая сблизила нас с нашими ключевыми международными партнерами – ЕС, Соединенными Штатами, НАТО и Организацией Объединенных Наций. Впервые с тех пор, как мы восстановили независимость, Грузия пережила беспрецедентное десятилетие мира, процветания и стабильности».

О тесном сотрудничестве с США, ЕС, готовности и в будущем быть рядом с ними в достижении демократических ценностей, участвовать в международных миссиях ради глобальной безопасности и выполнять с «опережением графика» 12 рекомендаций ЕС, – во всем этом Ираклий Гарибашвили, как он сам сказал, с гордо поднятой головой, заверял мировое сообщество.

Оппоненты власти утверждениям противопоставили цифры. В Грузии, по данным Национальной службы статистики, 20-процентная безработица, инфляция – 10,9%, и хотя реальный рост ВВП составляет двузначное число – 10,4%, он блекнет на фоне того, что по сравнению с прошлым годом количество получателей прожиточного пособие (в июле этого года) выросло на 6,8% и составило 664 278 человек. Более того, почти каждый пятый гражданин Грузии находится в эмиграции, об этом наполнила депутат партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури. Ее также возмутили утверждения главы правительства о том, что выполнение 12 европейских заданий идет с широкой инклюзивностью и ускоренными темпами:

«Не первый раз заявления Гарибашвили полностью оторваны от реальности. В то время, когда он говорил о том, что его команда полноценно выполняет 12 пунктов (рекомендаций ЕС), мы видим, что его партия от всех значимых реформ воздерживается. А по поводу экономического процветания он вообще невероятную фразу сказал. Люди из Грузии бегут, особенно молодые, потому что не видят в стране перспектив».

Поразили оппонентов власти и утверждения премьер-министра о тесном сотрудничестве с гражданским сектором как в направлении выполнений европейского домашнего задания, так и при утверждении новой Национальной стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы, о котором правительство сообщило в начале сентября. Тогда же профильные НПО, Исследовательский институт демократии во главе с бывшим омбудсменом Учей Нануашвили распространили заявление:

«Исследовательский институт демократии разочарован неинклюзивным и закрытым процессом разработки Стратегии прав человека. Вопреки ожиданиям общественных организаций, стратегия была одобрена правительством Грузии через две недели после ее опубликования, так что у заинтересованных сторон не было возможности представить свое мнение относительно документа».

О неинклюзивности процесса избрания Народного защитника заявила недавно и действующий омбудсмен Нино Ломджария. Этот пункт входит в рекомендации ЕС. О том, как в целом власть относится к гражданскому сектору, напомнила оппозиционный депутат, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«Конечно же, премьер-министр не говорит о таких позорных решениях, как, к примеру, исключение ряда НПО из созданных партией власти рабочих групп по выполнению европейских рекомендаций. О каком развитии экономики может идти речь, когда в стране такой тяжелый социальный фон. Понятно, что об этом премьер не будет говорить открыто, но можно хотя бы говорить о политических вопросах и вызовах с нашими партнерами, без содействия которых будет очень сложным демократическое развитие страны».

Заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили с трибуны ООН о том, что «Грузия поддерживает Украину», и его признание заслуг США и ЕС в развитии Грузии в оппозиции назвали лицемерием. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе напомнил, что «Грузинская мечта» всячески поощряет антизападную риторику бывших ее членов, остающихся в парламентском большинстве. Паата Манджгаладзе уверен, что слова поддержки Украине обусловлены ее успехами на фронте. И еще:

«Видимо, то, о чем говорил с трибуны ООН премьер-министр, скрывают от четверки и пропагандистов «Грузинской мечты». Эта четверка утверждает, что США принуждает нас к войне, а, по словам премьер-министра, все, оказывается, обстоит совсем по-другому. Поэтому не стоит поддаваться этой пропаганде. «Грузинская мечта» – это пророссийская сила», – заключил оппозиционер Манджгаладзе.

В правящей силе и в рядах ее сторонников особенно восхитились фразой премьер-министра о российской оккупации:

«Хотя 20% территории моей страны все еще оккупировано Россией, мы не позволяем этому сложному вызову определять наши действия. Мы продолжаем стараться изо всех сил и вносить свой вклад в усилия международного сообщества», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Также он напомнил, как «разумная политика его команды» после пандемии в разы улучшила благосостояние страны, и обратился к людям, проживающим в Абхазии и Южной Осетии:

«Мы создаем возможности и предоставляем все необходимые инструменты нашим гражданам, в том числе тем, кто проживает на оккупированных территориях Грузии. По этой причине сегодня здесь, на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, я хочу обратиться непосредственно к моим абхазским и осетинским братьям и сестрам и еще раз сказать им, что наша сила в единстве. Мы вместе построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство».

Хвалили представители партии власти и финальный пассаж выступления премьер-министра:

«Я горжусь тем, что представляю сегодня перед вами свою страну. После трех десятилетий восстановленной независимости грузинские мечты становятся реальностью! В последние десятилетия народ нашей страны, история которой насчитывает тысячи лет, стала примером стойкости и прогресса перед лицом чрезвычайных вызовов. Я уверен, что вместе с нашими международными партнерами мы построим более яркий, мирный и процветающий мир сейчас и для поколений, которые последуют за нами».

Вице-спикер Гия Вольский считает, что все акценты о региональной значимости, о мирном урегулировании конфликтов премьер-министром были расставлены точно, а вся критика оппонентов – «беспочвенная и необоснованная».

Однако поддержка соратников не снизила накала критики в адрес премьер-министра. Его речь сравнивали с речью коммунистических лидеров. Депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе на пленарной сессии парламента иронизировал, что по возвращении в Грузию Ираклий Гарибашвили опять сменит свой «выходной праздничный костюм» на красный. А депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани пожелал одного: чтобы глава правительства Гарибашвили, вернувшись, остался верен тем посылам, о которых заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

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