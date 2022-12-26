Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили подвел дипломатические итоги уходящего года. На конференции грузинских послов в Тбилиси он назвал неприятными заявления Киева в адрес грузинских властей. Гарибашвили также счел несправедливым то, что Киеву и Кишиневу предоставили статус кандидата на членство в ЕС, а Тбилиси – лишь европейскую перспективу.

«Главное событие – это, конечно же, война Украины… война в Украине», – начал с мирового события свое обращение к грузинским дипломатам премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подытоживая уходящий год и определяя задачи на будущий. Гарибашвили лишь однажды упомянул Россию в связи с «неоправданной военной агрессией, которая вверх тормашками поставила весь мировой порядок». При этом глава правительства несколько раз напомнил о солидарности, посильной помощи и поддержке Украине. Но из последующих слов Гарибашвили стало ясно: для него, для его правительства – это все-таки чужая, украинская война. При этом Гарибашвили попытался быть снисходителен, сдержанно отозвавшись о «неприятных», как он сказал, заявлениях представителей украинской власти. Напомним, они с самого начала войны говорили, что ждут от Тбилиси оружия, введения двусторонних санкций и вообще большей поддержки:

«Мы, естественно, уважаем суверенитет всех стран, мы уважаем все страны, но больше всего мы любим свою страну. Соответственно, главная обязанность всех нас – защищать в первую очередь интересы нашей страны». Не забыл Гарибашвили повторить свою излюбленную фразу о том, как благодаря разумной политике его правительства в Грузии удалось сохранить мир, стабильность и двухзначный экономический рост.

Но, несмотря на «такой прорыв» и такой мир, премьер-министр снова изложил свой тезис, объясняющий тот факт, что Киеву и Кишиневу предоставили статус кандидата на вхождение в ЕС, а Тбилиси – только 12 рекомендаций:

«Мы намного, в два-три раза опережаем в плане проведения реформ Украину и Молдову, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны», – повторил теорию «Грузинской мечты» об открытии второго фронта Гарибашвили, тем самым сделав тщетными все опровержения и заверения западных партнеров в том, что ни Запад, ни Украина не желают втянуть Грузию в войну.

Но не только это разочаровало оппонентов власти в обращении премьер-министра к грузинскому дипкорпусу. Он со свойственной ему гордостью сообщил, что команда «Грузинской мечты» преуспела и в выполнении этих 12 рекомендаций Еврокомиссии:

«Мы тщательно, правильно и эффективно исполнили указанные рекомендации», – сказал Гарибашвили, напомнив, что в этом процессе не стала участвовать большая часть оппозиции. На этот раз премьер-министр не назвал оппозицию «радикальной», но из последующих поручений послам следует, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили своего мнения не меняет:

«Эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая исходит не только изнутри, из нашей страны, но также из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это – организованная атака на нашу страну. Этой атаке, этой дезинформации нужно эффективно противодействовать».

Критики обратили внимание, что ни премьер-министр Ираклий Гарибашвили, ни министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, ни спикер парламента Шалва Папуашвили, говоря об историческом значении 12 европейских рекомендаций, о том, что страна обязательно станет частью ЕС, не вспомнили, что если бы не российская интервенция в Украине, не решение президента Владимира Зеленского в связи с ней обратиться к ЕС о предоставлении статуса, такой возможности у Грузии бы не появилось.

Представители «Грузинской мечты» не вспоминают и о том, что партия власти не спешила с подачей заявки на вступление в ЕС, каких усилий и общественного протеста стоил Грузии единственный официальный визит за все это время в Украину, который совершил спикер парламента Шалва Папуашвили. И неизвестно, отправило бы правительство в декабре генераторы в обесточенные города Украины, если бы не заявление украинского дипломата в Тбилиси Андрея Касьянова и не кампания гражданских активистов по сбору денег «Поделись светом».

Что же касается выполнения 12 рекомендаций, в парламентской оппозиции недоумевают: избрание Народного защитника, главы и членов ЦИК, судей Высшего совета юстиции – все эти вопросы, которые входили в европейский список, провалены. Как провалены фундаментальные реформы судебной и избирательной систем, антикоррупционной службы. Говорит лидер партии «Гирчи» депутат Яго Хвичия:

«Мы даже и разговор не начинали серьезно о выполнении этих пунктов. Все эти рабочие группы «Грузинской мечты», другая деятельность – они были формальны. Думаю, поэтому оценку в Брюсселе перенесли с декабря на весну будущего года. Нам дали дополнительный срок, чтобы мы стали серьезнее. А серьезнее мы станем, когда будет разрешен первый пункт – о деполяризации, признаков которой пока нет. А без этого я никаких перспектив не вижу».

Всех сомневающихся в том, что Грузия при «Грузинской мечте» получит статус кандидата, в правящей партии назвали «врагами евроинтеграции страны». В том, что не избран Народный защитник и не выполнены некоторые пункты, спикер парламента Шалва Папуашвили винит оппозицию. К своей партии у спикера претензий нет:

«82 закона и поправок мы приняли, чтобы выполнить рекомендации. По пакету поправок к реформе судебной системы и законопроекту о деолигархизации мы ждем оценки Венецианской комиссии. Как только мы получим ответ, парламент возобновит работу над этими вопросами».

Это, как предположил спикер Папуашвили, произойдет уже на весенней сессии парламента.

Анализируя отличные отметки, которые выставил себе глава правительства за проделанную работу, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда Рондели (Грузинский фонд стратегических и международных исследований – GFSIS) Георгий Бадридзе сомневается в том, что указанная цель будет достигнута:

«Он заявил, что Грузия впереди планеты всей, в несколько раз, как оказалась, опережает Украину и Молдову в демократическом развитии. Жаль, что с этой оценкой не соглашается ни один из партнеров Грузии, ни один из европейских институтов. Такое их отношение означает, что те 12 требований, которые были поставлены перед Грузией для получения статуса кандидата в ЕС, не будут выполнены. Поскольку, как заявил господин Гарибашвили, эти пункты уже выполнены и перевыполнены».

Георгий Бадридзе критикует главу правительства и за культивирование антизападного мнения и слова об «оркестрированных дезинформационных атаках на страну»:

«Оказывается, дело не в том, что его правительство не отвечает главным критериям, а в том, что нас тщетно пытаются вовлечь в войну. Это самая наглая и очень подлая ложь, потому что ни ЕС, ни даже Украина не заинтересованы в том, чтобы война распространилась на Грузию. В этом случае и Грузии понадобилась бы помощь от Запада, а это значит меньше помощи для Украины».

По мнению Георгия Бадридзе, власти отказываются от взятых обязательств ради сохранения олигархического режима Бидзины Иванишвили. Эти пункты противоречат его интересам.

«При таком курсе правительства у Грузии нет никаких перспектив для получения статуса кандидата в ЕС. Этот курс ведет в обратную сторону от ЕС, от демократии. Олигархия и демократия – несовместимые понятия», – констатирует Георгий Бадридзе.

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