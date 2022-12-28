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Президент Грузии считает, что она – жертва буллинга
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на экстренном брифинге, который был назначен параллельно акции у администрации главы государства.
Зурабишвили заявила, что в последние дни в стране развернута кампания, направленная на оказание давления на президента страны. Она сказала, что лица, находящиеся сегодня во власти, «читают ей мораль», а при этом в 2007 году во время президентства Саакашвили, некоторые из них работали в его штабе.
Она подчеркнула, что страна утопает вокруг вопроса заключения Михаила Саакашвили и это устраивает обе стороны, вероятно, имея в виду «Единое национальное движение» и «Грузинскую мечту». Президент также добавила, что возвращение Саакашвили было выгодной для этих сторон «спецоперацией», передает СОВА.
«Что согласовали между собой эти две силы? В первую очередь, возвращение Миши. Чего они от него хотели, зачем подстрекали – мол, приезжайте и будет революция, люди выйдут ради вас. С другой стороны, зачем манипулировали грузинским характером, «приезжай если ты мужчина», ты же не трус, приезжай. Возвращение Миши было выгодно обеим сторонам, и мы видим почему. Потому что уже год мы полностью парализованы вокруг споров по вопросу Миши. Другой темы не существует. Поднять другую тему невозможно. Страна тонет вокруг этого вопроса и это выгодно обеим сторонам. С одной стороны, наверно, не видят своих других планов, а второй выгодно, потому что им не приходится отвечать на вопросы, которые население должно задавать своему правительству», – сказала она.
Саломе Зурабишвили считает, что является жертвой буллинга.
«То, что происходит сегодня по отношению к институту [президента], недопустимо. Институту, не женщине. Давление, буллинг, кстати, я не понимаю, что делают неправительственные организации, которые должны выразить позицию по отношению к буллингу. Вот смотрите, прямо у моих дверей «русская деревня» (новогодняя ярмарка близ резиденции президента – ред.). Что это значит?! Я не думаю, что в какой-либо другой стране у дворца президента установили бы такое, тем более в эти напряженные времена», – сказала она.
Глава государства оставила без ответа вопрос о том, намерена ли она помиловать третьего президента.
«Ответ будет, когда будет», — ответила она на вопрос журналиста.
Как сообщалось ранее, противники Михаила Саакашвили сегодня вышли на митинг против освобождения политика. Зурабишвили вышла к собравшимся и попыталась обратиться к ним.
«Мне интересно, где были те, кто сегодня распространяет про меня слухи в 2007, где они были, когда происходили трагедии времен Миши, где они были, когда я стояла на улице. Я скажу вам, где были те, кто сегодня распространяет этот мессиджбокс. Они были либо в штабе Миши, либо удобно устроились на разных должностях, либо в банке «Карту» (банк миллиардера Бидзины Иванишвили – ред.). Те, кто распространяют сегодня мессиджбокс, видите ли, знают, чем я занимаюсь. Видите ли знают, что я сделаю и когда сделаю», — заявила президент.
Из-за расшумевшейся толпы договорить ей не удалось. В результате Зурабишвили вернулась во дворец Орбелиани. Участники митинга проводили ее криками «Стыдись, стыдись, стыдись».
Другие новости дня
В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II
В Одессе сотрудники коммунальных служб во вторник начали работы по демонтажу памятника «Основателям Одессы», более известный по своей центральной фигуре как памятник российской императрице Екатерине II.
Как пишут одесские издания, демонтаж начался в среду рано утром с разбора деревянного ограждения вокруг памятника. Площадь, где установлен монумент, перекрыли. Когда непосредственно будут демонтировать памятник, пока неясно, издание «Думская» пишет, что рабочие «присматриваются к локации и прикидывают, как бы провести демонтаж».
Памятник Екатерине II и её сподвижникам – де Рибасу, де Волану, Потёмкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут он был в 1900 году по проекту одесского скульптора Юрия Дмитренко. В 1920 году большевики демонтировали монумент, восстановили его в 2007 году при независимой Украине. Памятник вызывал споры, часть жителей Одессы поддерживала установку монумента, другие требовали убрать памятник, утверждая, что он прославляет имперскую политику России. До широкомасштабного российского вторжения в Украину городские власти, однако, отказывались обсуждать этот вопрос.
27 октября на Валдайском форуме Владимир Путин, отвечая на вопрос об Одессе, сказал: «Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города». Однако уже 30 ноября горсовет Одессы поддержал демонтаж памятников российскому военачальнику Александру Суворову и «Основателям Одессы». Ранее в городе состоялось голосование по этому вопросу. Как утверждает мэр Одессы Геннадий Труханов, большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника. К тому моменту памятник несколько раз был облит краской.
После демонтажа скульптурную композицию передадут в музей. Специалисты считают, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, поскольку не является оригиналом. Фигуры же фаворитов, отлитые в 1990 году, будут выставлены в Одесском городском музее.
Екатерина II распорядилась основать порт на берегу Чёрного моря, впоследствии названный Одессой, в 1794 году. Традиционно она считается основательницей города. Ряд украинских историков не согласен с такой оценкой, указывая на то, что рядом с местом, где был заложен порт, долгое время находилось поселение Хаджибей.
Зурабишвили вышла к участникам митинга против освобождения Саакашвили
Противники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня, 28 декабря вышли на митинг против освобождения политика. Акция прошла у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам участников митинга, они хотели напомнить Зурабишвили о преступлениях, совершенных бывшим президентом. По информации оппозиционных СМИ, среди участников акции было много госслужащих.
К удивлению участников митинга и журналистов, к собравшимся вышла президент Грузии. Саломе Зурабишвили не ответила на вопрос, планирует ли она помиловать экс-президента, но напомнила участникам акции, что она вела активную оппозиционную деятельность в 2007 году – тогда в Тбилиси проходили акции с требованием отставки Саакашвили. Зурабишвили говорит, что лица, которые сейчас критикуют её и распространяют слухи о её планах помиловать экс-президента, тогда были соратниками Саакашвили и не выражали недовольство его политикой.
Позже Зурабишвили провела брифинг, на котором также не ответила на вопрос о помиловании Саакашвили: «Ответ будет, когда будет».
Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать третьего президента страны. На вопросы журналистов, использует ли она свое конституционное право, глава государства отвечала: «Нет и никогда».
В ноябре Зурабишвили заявила, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Кокойты критикует Гарибашвили, но говорит о «благоразумии» властей Грузии
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Грузинский премьер накануне пообещал «абхазским и осетинским братьям и сестрам» 10 миллиардов долларов инвестиций и будущее, как у Монако.
«Интересно тогда, почему же сама Грузия, имея такие возможности, вместо «Монако» превратилась в отстойник предателей России?» – написал Кокойты в телеграм-канале.
Политик считает, что слова Гарибашвили – «оскорбительные и провокационные». Политик недоволен отсутствием адекватной реакции на подобные заявления с югоосетинской стороны.
«Не исключаю, что кто-то за спиной народа Южной Осетии ведет закулисные игры. Предостерегаю всех от подобного рода коварных шагов – не вызывайте гнев осетинского народа, мы вам подобного не простим», – сказал он.
Кокойты советуют грузинским властям «покаяться перед народами Осетии и Абхазии, признать их как независимые государства, а также официально принять документ о признании Грузии агрессором, ответственным за геноцид и развязывание войны».
При этом он отметил «благоразумие нынешнего грузинского руководства в последнее время».
«Слабо, но в нас вселяет надежду то, что вы осознаете свою ошибку и делаете правильные выводы», – добавил Кокойты.
Бывший югоосетинский лидер выступил за «добрососедские отношения» с Грузией, «за доброго соседа без НАТО», «за православного соседа с традиционными, православными и семейными ценностями».
- Эдуард Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 и в 2022 годах ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах.
- Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав «прагматичную линию» властей Грузии.
Медведев: желающих России поражения надо признать «врагами общества»
Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза и выступающий с жёсткими заявлениями с начала российского вторжения в Украину, призвал считать тех, кто желает России поражения в войне, «врагами общества» или «врагами государства».
Медведев сравнил нынешних противников войны с «внесистемными оппозиционерами», которые более ста лет назад «люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне». По всей видимости, речь идёт о большевиках во главе с Владимиром Лениным, но прямо об этом Медведев не пишет.
«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», – пишет Медведев.
Он предлагает рассматривать тех людей, которые призывают к «поражению и гибели» России, как «врагов общества», «вне зависимости от юридической квалификации их деяний». Медведев приводит латинский аналог этого термина –hostis publicus, что можно перевести и как «враг народа». Подобный термин употреблялся во времена Римской республики, в частности при диктаторе Луции Корнелии Сулле. Признанные «врагами общества» подлежали убийству, в том числе без суда. Позднее Сенат признавал в качестве таковых, например, императоров Нерона и Коммода. В записи Медведева нет прямых призывов к убийству, однако отсылка к латинскому термину из уст юриста вряд ли случайна.
Также, как пишет Медведев, «таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», а возвращение возможно «только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния». Медведев также призвал отрезать противников войны «от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли».
Высказывания Медведева прозвучали на фоне отъезда из России сотен тысяч человек после российского вторжения в Украину, а затем начавшейся в сентябре мобилизации. Представители российских властей неоднократно подвергали этих граждан критике, некоторые чиновники и депутаты обвиняли их в предательстве. В Государственной думе звучали предложения увеличить ставку подоходного налога для уехавших из страны россиян. Министр финансов Антон Силуанов накануне заявил, что правительство пока не определилось с позицией по этому предложению.
На днях об уехавших за границу высказался и президент России Владимир Путин. Он сказал, что «не особенно их осуждает», поскольку «в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, 99,9% россиян «готовы всё положить в интересах родины».
- Медведев в своём посте не называет конкретных фамилий. Ряд известных российских противников войны, в том числе оппозиционные политики и деятели культуры, заявляли, что желают России поражения в войне, объясняя это тем, что она, по их мнению является несправедливой и захватнической, а поражение может помочь изменить страну к лучшему. При этом далеко не все сторонники поражения в войне с Украиной призывают к «уничтожению» или распаду России - хотя и такая позиция среди российской политической эмиграции тоже представлена.
- Словосочетание «враг народа» или «враг общества» использовалось также во времена террора в годы Французской революции, а в российской истории – в 1930-50-е годы, когда «врагами народа» называли жертв сталинских репрессий. Большинство из них было реабилитировано после смерти Сталина.
- Термин «враги государства» употреблялся властями нацистской Германии для обозначения подлежащих репрессиям лиц или групп людей.
- Медведев ссылается на «американский эквивалент» предложенного им термина – «enemy of the state», дословно «враг государства». В США, однако, нет такого юридического термина. В 1930-е годы ФБР неофициально использовало другой термин – «Public enemy» («враг общества» или «общественный враг») для обозначения, например, видных деятелей организованных преступных группировок.
Мэр Тбилиси представил годовой отчет на фоне протестов и перепалок
Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил перед депутатами городского собрания. Каладзе представил отчет о проделанной работе за 2022 год.
Визит Каладзе в сакребуло сопровождался протестами, словесной перепалкой и даже физическим противостоянием между депутатами.
С утра у входа в сакребуло мэра поджидали гражданские активисты. Они подготовили плакаты со слоганами, которые, в сегодняшних реалиях, по их мнению, звучали бы справедливее чем «город мира» – это «город коррупции», «город ненависти» и «город нищеты».
Уже в зале оппозиционные активисты попытались развернуть плакат «Коррупция убивает» — но встретили сопротивление проправительственно настроенных граждан.
Сам Каладзе начал свое выступление с минуты молчания в память о жертве трагедии в парке Ваке – Марите Мепаришвили. Затем он взялся за критику недовольных новым городским слоганом, после чего перешел к отчету о проделанной работе. Каладзе , в частности, заявил, что «площадь благоустроенных в 2022 году дорог составила 825 347 квадратных метров», были благоустроены два парка, 362 сквера и 136 спортивных площадок, а на программы здравоохранения в целом было потрачено 82 миллиона лари.
Зураб Датунашвили признан самым результативным спортсменом Сербии
Борец Зураб Датунашвили признан самым результативным спортсменом года в Сербии. Решение принял Олимпийский комитет Сербии.
Датунашвили — борец греко-римского стиля, трёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года. Выступает за Сербию с 2020 года, куда уехал после конфликта с Федерацией борьбы Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», награду Датунашвили вручил президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Маликович.
«Белград — мой второй дом. Для меня большая честь быть лучшим спортсменом в стране таких чемпионов, как Новак Джокович», — сказал Датунашвили.
Датунашвили решил покинуть Грузию из-за конфликта с президентом Федерации борьбы Грузии Гегой Гегешидзе. В январе 2019 года Гегешидзе во время спора со спортсменом ударил его по голове тяжелым предметом, что попало на видеокамеры.
Гегешидзе предъявили обвинения в насилии. Но это не помешало ему в декабре 2020 года переизбраться на должность президента федерации на второй четырехлетний срок.
Датунашвили обвинял Гегешидзе в превращении федерации «в гнездо коррупции и кумовства».
Не добившись отставки президента федерации, Датунашвили заявил, что не будет выступать за сборную Грузии, пока федерацию возглавляет Гегешидзе.
СМИ писали, что когда Датунашвили начал переговоры с федерацией борьбы Сербии, Гегешидзе пытался этому помешать и не подписывал необходимые бумаги. Дело дошло до United World Wrestling, UWW и Международного олимпийского комитета. На председателя федерации пытался повлиять его сербский коллега Зелко Трайкович. Спор закончился после того, как Датунашвили присвоили сербское гражданство.
Свою первую победу на чемпионате мира – это произошло на турнире в Норвегии, Датунашвили посвятил экс-президенту Михаилу Саакашвили. Зураб Датунашвили выложил после соревнований свое фото с медалью и в поясе чемпиона, на его майке было написано «Free Saakashvili».
«Союз адвокатов России»: мобилизованные смогут бесплатно заморозить сперму
Российские мужчины, мобилизованные для отправки на войну с Украиной, получат возможность бесплатно заморозить и хранить свою сперму. Об этом сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.
По его словам, он обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой создать бесплатный криобанк генетического материала для мобилизованных, а также внести изменения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для семей мобилизованных, которые участвуют в так называемой специальной военной операции.
Трунов сообщил, что получил ответ на своё обращение, в котором говорится, что министерство здравоохранения России определило возможность финансирования из федерального бюджета бесплатной консервации и хранения спермы мобилизованных граждан на 2022-2024 годы.
«Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», – рассказал он. По его словам, сейчас его организация планирует обратиться за получением подобной медицинской помощи в интересах нескольких пар, чьи мужья были мобилизованы.
Минздрав это сообщение пока не комментировал.
В России мобилизованным, добровольцам и другим участникам войны в Украине предоставляются различные льготы. Так, например, в их отношении приостановлено судопроизводство и предоставлены кредитные каникулы.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. Планировалось призвать на военную службу 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о выполнении этого плана и завершении мобилизации. Однако Путин так и не подписал соответствующий указ.
- По словам Шойгу, из 300 тысяч мобилизованных в зону боевых действий в Украине отправлены 87 тысяч человек.
- Журналисты Би-би-си и «Медиазоны» по открытым данным подтвердили гибель на войне в Украине более десяти тысяч российских военнослужащих, в том числе 430 мобилизованных.
Секретарь СНБО Украины призвал УПЦ откреститься от Путина–«сатаны»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал Украинскую православную церковь (УПЦ) или официально признать свою принадлежность к Московскому патриархату, или порвать с ним все связи, в частности, осудив российского президента Владимира Путина и предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.
Данилов отреагировал на недавнее обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не расторгать договор аренды храмов на территории лавры, а также на решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон, по которому власти могут обязать УПЦ сменить название.
«Если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам)?» – заявил Данилов, обращаясь к представителям УПЦ.
«Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин – Сатана», – продолжил Данилов, призвав также признать «сатаной» и патриарха Кирилла.
В видеообращении митрополита Павла, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника «Киево-Печерская Лавра» известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше «не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов».
«Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве», — сказал митрополит Павел, обращаясь к Зеленскому.
Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – ред.) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на Московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось. Специалисты по церковному праву отмечают необычность этой ситуации, поскольку официально об автокефалии, то есть независимости УПЦ, не объявлялось.
Многие общественные деятели и политики в Украине критикуют УПЦ, утверждая, что в реальности она продолжает быть связанной с РПЦ.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали «не разжигать внутреннюю войну» и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются «недоказанными и безосновательными». В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против видных деятелей Украинской православной церкви, в том числе и митрополита Павла.
- 27 декабря Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон, согласно которому церковные организации, подчинённые руководящим центрам в стране-агрессоре (такой страной в Украине признана Россия), должны указывать на эту связь в своём названии. В УПЦ уже заявили, что этот закон к ней не относится, поскольку её религиозный центр, как и все органы управления, находятся в Киеве.
- В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.
- В Украине действует также автокефальная Православная церковь Украины, признанная Константинопольским патриархатом и несколькими другими православными церквами – но не РПЦ. УПЦ также считает эту церковь неканонической.
Абхазский лидер подписал указ о создании Совета ветеранов
При президенте самопровозглашенной республики Абхазия создан «Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии». Соответствующий указ 27 декабря подписал абхазский лидер Аслан Бжания.
Цель создания Совета – «обеспечение эффективной реализации государственной политики в области социальной защиты ветеранов».
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, председателем Совета стал экс-министр обороны, ныне главный военный советник главы оборонного ведомства Мираб Кишмария.
В состав Совета лидеры организации ветеранов «Аруаа», политической партии «Амцахара», Общественной палаты Абхазии и другие ветераны.
В Беларуси троим «рельсовым партизанам» дали более 20 лет тюрьмы
Суд в Гомеле приговорил к длительным срокам тюремного заключения троих граждан Беларуси по обвинению в диверсии на железной дороге, по которой шли составы с российской военной техникой к границе с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект «Вясна».
Денису Дикуну суд назначил 23 года лишения свободы, Дмитрию Равичу — 22 года, Олегу Молчанову — 21. Подсудимых признали виновными по статьям о терроризме, государственной измене, умышленной порче путей сообщения и участии в экстремистском формировании.
По версии следствия, трое жителей города Светогорска Гомельской области Беларуси Молчанов, Равич и Дикун 28 февраля, на пятый день после российского вторжения в Украину, подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи. В результате светофоры и стрелки на этом участке железной дороги, которая ведёт в Украину, были на время выведены из строя, что, как утверждает следствие, могло привести к срывам графиков движения составов с российской военной техникой.
На так называемой «покаянной» видеозаписи, распространенной ранее государственными СМИ Беларуси, Денис Дикун, который выглядел избитым, сообщил, что вместе с двумя сообщниками совершил поджёг по указанию BYPOL – правозащитного объединения бывших сотрудников правоохранительных органов, которое занималось разоблачением репрессий в Беларуси (признано террористической организацией). На видеозаписи Дикун также утверждал, что действовал в сговоре с родственником, который живет в Литве.
По словам белорусских правозащитников, это самый суровый приговор по делам о диверсиях на железной дороге в Беларуси. До сих пор максимальным сроком по аналогичному делу было 16 лет лишения свободы.
Ещё до суда Молчанов, Равич и Дикун были внесены в списки «террористов», составляемые белорусскими властями. Правозащитники признали их политзаключенными.
Ранее Следственный комитет Беларуси не исключал, то Дикуну, Равичу и Молчанову может грозить смертная казнь.
- В мае прошлого года Александр Лукашенко подписал закон, допускающий меру наказания в виде смертной казни за покушение на совершение терактов. Обвинение сторонников оппозиции в Беларуси в террористической деятельности – стандартная практика.
«Аруаа»: высшим орденом Абхазии наградили «воспитанника грузинского ЦК»
Общественная организация ветеранов «Аруаа» выразила возмущение из-за решения президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания наградить главу Кабмина Александра Анкваба высшим орденом Абхазии – орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени.
Ветераны говорят, что Анкваб прославился как политик с самой «подмоченной» репутацией времен грузино-абхазской войны. Члены «Аруаа» называют его «воспитанником грузинского ЦК».
«Напомним, что против Александра Анкваб было возбуждено уголовное дело в связи с фактом передачи оружия от МВД Абхазии КГБ под руководством Иоселиани, фактически грузинской стороне.
В ходе следствия сам факт передачи был доказан, но юристы квалифицировали его, как превышение полномочий.
Владислав Ардзинба публично обвинял А. Анкваб в том, что он знал о планах вторжения Грузии, но не предупредил руководство страны. Впоследствии А. Анкваб был уволен с должности министра, долгие годы не приезжал в Абхазию из-за общественного порицания», – сказано в заявлении Высшего совета «Аруаа».
Оппозиционная организация напомнила и о событиях 2014 года, по итогам которых Анкваб, будучи президентом, подал в отставку.
«Нежелание решать важные государственные проблемы во время президентства Анкваба, сопровождаемое незаконной массовой раздачей абхазского гражданства с целью удержаться во власти два срока, за счет граждан Грузии, – привело в мае 2014 года к глубочайшему политическому кризису. Парламент отрешил главу государства от должности, а позже сам А. Анкваб досрочно подал в отставку», – сказано в заявлении.
Члены «Аруаа» уверены, что «провальная цитрусовая кампания», «уничтожение абхазского чая», «нескончаемый энергокризис», «безалаберное отношение к пандемии» и другие проблемы связаны именно с деятельностью Анкваба.
«Когда-то даже великий немецкий народ избрал демократическим путем своим руководителем фашиста А. Гитлера. Так бывает, когда большинство ошибается. Так было и с избранием А. Анкваб президентом в 2011 году», – говорится в заявлении.
В «Аруаа» уверены, что будущие поколения отменят все награды и звания Анкваба и дадут оценку его действиям, направленным на «уничтожение государственности», а также действиям Аслана Бжания, «дискредитировавшего высшие государственные награды».
- Отметим, что орденом «Честь и слава» I степени в разные годы были награждены Фазиль Искандер, Владислав Ардзинба, Эдуард Кокойты, Даниэль Ортега, Уго Чавес, Башар Асад, Сергей Шойгу, Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
В клинике «Вивамед» ужесточены правила для Саакашвили
Сыну Михаила Саакашвили, Эдуарду, сегодня было отказано в свидании с отцом в клинике «Вивамед» без объяснения причин. Об этом журналистам сообщила Гиули Аласания, мать бывшего президента, которой удалось увидеться с Михаилом Саакашвили.
По ее словам, правила посещений Саакашвили ужесточены, хотя она не знаем, с чем конкретно это связано. «Ощущение, что правила ужесточены. Я не знаю, может и из-за этих вирусов или чего-то еще…Состояние его [Михfила Саакашвили] здоровья, как всегда, тяжелое. Сильная слабость сохраняется. Конечно, он расстроился, так ждал сына, которым гордится», - цитирует Аласания агентство «Новости-Грузия».
Сегодня же адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил журналистам, что в последние дни Саакашвили запретили вести переписку. По словам адвоката, он обратился в Пенитенциарную службу и запросил разъяснения.
Одновременно сделала заявление представитель «Единого Национального движения» Эка Херхеулидзе. По ее словам, 26 декабря в палате Саакашвили был проведен обыск, о чем он попросил ее сообщить СМИ. «С точки зрения безопасности претензий к этому нет, но с какой целью ужесточаются меры, я, конечно, не знаю», - сказала Херхеулидзе.
В Пенитенциарной службе не делали комментариев по этим вопросам. Министр юстиции ранее Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили «отбывает наказание в очень хороших условиях». По его словам, на содержание Саакашвили у Пенитенциарной службы за год ушло 200 тысяч лари, что во много раз больше, чем тратится на обычных заключенных.
Сегодня службы по исполнению наказаний сообщила, что за 14 месяцев заключенного Саакашвили посетили 1595 раз. Чаще всего приходили адвокаты - 533 раза, члены семьи - 337 раз и врачи - 346 раз, в том числе 82 визита представителей центра «Эмпатия». Депутаты были допущены 210 раз, представители Народного защитника – 57 раз; представители Украины – 45 раз. Представители духовенства посетили бывшего президента 24 раза, следователи, прокурор и судья - 14 раз.
Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что «ситуация с Саакашвили – это 450-дневная симуляция, к которой привлекают экспертов с сомнительной репутацией». В частности, он имел в виду заключение американского психиатра о быстро прогрессирующей деменции у Саакашвили. Он не смог ответить на вопрос, почему Саакашвили, если с ним все в порядке, уже восемь месяцев держат в клинике.
С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
Президент Грузии представила парламенту кандидатуры на должности председателя и члена ЦИК
Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту четыре кандидатуры на должности председателя и члена ЦИК, а также был объявлен конкурс на одну должность члена ЦИК, сообщает Общественный вещатель.
В парламент внесены кандидатуры Георгия Шаишмелашвили и Нанули Бебия на пост председателя ЦИК, а кандидатуры Русудан Курдиани и Тамаза Фоладашвили на один пост члена ЦИК.
22 декабря парламент не поддержал ни одного из кандидатов на пост председателя ЦИК и в члены, представленных президентом Грузии. Следуя регламенту парламента, президент в трехдневный срок представила парламенту новых кандидатов.
Путин запретил поставки нефти по установленным Западом ценам
Владимир Путин подписал во вторник указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на нее в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года.
Отмечается, что указ Путина касается не только нефти, но и нефтепродуктов, однако дату, с которой торговля ими по установленному потолку цен будет запрещена, должно отдельно определить правительство.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами «Группы семи» и Австралией. Цель этого решения – снизить доходы России, помогающие ее властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- После этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на нее, причем даже в том случае, если России придется сократить добычу нефти.
Байрамов оценил итоги переговоров с Арменией в 2022 году как «очень ограниченные»
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года, что в переговорах по урегулированию отношений с Арменией Баку нацелен на результат.
«Азербайджан всегда готов к диалогу на разных площадках, но главная цель переговоров с Арменией – результат», - сказал он.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан», он оценил прогресс, достигнутый в переговорах с Арменией в течение года, как «очень ограниченный», а причиной назвал «неконструктивную и непоследовательную позицию армянской стороны».
По словам Байрамова, подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие коммуникаций в регионе - это три разных процесса.
По сообщению агентства APA, Байрамов сказал, что не секрет, что российская сторона предлагала оставить вопрос о статусе Карабаха на будущее, и отметил, что Азербайджан с первого дня посчитал это неприемлемым.
«Азербайджанское государство на высоком уровне заявило, что этнические армяне Карабаха имеют право жить в Азербайджане, и Азербайджан готов обеспечить их права», - сказал глава МИД Азербайджана.
Он отметил, что были примеры позитивных контактов с карабахскими армянами, но «в регион был направлен человек с грязным прошлым», добавив, что Азербайджан готов пресечь подобные провокации. Байрамов сказал, что у азербайджанской стороны никогда не будет контактов с госминистром Рубеном Варданяном, а с местным населением контакты будут и в дальнейшем, посчитав это нормальным.
Госминистр Карабаха на днях заявил, что сделал свой выбор: он останется в Карабахе и продолжит борьбу.
ООН подтвердила гибель почти семи тысяч мирных украинцев
С начала войны России с Украиной погибли почти семь тысяч мирных украинских жителей. Число раненых приближается к 11 тысячам. Об этом говорится в новом отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека.
За декабрь наблюдатели зафиксировали 165 смертей среди гражданского населения. Ранения получили более 500 украинцев.
ООН отмечает, что реальное число погибших может быть выше, так как информация из зоны активных боевых действий поступает с запозданием. Это касается таких городов как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная, Северодонецк.
Большинство зафиксированных смертей вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами, говорится в отчёте.
Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты и наносит удары по объектам, которые могут быть использованы Украиной в военных целях.
Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о давлении со стороны России провокационными.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — заявил Песков в ответ на запрос News.am.
Отметим, что в интервью Общественному телевидению Армении Армен Григорян заявил, что стратегический союзник страны Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь.
Пропавшую в Абхазии тарелку Пикассо обнаружили в Москве
Керамическое блюдо Пабло Пикассо, о пропаже которой ранее заявили в Абхазии, обнаружено в Москве. Как заявил «Абхазскому порталу» министр культуры самопровозглашенной республики Даур Кове, в начале 2022 года тарелку отправили в Россию на экспертизу.
По словам министра, экспонат могут доставить обратно в Абхазию до конца года. Кове говорит, что «тарелкой занимался» бывший министр культуры Гудиса Агрба, который, предположительно, и передал её для проведения экспертизы.
Напомним, что ранее сотрудники Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа обнаружили, что из их ячейки в абхазском Нацбанке пропали блюдо Пабло Пикассо и две работы Фернана Леже. Работы Леже обнаружили в министерстве культуры, а поиски блюда Пикассо продолжались.
Теперь Даур Кове говорит, что после того, как тарелку Пикассо вернут в Абхазию, экспертиза экспонатов будет проведена на территории Абхазии.
«У нас нет документов об экспертизе. Мы говорим, что это, предположительно, тарелка работы Пикассо и картины Фернана Леже», – отметил он.
К оценке экспонатов планируют подключить российских и абхазских специалистов.
«Чушь» – в Тбилиси опровергли информацию о возможном визите Сергея Кириенко
Власти Грузии опровергли сообщение о возможном неофициальном визите в Тбилиси первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.
Ранее ряд источников, в том числе телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил, что «личный посланник президента России Владимира Путина» во время тайного однодневного визита планирует провести ряд встреч с представителями руководства Грузии.
«Даже подготовка этого визита говорит о весьма доверительных отношениях между нынешним руководством Грузии и России», – говорилось в сообщении.
Информацию о возможном визите Кириенко опровергли председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Кобахидзе назвал сообщение «чушью», а Папуашвили – «типичной дезинформацией».
«Пройдет время и население удостоверится в том, что это ложь», – сказал спикер грузинского парламента.
- Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, «если для этого сложатся условия». Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав «прагматичную линию» властей Грузии. В Тбилиси заявили, что не планируют в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией.
Ректором Тбилисского госуниверситета стал Джаба Самушия
Академический совет Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иване Джавахишвили на своем заседании 27 декабря поддержал избрание Джабы Самушия ректором университета на 4-летний срок.
Как пишет издание Civil.ge, Джаба Самушия, который до этого времени исполнял обязанности ректора, поддержали 30 членов совета, два бюллетеня были признаны недействительными.
Самушия был единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе на пост ректора. Перед выборами студенты ТГУ провели акцию протеста против «недемократичных правил» выборов.
Сам Джаба Самушия поблагодарил Академический совет университета за оказанное доверие и сказал, что это большая ответственность для него.
Предшественник Самушия Георгий Шарвашидзе покинул свой пост 15 октября на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.
Премьер Грузии: «Абхазия может стать вторым Монако»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у оккупированных территорий страны – большой экономический потенциал. Гарибашвили говорит, что в Абхазию и Южную Осетию можно привлечь 10 миллиардов долларов.
«Бюджет оккупированной Абхазии составляет всего 200 миллионов долларов, их бюджет полностью дотационный. Хочу сказать, что для наших абхазских и осетинских сестер и братьев это упущенная возможность. В случае объединения нашей страны за три года мы сможем инвестировать в Абхазию и в Самачабло около 10 миллиардов долларов. Мы обсуждали этот вопрос на Экономическом совете правительства.
Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми — вторым Монте-Карло», — сказал Ираклий Гарибашвили.
Ранее премьер Грузии заявлял, что «разумная политика нынешнего правительства страны объединит страну». Обратился Гарибашвили к «абхазским и осетинским братьям и сестрам» и с трибуны Генассамблеи ООН. «Мы вместе построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство», — сказал он в сентябре текущего года.
Дмитрий Вольвач: Абхазии и Южной Осетии необходимы частные инвестиции
Самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии необходимы частные инвестиции. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.
«На государственных программах кардинально переломить ситуацию с инвестициями и поднятием экономик вряд ли получится, и нам, и вам необходимы частные инвестиции. Российские инвесторы готовы эти инвестиции осуществить и в Южную Осетию, и в Абхазию», – заявил он.
Вольвач указал на рост доли собственных доходов в югоосетинском и абхазском бюджетах.
«Например, в 2013 году доля собственных доходов в бюджет Южной Осетии составляла семь процентов, сейчас – почти 20 процентов, в Республике Абхазия с более 40% выросла до 50. В дальнейшем инвестиционном цикле (2022-2025) мы реализуем наши государственные программы уже по новой системе контроля и управления этими инвестициями. Надеемся, что рост внутреннего валового продукта экономики республик и рост собственных доходов и заработной платы, как в государственном секторе, так и, в целом, по республикам будут достигнуты», – отметил он.
- В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке восстановления экономики Абхазии. Речь идет о содействии социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики на 2022–2025 гг. На реализацию соглашения в ближайшие три года потребуется более 22 млрд рублей. Из них 15,4 млрд будет выделено из бюджета РФ, оставшиеся 6,7 млрд – из резервного фонда.
- 22 декабря депутаты югоосетинского парламента одобрили закон о государственном бюджете на 2023 год. Доходная часть бюджета на будущий год определена в размере 8 млрд 781 млн 483 тысяч рублей. При этом финансовая помощь, оказываемая Россией, составляет в сумме 7 млрд 087 млн 231 тысячу рублей (более 80%).
Клубные кольца и завтрак в музее. В Петербурге прошёл саммит СНГ
Лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, специально подготовленные ко встрече. Об этом написал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко.
Во встрече в Петербурге участвовали помимо Лукашенко и российского президента Владимира Путина лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Таджкистана, Туркменистана, Узбекистана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В центре «клубного кольца» изображена эмблема СНГ, а внутри поздравление – «С Новым годом 2023», отмечает издание «Фонтанка».
Неформальный саммит проходил 26-27 декабря. В понедельник Владимир Путин заявил, что между государствами-участниками СНГ бывают разногласия, но главным остаётся их «готовность к сотрудничеству».
Во вторник сообщается о переговорах Путина и Лукашенко под картинами в одном из залов Русского музея. Путин назвал это «общением в замечательных интерьерах». В Русском музей был организован и рабочий завтрак.
По словам Александра Лукашенко, накануне поздно вечером он обсудил с российским президентом многие вопросы, и были расставлены «многие точки над i». «Продолжаем наш диалог минский, поскольку он был в основном по экономике», – цитирует Лукашенко «Интерфакс».
О минской встрече Путина и Лукашенко сообщалось на прошлой неделе – на фоне сообщений о возросшей активности президента России в вопросах, связанных с ходом войны в Украине, и предположений экспертов о возможной подготовке Москвой второго этапа военного вторжения в соседнюю страну, на этот раз совместно с белорусской группировкой. Владимир Путин 19 декабря прилетел в Минск впервые с начала вторжения в феврале.
Режим Лукашенко считается одним из главных союзников Москвы. В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия в боевых действиях прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось.
- За нападение на Украину страны Запада ввели несколько пакетов жёстких санкций не только против российских официальных лиц и компаний, но и против окружения Лукашенко. «Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы», – заявил недавно Владимир Путин. США и другие поддерживающие Киев государства обвиняют Россию в жестокости по отношению к украинскому народу. Парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европарламент.
Больше о событиях - в видео Радио Свобода:
Митрополит Павел просит Зеленского не забирать у УПЦ храмы в Лавре
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви (УПЦ) два храма на территории лавры – Успенский собор и Трапезную церковь.
В видеообращение митрополита, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника «Киево-Печерская Лавра» известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше «не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов». Письменного уведомления об этом, которое должно быть направлено за месяц, митрополит, по его словам, не получал. Аренда храмов заканчивается 31 декабря.
«Нам достаточно, когда враг бьёт по нашим людям, нам достаточно той беды и горя, когда люди голодают в холоде и без света . И ещё хотите забрать веру у людей? Не делайте этого. Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве», — сказал митрополит Павел, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Наместник Киево-Печерской лавры также призвал Зеленского сделать так, чтобы «те люди, которые не имеют ничего общего с церковью, не указывали, когда нам праздновать Рождество Христово, не указывали нам в какую церковь ходить».
Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – ред.) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали «не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными». В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
- В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.
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