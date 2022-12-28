Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил Абхазии и Южной Осетии будущее, как у Монако, и обещал инвестировать около 10 миллиардов долларов «в случае объединения с Грузией». В ответ в Сухуме напомнили Тбилиси о компенсации ущерба, нанесенного республике во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, призвали признать независимость Абхазии и отказаться от абсурдного закона об оккупированных территориях.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года, заявил, что «в случае объединения с Грузией» Абхазия и Южная Осети за три года могут получить от грузинских властей инвестиции в размере около 10 миллиардов долларов.

«Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми – вторым Монте-Карло», - сказал Гарибашвили.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал заявление грузинского премьера.

«Я бы сказал, что как раз эта сумма покрыла бы нанесенные Абхазии войной тяжелые раны, если бы они были бы выплачены в качестве репарации. А для того, чтобы налаживать с абхазским обществом нормальный диалог, нужно проводить нормальную политику и отказываться от абсурдных законов, вроде закона об оккупированных территориях».

Депутат парламента Абхазии Инар Гицба считает, что заявление премьер-министра Грузии является очередным популистским высказыванием, которое ориентировано «на внутригрузинского потребителя и желание напроситься на похвалу от западных покровителей Грузии за якобы мирную инициативу».

«По факту воспринимаю это высказывание в качестве проявления очередного неуважения к народу Абхазии. Даже в самые сложные годы после грузинской агрессии народ Абхазии не покупался и не продавался. Единственно верными и закономерными шагами руководства Грузии в отношении Республики Абхазия должны, на мой взгляд, стать решения по признанию независимости и суверенитета нашей страны. Подписание юридически обязывающего договора о неприменении Грузией силы или угрозы силы в отношении Абхазии и выплаты реституции как формы возмещения ущерба от грузинской агрессии, так сказать, акта направленной справедливости. Объем которой, кстати, в разы больше объявленной Гарибашвили суммы. Рекомендую премьер-министру Грузии не тратить энергию на заведомо неприемлемые для народа Абхазии предложения, пустые априори. Вместо этого лучше сконцентрировать усилия на прекращение ограничений прав наших граждан. Прежде всего таких, как свобода передвижения, образование, здравоохранение и другие. И рекомендую не забыть искренне извиниться».

По словам парламентария, Абхазия обладает колоссальным потенциалом достичь без Грузии высокого уровня жизни и развития, не хуже, чем в Монако.

«Признайте независимость и суверенитет, прекратите блокировать на многих уровнях Абхазию от международного общения и сотрудничества, а народ Абхазии самостоятельно решит, в каком направлении ему двигаться и развиваться, чтобы улучшать уровень жизни наших граждан», - призвал Инар Гицба.

Герой Абхазии, общественно-политический деятель Аслан Кобахия посоветовал Гарибашвили позаботиться о своей стране, вложить 10 млрд долларов в экономику Грузии.

«Давно Абхазия не в лоне национальных интересов Грузии, но они периодически пытаются показать и грузинскому обществу, и мировому сообществу, что они про Абхазию не забыли. Но Абхазия давно про них забыла, вот в чем их беда. Абхазы и народ Абхазии сами как-нибудь за себя побеспокоятся. Абхазия – независимое государство. Периодически десятки, а может и сотни раз правители Грузии за тридцать лет озвучивали разные варианты, разные блага для абхазов, которые никак абхазское общество не воспринимает. Если они помогают нашим гражданам, которые, действительно, тяжело больны, это ни о чем не говорит. Можно по-человечески сказать им спасибо, что они порой помогают больным. Не более того. А этим вернуть Абхазию в 1992 год им не удастся».

Политик подчеркнул, что в Абхазии никогда не будет руководство страны, которое попытается изменить статус Абхазии.

«Это смертельно опасно для любого правителя, который не просто попытается, а подумает поменять статус Абхазии. Ни у кого это не получится. В Абхазии выросло новое поколение, которое выросло в независимой гордой стране», - сказал Кобахия.

«Эхо Кавказа» обратилось в пресс-службу МИДа Абхазии, однако руководитель пресс-службы Милана Цвижба сообщила, что во внешнеполитическом ведомстве было принято решение не комментировать высказывания грузинского премьера.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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