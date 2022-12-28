Дмитрий Федотов: «Насильно объединять соотечественников не стоит»

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция Дмитрия Федотова – руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии. Он лишь чуть более полугода назад приехал в Абхазию и приступил к этой работе, но на пресс-конференции говорил о том, что проделано всем коллективом представительства за уходящий год.

В частности, он сказал:

«Одним из основных направлений у нас в работе, как вы знаете, является продвижение и популяризация русского языка. И, соответственно, продвижение российского образование в стране пребывания. К сожалению, в этом году из-за известных всем вам событий нам пришлось сдвинуть квотную кампанию в силу ряда причин. Но наконец-таки 23 декабря у нас стартовала эта квотная кампания. Теперь мы уже начали прием заявок на обучение в российских вузах. В наступающем году на Республику Абхазия выделено 110 квот. При этом акцент сделан прежде всего на технические специальности, исходя из специфики ситуации, в которой находится Республика Абхазия. Все ребята сейчас уже могут подавать свои заявки и регистрироваться на сайте «Образование в России для иностранцев». Квотная кампания продлится у нас до 20 февраля. Сегодня у нас прошла первая рабочая встреча с профильными министерствами на предмет, скажем так, проведения данной кампании в республике».

В 2022 году Россотрудничеству в Абхазии удалось воплотить в жизнь множество проектов и провести различные мероприятия в области образования и науки, рассказал Дмитрий Федотов. Так, с 29 августа по 9 сентября совместно с музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба провели поисковую экспедицию «Марух. Высокогорный фронт», посвященную событиям битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Состоялось 30 мероприятий культурно-гуманитарного направления, в том числе интерактивные викторины по русскому языку и литературе, которые провели в Сухуме и в районах Абхазии. 18 октября представительство организовало мероприятие из цикла «Русский след в Абхазии», посвященное 170-летию со дня рождения Николая Смецкого.

Было реализовано около 20 мероприятий в сфере науки – научные конференции, участие представителей из Абхазии во II Конгрессе молодых ученых, проект по программированию и робототехнике «Юный робототехник», курсы повышения квалификации для учителей школ и преподавателей АГУ, которые проходили в университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Впервые был проведен конкурс для журналистов – «Взгляд-2022».

Среди вопросов журналистов, которые прозвучали на пресс-конференции, был такой. Представительство Россотрудничества, как и посольство России в Абхазии, тесно соприкасается в своей работе с общественными организациями российских соотечественников в республике, которых насчитываются десятки. Не секрет, что в отношениях руководителей последних вот уже около четверти века наблюдаются раздрай и бесконечная борьба за лидерство. Несколько лет назад в торжественной обстановке в посольстве РФ в Абхазии прошло объединение их в новую организацию – КСОРС (Координационный совет организаций русских соотечественников). Но и тогда в нее вошли все же не все русские общины, а главное – вскоре вышли две, а в этом году, незадолго до очередной страновой конференции российских соотечественников, – еще около трети остававшихся в КСОРС. Так может, это бесполезное и бессмысленное занятие – пытаться их объединить? Дмитрий Федотов высказался так:

«Мы как агентство работаем со всеми организациями соотечественников. У нас есть разные направления финансирования. Основные – два. Это финансирование, которое идет по линии поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на территории той или иной страны. Плюс еще у нас есть проекты, которые идут по линии гуманитарных мероприятий. Здесь мы работаем абсолютно со всеми организациями страны пребывания. Но мы не занимаемся структурной организацией. Особенно сейчас, с приходом Евгения Александровича (Примакова, главы Россотрудничества) мы работаем абсолютно со всеми организациями – входят они в КСОРС, не входят они в КСОРС, являются ли они организациями российских соотечественников или нет. Нам это без разницы, нам главное – чтобы мы могли все вместе представлять интересы и культуру нашей страны. Мое личное мнение – мне реально больно, когда российские соотечественники не могут найти между собой консенсуса. При этом при всем я надеюсь, что эта ситуация выправится, потому что если говорить о том КСОРСе, который существует сейчас, – я имею в виду, с Олегом Николаевичем Юрченко во главе, – то можно к нему по-разному относиться, но я с ним много общался и вижу, что это человек, который последовательно проводит достаточно спокойную нормальную политику, направленную на то, чтобы консолидировать российские общины между собой. То, что другие организации воспринимают это как-то по-другому, – это их взгляд. Поэтому в данной ситуации, если вы согласны с КСОРСом, – вы работаете с ним, не согласны – не работаете. Насильно затаскивать в КСОРС, насильно всех объединять, я думаю, не стоит. Потому что… ну, я могу говорить сейчас красивые слова, но что толку-то? От этого ничего хорошего не произойдет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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