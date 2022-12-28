Президент Грузии считает, что она – жертва буллинга

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на экстренном брифинге, который был назначен параллельно акции у администрации главы государства.

Зурабишвили заявила, что в последние дни в стране развернута кампания, направленная на оказание давления на президента страны. Она сказала, что лица, находящиеся сегодня во власти, «читают ей мораль», а при этом в 2007 году во время президентства Саакашвили, некоторые из них работали в его штабе.

Она подчеркнула, что страна утопает вокруг вопроса заключения Михаила Саакашвили и это устраивает обе стороны, вероятно, имея в виду «Единое национальное движение» и «Грузинскую мечту». Президент также добавила, что возвращение Саакашвили было выгодной для этих сторон «спецоперацией», передает СОВА.

«Что согласовали между собой эти две силы? В первую очередь, возвращение Миши. Чего они от него хотели, зачем подстрекали – мол, приезжайте и будет революция, люди выйдут ради вас. С другой стороны, зачем манипулировали грузинским характером, «приезжай если ты мужчина», ты же не трус, приезжай. Возвращение Миши было выгодно обеим сторонам, и мы видим почему. Потому что уже год мы полностью парализованы вокруг споров по вопросу Миши. Другой темы не существует. Поднять другую тему невозможно. Страна тонет вокруг этого вопроса и это выгодно обеим сторонам. С одной стороны, наверно, не видят своих других планов, а второй выгодно, потому что им не приходится отвечать на вопросы, которые население должно задавать своему правительству», – сказала она.

Саломе Зурабишвили считает, что является жертвой буллинга.

«То, что происходит сегодня по отношению к институту [президента], недопустимо. Институту, не женщине. Давление, буллинг, кстати, я не понимаю, что делают неправительственные организации, которые должны выразить позицию по отношению к буллингу. Вот смотрите, прямо у моих дверей «русская деревня» (новогодняя ярмарка близ резиденции президента – ред.). Что это значит?! Я не думаю, что в какой-либо другой стране у дворца президента установили бы такое, тем более в эти напряженные времена», – сказала она.

Глава государства оставила без ответа вопрос о том, намерена ли она помиловать третьего президента.

«Ответ будет, когда будет», — ответила она на вопрос журналиста.

Как сообщалось ранее, противники Михаила Саакашвили сегодня вышли на митинг против освобождения политика. Зурабишвили вышла к собравшимся и попыталась обратиться к ним.

«Мне интересно, где были те, кто сегодня распространяет про меня слухи в 2007, где они были, когда происходили трагедии времен Миши, где они были, когда я стояла на улице. Я скажу вам, где были те, кто сегодня распространяет этот мессиджбокс. Они были либо в штабе Миши, либо удобно устроились на разных должностях, либо в банке «Карту» (банк миллиардера Бидзины Иванишвили – ред.). Те, кто распространяют сегодня мессиджбокс, видите ли, знают, чем я занимаюсь. Видите ли знают, что я сделаю и когда сделаю», — заявила президент.

Из-за расшумевшейся толпы договорить ей не удалось. В результате Зурабишвили вернулась во дворец Орбелиани. Участники митинга проводили ее криками «Стыдись, стыдись, стыдись».