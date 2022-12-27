«Если бы я был абхазом, я бы напомнил премьер-министру Гарибашвили, что Монако – независимое государство», – иронизирует конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили. Прокомментировал он и другие заявления главы правительства.

- Предложение премьер-министра Гарибашвили абхазам превратить Абхазию в Монако, а Сухуми – в Монте-Карло, – это такое предложение от которого невозможно отказаться?

Если бы я был абхазом, я бы сказал: ради Бога, мы не против. Признайте, и мы без вас разберемся, создадим и Монако, и Монте-Карло

– Откажутся. Хотя они могут поймать момент, пожонглировать (словами), что Монако – независимое государство. Гарибашвили этого не знает, скорее всего. Если бы я был абхазом, я бы сказал: ради Бога, мы не против. У нас как раз потенциал Монако и Монте-Карло, но вы не признаете нас независимыми. Признайте, и мы без вас разберемся, создадим и Монако, и Монте-Карло. Что они создадут – это другой вопрос, но Гарибашвили очень хорошую «топку подал». Они могут сказать: «Мы не Монте-Карло потому, что вы нам этого не позволяете». Они могли бы так сказать, если на это обратят внимание.

– С чем вы больше всего не согласны в представленных премьер-министром итогах года?

Мы полностью выпали из всех повесток дня – и региональной, кавказской, черноморской и европейской – это самый главный результат этого года

– Он не отметил со всей серьезностью то, что самое главное событие года – это война в Украине. И что это касается Грузии. Может быть, масштабы не те, но то же самое Грузия получила в 2008-м, жертвы были большие для Грузии, территориальные потери. Грузия не воспользовалась моментом, чтобы напомнить миру: то, что происходит в Украине, было и в Грузии. Она – такая же жертва, и мир должен внести в повестку дня Грузию вместе с Украиной. И то, что будут требовать от России по Украине, то же самое должны требовать по Грузии – вывести войска, и так далее. Вот это главный мессидж, который (Гарибашвили) не озвучил. Это очень печально, мне кажется, это хорошо показывает, насколько мы намеренно, по нашей воле, отказываемся быть в повестке дня, и быть на обочине. Когда весь мир движется вперед, мы на обочине. Мы на обочине и в кавказском конфликте. В Праге был очень интересный саммит ЕС, там впервые за всю историю Турция, Армения, Азербайджан встретились в одном пространстве. Грузии там не было. Гарибашвили мог бы сказать, почему его не было в той комнате, где был Орбан (президент Венгрии), президент Франции Макрон. Почему Грузии не было там? Мы полностью выпали из всех повесток дня – и региональной, кавказской, черноморской и европейской – это самый главный результат этого года. И финальный итог – отказ в статусе кандидата на вхождение в ЕС. Надеюсь, это временно.

– Это противоположно тому, о чем говорил премьер-министр. Его риторика успешно будет работать на электорат «Грузинской мечты»?

Им не нужен ЕС, им нужно сохранение власти, Европа мешает им в этом. Потому они сделали все с радостью, чтобы мы не получили статус

– Конечно. Электорат пугают войной и возвращением «Национального движения». «Нацдвижение» никогда не вернется, и войны не будет. Россия получила то, что хотела во время войны в 2008 году. Теперь России не нужны дополнительные проблемы, тем более в контексте Украины. Но это, к сожалению, на электорат работает эффективно. Люди верят, что «Национальное движение» вернется к власти, и люди верят, что будет война.

Для «Грузинской мечты» очень важно сохранить бедность, чтобы не усиливать в стране средний класс. Бедность, угрозы о войне, возвращении «Нацдвижения» – все вместе дает им возможность потом сказать, что вот, нам Европа отказывает в статусе кандидата, потому что мы не вовлеклись в войну. Им («Грузинской мечте») не нужен ЕС, им нужно сохранение власти, Европа мешает им в этом. Потому они сделали все с радостью, чтобы мы не получили статус. Но, сейчас для них главное – свалить на других, на Европу, на оппозицию и на войну. Они в одном флаконе решают четыре темы заодно – не идут к Европе, валят все на Европу, на оппозицию и на войну.

– Представители «Грузинской мечты» заявляют, что все 12 пунктов с их стороны выполнены, а недосчитанные пункты – эта вина оппозиции. Насколько вы согласны с этим?

Очень печально, что оппозиция никак не может понять избирателей, работать над их потребностями. Потому и очень комфортно чувствует себя «Грузинская мечта», она очень счастлива, что оппозиция ни на что не годна

– Вся ответственность на власти. У оппозиции свои грехи, но проблемы оппозиции – это проблемы оппозиции, а проблемы «Грузинской мечты» – это проблемы государства Грузии. Это разные вещи: если оппозиция проигрывает – проигрывает себе, не может реализовать свои ресурсы, планы. От этого никто не страдает, кроме самой оппозиции. А Грузия страдает от «Грузинской мечты». Жаль, что оппозиция не может сформировать контекст вокруг того, как побороть бедность. «Грузинская мечта» не борется против бедности, а подкупает бедных. Это разные вещи. «Грузинской мечте» нужна бедность, она обещает деньги бедным, тем, у кого 10 лари, обещает выдать 15 или какой-то мешок муки. То есть они хотят сохранить бедность. Оппозиция могла бы говорить, программы писать, как они собираются искоренить бедность и создать из бедных людей средний класс. Оппозиция этого не делает. Там говорят только о здоровье Саакашвили. Это важно, но это должно быть не первой темой, а четвертой, пятой темой. И не говорить, кто в Грузии олигарх: основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили или бывший министр обороны, владелец ТВ «Формула» Давид Кезерашвили. А народу плевать и на одного, и на другого. У народа свои проблемы – они две копейки, тетри не могут собрать. Очень печально, что оппозиция никак не может понять избирателей, работать над их потребностями. Потому и очень комфортно чувствует себя «Грузинская мечта», она очень счастлива, что оппозиция ни на что не годна.

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