Мэр Тбилиси представил годовой отчет на фоне протестов и перепалок

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза и выступающий с жёсткими заявлениями с начала российского вторжения в Украину, призвал считать тех, кто желает России поражения в войне, «врагами общества» или «врагами государства».

Медведев сравнил нынешних противников войны с «внесистемными оппозиционерами», которые более ста лет назад «люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне». По всей видимости, речь идёт о большевиках во главе с Владимиром Лениным, но прямо об этом Медведев не пишет.

«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», – пишет Медведев.

Он предлагает рассматривать тех людей, которые призывают к «поражению и гибели» России, как «врагов общества», «вне зависимости от юридической квалификации их деяний». Медведев приводит латинский аналог этого термина –hostis publicus, что можно перевести и как «враг народа». Подобный термин употреблялся во времена Римской республики, в частности при диктаторе Луции Корнелии Сулле. Признанные «врагами общества» подлежали убийству, в том числе без суда. Позднее Сенат признавал в качестве таковых, например, императоров Нерона и Коммода. В записи Медведева нет прямых призывов к убийству, однако отсылка к латинскому термину из уст юриста вряд ли случайна.

Также, как пишет Медведев, «таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», а возвращение возможно «только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния». Медведев также призвал отрезать противников войны «от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли».

Высказывания Медведева прозвучали на фоне отъезда из России сотен тысяч человек после российского вторжения в Украину, а затем начавшейся в сентябре мобилизации. Представители российских властей неоднократно подвергали этих граждан критике, некоторые чиновники и депутаты обвиняли их в предательстве. В Государственной думе звучали предложения увеличить ставку подоходного налога для уехавших из страны россиян. Министр финансов Антон Силуанов накануне заявил, что правительство пока не определилось с позицией по этому предложению.

На днях об уехавших за границу высказался и президент России Владимир Путин. Он сказал, что «не особенно их осуждает», поскольку «в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, 99,9% россиян «готовы всё положить в интересах родины».