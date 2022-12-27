Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги года, уложился в один час. Он пообещал, что Грузия скоро получит статус кандидата на вступление в ЕС, не забыв повторить, что статус Украине и Молдове дали не по заслугам. Предложил глава правительства и самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии – будущее, как у Монако.

Война в Украине в итогах премьер-министра Ираклия Гарибашвили оказалась не главным событием года. По его оценкам, это, конечно, беспрецедентный вызов для всего мира, региона, а значит, и для Грузии, с которым, как считает Гарибашвили, его правительство справилось успешно:

«Мы с первого дня заняли правильную политику, провели правильную политику, и я неоднократно говорил, что целью нашей команды должна быть защита наших национальных интересов. Мы проводим политику, которая в первую очередь требуется нашему народу и отвечает его интересам. Еще раз хочу сказать, что мы очень обеспокоены этой войной. Еще раз хочу выразить свою поддержку украинскому народу, пожелать ему мира, скорейшего окончания этой войны».

Главным же событием для Гарибашвили стало предоставление стране 12 рекомендаций, выполнив которые, она получит статус кандидата. При этом премьер-министр не забыл отметить, что Грузия больше заслуживала этот статус, чем Украина и Молдова. Хотя на этот раз Гарибашвили все-таки признал, что и эти перспективы без Украины и войны на ее территории могли бы и вовсе не появиться так скоро:

«Эта война ускорила процессы, мы это хорошо понимаем. Мы, конечно же, еще раз хочу повторить, ждали, что получим статус кандидата, но мы понимаем, что это было политическое решение, что на этом этапе Грузии не был предоставлен статус. Но мы верим, что наша страна этот статус получит очень скоро. Я опираюсь на обстоятельства и те успешные реформы, которые мы провели. Определенные для нашей страны 12 рекомендаций выполнены досконально с вовлечением парламента, правительства».

Премьер-министр там же с гордостью заверил общество, что все достижения на пути к Европе – это «заслуга «Грузинской мечты». Этими благами, двузначным экономическим ростом, стабильностью и миром глава грузинского правительства решил поделиться с отколовшимися регионами – Абхазией и Южной Осетией. Напомнив, что у них там, на оккупированных территориях, дотационный бюджет в размере 200 миллионов долларов США, он предложил больше:

«Для наших абхазских и осетинских братьев и сестер – это упущенная возможность. В случае объединения с нашей страной за три года мы сможем инвестировать в Абхазию и в Самачабло около 10 миллиардов долларов. Это очень легко сделать. Мы обсуждали этот вопрос на экономическом совете правительства. Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми – вторым Монте-Карло».

Представители «Грузинской мечты» были всецело согласны с премьер-министром. А министр культуры Тея Цулукиани даже удивилась, как Гарибашвили смог уложиться в один час и «так хорошо рассказать о проделанной большой работе».

В оппозиции назвали итоги года, подготовленные премьер-министром, «оторванными от реальности». Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили недоумевала:

«У нас был шанс завершить 2022 год так, чтобы могли на самом деле сказать: мы выполнили все 12 пунктов. «Грузинская мечта» играет темой Европы. Гарибашвили то говорит, что статус кандидата ничего не значит, то говорит, что все сделали. Пусть в «Грузинской мечте» определятся, важен для них этот статус или нет».

Еще один оппозиционер – беспартийный депутат, специалист по вопросам безопасности Теона Акубардия назвала предложение премьер-министра абхазам и осетинам простым пиаром:

«Гарибашвили предложил абхазским и осетинским братьям и сестрам жить в едином государстве так, что ничего, кроме денег и благосостояния, и то без конкретики, не предложил. Он не сказал, как государство видит деоккупацию, лишь указал пальцем на оппозицию, будто мы не заинтересованы в этом вопросе. Я – тот депутат, который каждый раз в парламенте поднимает этот вопрос, я заявляю о проблемах населения вдоль оккупационной линии и говорю, что у страны нет обновленной стратегии по деоккупации».

Заявлять о том, что 12 пунктов выполнены, считает преждевременным менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе. Их большая часть не выполнена – избрание Народного защитника, укомплектование Высшего совета юстиции, плюс ждут правовую оценку от Венецианской комиссии, и неизвестно, какой будет эта оценка и насколько потом будут учтены ее рекомендации, говорит Вано Чхиквадзе:

«Факт, что в ЕС на всех уровнях отмечалось: вопрос избрания Народного защитника – тест для власти. Мы увидели, что по большей части власть не смогла сдать этот тест – омбудсмена даже не смогли избрать. Перекладывание ответственности мы видели и в июне, когда страна не смогла получить статус кандидата. Я не припоминаю ни единого случая, когда представитель власти был бы самокритичен и признал, что в этом процессе чего-то не усмотрели. Наверное, так и будет продолжаться: вина за провал будет перекладываться на других, а успех власть будет стараться приписывать только себе».

Вано Чхиквадзе напоминает, что Еврокомиссия планирует оценить выполнение Грузией 12 пунктов весной. А окончательное решение будет принято в октябре. Поэтому Чхиквадзе считает неправильным и несерьезным говорить сейчас о том, получит Грузия статус или нет, тем более, когда неизвестно, какое решение примет ЕС.

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