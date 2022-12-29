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Лечащий врач Саакашвили от клиники «Вивамед» дала показания в суде
Врач клиники «Вивамед», где с мая находится заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня была приглашена в Тбилисский городской суд в качестве свидетеля, пишет агентство «Новости-Грузия».
Суд рассматривает ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и/или освобождения Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.
Невролог Тамар Абашидзе подтвердила резкую отрицательную динамику веса у Саакашвили в течение последних двух месяцев и повышенную температуру. Абашидзе заявила, что лично поставила Саакашвили два диагноза: полиневропатия (системное множественное поражение периферических нервов, в том числе вызывается нарушением обмена веществ или интоксикацией) и энцефалопатия (диффузное поражение головного мозга).
Она сообщила, что пациент жалуется на то, что не может принимать пищу. «Я говорю о жалобах. На момент поступления основной жалобой больного была невозможность принимать пищу. Каждый кусочек был результатом огромных усилий. Он сам тоже хотел начать есть. Примерно через полтора месяца он смог есть… Но после этого снова начались трудности с приемом пищи. Это сопровождалось сильно выраженным эмоциональным фоном. Также нарастают выраженная тревожность, беспокойство, неврологическая симптоматика», - сказала Абашидзе.
Температура, по ее словам, «носит скачкообразный характер», периодически 38 и более градусов. «Лабораторные исследования не определяют причину. Поэтому в процесс были вовлечены врачи-фтизиатры. Соматическая причина лихорадки не установлена», - сказала врач. При этом она отметила, что подобные перепады температуры могут быть характерны для энцефалопатии.
По данным лабораторных и инструментальных исследований, состояние больного стабильное, хотя с неврологической точки зрения это «тяжелый больной», сказала медик. Врач заявила, что один из форматов предполагал токсикологическое исследование, но лабораторных результатов, которые подтверждают интоксикацию, клиника не получила.
Абашидзе не смогла ответить на вопрос, может ли быть Саакашвили вылечен в клинике «Вивамед» при названных диагнозах.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли она требование вывезти Саакашвили на лечение за границу, врач не дала прямого ответа, сказав, что желает ему здоровья. «Я врач. Моя профессия врача предполагает защиту интересов пациентов, я приветствую эффективное лечение. Я желаю, чтобы Михаил Саакашвили был здоров», - сказала Абашидзе.
Другие новости дня
Умер легендарный бразильский футболист Пеле
В Бразилии в возрасте 82 лет умер легендарный футболист, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле. Об этом сообщает агентство Associated Press.
С ноября Пеле находился в одной из больниц в Сан-Паулу, куда его госпитализировали с респираторной инфекцией и COVID-19. Ему также требовалось лечение онкологического заболевания. В 2021 году футболист перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и регулярно проходил лечение. 22 декабря стало известно, что состояние Пеле значительно ухудшилось.
Настоящее имя Пеле Эдсон Арантис ду Насименту. По версии Международной федерации футбола, он был признан лучшим футболистом XX-ого века наравне с аргентинцем Диего Марадоной. Пеле единственный футболист в истории футбола, который выиграл три чемпионата мира в 1958, 1962, 1970 годах. За сборную Бразилию он сыграл 92 матча и забил 77 голов. На клубном уровне Пеле выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».
Сергей Шамба: Предложение премьер-министра Грузии – пустые слова
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба нереальным предложение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили инвестировать свыше 10 млрд долларов в Абхазию и Южную Осетию в случае возвращения регионов под контроль Тбилиси. В беседе с «Газетой.Ru» Шамба отметил, что средства могли быть выплачены после войны в качестве репарации.
«Вообще никто не реагирует. Не вижу, чтобы здесь кто-то обратил внимание особое на это дело. Это же нереальные вещи. Ну это пустые слова. То, что они предлагают, это могло быть после войны, когда нужно было платить репарации за тот ущерб, который они нанесли во время войны. Как раз соответствовало бы этим цифрам. Эти средства пошли бы на восстановление инфраструктуры, которую они разрушили во время войны».
Шамба считает, что для примирения с абхазским обществом Грузии следует отказаться от «враждебных действий». По его словам, подобными заявлениями Тбилиси старается лишь понравиться мировому сообществу.
«Наверное, хотят показать, какие они конструктивные, какие демократичные, чтобы как-то понравиться мировому сообществу. А больше другого я не вижу, потому что реальные дела совершенно другие. Если бы хотели каких-то примирений с абхазским обществом, нужно было бы другие предпринимать шаги, например, отказаться от всяких препонов, которые они ставят, от законов, которые они принимают, в частности по оккупированным территориям и все прочее, что они по отношению к Абхазии совершают недружественные, враждебные действия. Вот от этого бы отказались для начала», - заключил он.
- SOVA напоминает, что 27 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время представления годового отчета правительства заявил, что Тбилиси готов в течение трех лет вложить более 10 млрд долларов в Абхазию и Южную Осетию, если они вернуться под контроль центральных властей. По его словам, Абхазия может стать вторым Монако, а Сухуми – вторым Монте-Карло.
Чиновникам из «ЛНР» и «ДНР» разрешили не отчитываться о доходах
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чиновники, командированные на аннексированные территории (в «ДНР», «ЛНР», в Запорожскую и Херсонскую области), а также военные, участвующие в боевые действиях в Украине, могут не декларировать свои доходы.
От этой обязатности также освобождаются их супруги. Новая норма, как уточняется в документе, будет действовать «в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ».
Кроме того, согласно указу, за отправку в командировку в Украину чиновники получат единовременную выплату в 3 млн рублей. Семьям военных, в случае их гибели, будет выплачено по 5 млн рублей.
Указ также запрещает военным, силовикам и чиновникам получать от физических и юридических лиц подарки и вознаграждения любого вида, кроме таковых гуманитарного (благотворительного) характера.
Кадыров о выборах президента: Я имею право баллотироваться
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на пост президента России, но не будет этого делать, потому что «после Владимира Путина управлять страной будет практически невозможно». Он уточнил, что это связано с личностными качествами действующего президента, которые он перечислил. Свое заявление Кадыров сделал во время пресс-конференции по итогам года.
«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно.» - заявил глава Чечни о возможности выдвигаться на пост российского президента. По мнению Кадырова, Путин «мудрый, дальновидный, сильный, талантливый, честный, порядочный» человек.
В начале октября Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Предыдущее звание генерал-лейтенанта глава Чечни получил 28 марта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров занимает крайне провоенную позицию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о личной преданности президенту России Владимиру Путину, называл себя его «верным пехотинцем», готовым выполнить любой приказ. Он также предлагал сделать Путина «пожизненным президентом» России.
Правозащитники и журналисты неоднократно сообщали, что в Чечне за время руководства Рамзана Кадырова значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Известно о похищениях и задержаниях властями региона десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров.
В Израиле приняло присягу новое правительство
В Иерусалиме в четверг, 29 декабря, приведено к присяге новое правительство Израиля. На пост премьер-министра вернулся лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху представил 33 членов кабинета, в том числе – из правонационалистической религиозной коалиции. Так пост министра национальной безопасности занял ультрационалист Итамар Бен-Гвир, Министерство финансов возглавил председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалел Смотрич. Оба выступают против существования палестинского государства и призывают к расширению территории Израиля.
Это самое правое правительство за всю историю страны, отмечает DW. Его состав вызвал критику в арабском мире, в том числе со стороны президента Израиля Исаака Герцога. Во время церемонии присяги перед зданием израильского парламента собрались сотни демонстрантов, выступающие против нового состава. Они держали плакаты с надписью «Криминальное правительство» и флаги движения ЛГБТК.
Из цхинвальской тюрьмы освободили граждан Туркменистана и Турции
Граждан Туркменистана и Турции, задержанных в августе в Ахалгорском районе, освободили из цхинвальской тюрьмы. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
По информации ведомства, 28-летнего гражданина Туркменистана Разгельди Чолиева и 30-летнего гражданина Турции Демира Толга задержали 23 августа в окрестностях села Цинагари. Их обвинили в незаконном пересечении де-факто границы.
«Установлено, что указанные иностранцы умышленно перешли государственную границу Южной Осетии с Грузией, намереваясь через Южную Осетию попасть в Российскую Федерацию», – утверждают в КГБ.
По информации югоосетинских властей, 21 октября Ленингорский суд признал иностранцев виновными по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил их к шести месяцам лишения свободы.
«29 декабря нарушители установленным порядком переданы властям Грузии», – отметили в ведомстве.
Информацию об освобождении граждан Турции и Туркменистана подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии. Отметим, что ранее ни грузинские, ни югоосетинские власти не сообщали о задержании иностранцев.
В Абхазии сократят срок административного ареста за употребление марихуаны
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в первом чтении изменения в статью 45 Кодекса об административных правонарушениях.
По словам зампредседателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрия Маршания, в соответствии с действующей редакцией закона незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влечет наложение административного ареста сроком на пятнадцать суток.
«Эта санкция применяется вне зависимости от того, потребление какого вида наркотического средства совершено правонарушителем», – заявил он.
Депутаты считают, что следует разграничить виды наркотических средств и сроки административной ответственности, установив за незаконное потребление каннабиса (марихуаны) наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.
Таким образом учитывается, что марихуана – наиболее легкий вид наркотических средств, признанный таковым в мировой практике, и наказание в форме изоляции от общества сроком на трое суток представляется достаточным.
Повторное (в течение года) совершение правонарушений в сфере незаконного потребления наркотических средств влечет наложение административного ареста сроком на тридцать суток, пишет агентство «Апсныпресс».
Югоосетинский парламент освободил от должности главу Верховного суда
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия на сессии проголосовали за освобождение Олеси Кочиевой от должности председателя Верховного Суда.
Соответствующее представление в парламент было направлено югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым.
Как заявили в комитете по законодательству и местному самоуправлению, председатель Верховного Суда освобождается от должности в связи с истечением срока полномочий.
Депутаты единогласно поддержали вопрос, передает информационное агентство «Рес».
Американский эксперт заявил в суде об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами
Американский эксперт-токсиколог Дэвид Смит заявил на заседании Тбилисского городского суда, что согласен с версией об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами.
Он считает, что вещества попали в организм бывшего президента в марте, еще в тюрьме — за два месяца развилась интоксикация и в клинику он поступил уже с симптомами.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилисском городском суде сегодня продолжились слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и/или освобождению третьего президента по состоянию здоровья.
Дэвид Смит был приглашен в качество основного свидетеля стороной защиты. Он был подключен к заседанию дистанционно.
Он заявил суду, что оценивает состояние Михаила Саакашвили как тяжелое.
«Мое мнению, его организм отравлен разными металлами. Среди них ртуть, висмут/мышьяк и барий, вызывающие достаточно серьезные токсические эффекты. Эти виды тяжелых металлов выводятся из организма через некоторое время, в процессе выведения из организма они отравляют различные органы в организме», – сказал Смит.
По мнению эксперта, эта версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые сейчас наблюдаются у Саакашвили.
«Тяжелые металлы быстро выводятся из крови, поэтому мы используем исследование корня волоса, чтобы определить, действительно ли произошло отравление», – отметил эксперт.
Смит сказал, что отравление тяжелыми металлами приводит к поражению головного мозга, и как следствию – прогрессирующему слабоумию. Одновременно речь идет о периферической невропатии, атрофии мышц, повреждении желудочно-кишечного тракта, печени и сердца.
Эксперт заявил, что Саакашвили необходима срочная детоксикация организма, и так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, он рекомендует перевод в зарубежную клинику.
Токсиколог воздержался от комментария, каким образом вещества могли попасть в организм Саакашвили. По его оценкам, это произошло до перевода заключенного бывшего президента в клинику «Вивамед» в мае этого года.
«Когда его доставили в медицинское учреждение, у него уже были симптомы. Я думаю да, это произошло до этого, в тюрьме, а не в медицинском учреждении», — сказал Смит.
Беларусь заявила о падении на её территорию украинской ракеты
Белорусское госагентство «Белта» передало в четверг, что на территорию Беларуси со стороны Украины в промежутке между 10 и 11 часами утра упала украинская ракета С-300.
Как отмечается, о произошедшем «немедленно проинформировали» Александра Лукашенко, и сейчас по его поручению группа специалистов Следственного комитета и Минобороны устанавливает причины падения. По информации белорусского оборонного ведомства, ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области, пишет «Коммерсантъ».
«По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», – пишет «Белта».
О пострадавших информация не поступала. Россия и Украина падение ракеты в Беларуси пока не комментировали. 29 декабря Киев сообщил о новом массированном российском обстреле территории Украины.
Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в конце февраля.
- 15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел украинской территории, на польское село Пшеводув, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, упали две ракеты. В результате погибли двое местных жителей. В Киеве заявляют, что ракеты были российскими. Москва отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины. НАТО возложила на Россию полную ответственность за ЧП в приграничном польском селе, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету.
- 5 декабря сообщалось, что пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны на севере страны. По предварительным данным, ракета упала в ходе ударов по Украине. Кому именно она принадлежала, не установлено.
«Сила народа» предлагает объявить грузинские НПО «агентами иностранного влияния»
Члены движения «Сила народа», формально покинувшие правящую партию «Грузинская мечта», в январе намерены инициировать принятие законопроекта о контроле над деятельностью НПО, финансируемых из-за рубежа.
Многие сравнивают эту инициативу с применяемым в России репрессивным «Законом об иноагентах». Впрочем, сами депутаты говорят, что разработанный ими проект будет опираться на американское законодательство, а также будет отражать передовой опыт ряда других демократических стран.
По словам представителей «Силы народа», новый закон позволит создать реестр агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательной для всех НПО и других субъектов, финансируемых из иностранных источников и пытающихся оказать влияние на принятие решений или формирование общественного мнения в Грузии.
Как пишет СОВА, депутаты предлагают ввести понятие «агент иностранного влияния», а неправительственные организации обязать в полном объеме декларировать свои финансовые доходы и расходы.
«Подготовленный нами законопроект внесет значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Грузии с различных точек зрения», – заявил на брифинге депутат Гурам Мачарашвили.
По информации агентства «Новости-Грузия», еще один законопроект касается СМИ. Он обеспечит «предотвращениезаконопроект распространения лжи» и соответствующее реагирование, — утверждает «Сила народа», не конкретизируя, что именно является «ложью» и кто это будет оценивать.
В движении заявили, что не сомневаются в успехе и планируют найти поддержку у фракции правящей партии и «нерадикальных парламентских политических групп, свободных от иностранного влияния».
Губернатор: в Энгельсе вновь сработала ПВО. Сбит «неопознанный объект»
На территории Энгельсского района Саратовской области в четверг сработала система ПВО. «Уничтожен неопознанный объект», – написал в телеграме глава региона Роман Бусаргин. Угрозы для безопасности населения нет, добавил он. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов.
В городе Энгельс в Саратовской области находится военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Аэродром, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже дважды подвергался атаке беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.
Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом срабатывала система ПВО. По его данным, пострадавших нет.
Губернатор другого приграничного с Украиной региона – Брянской области - Александр Богомаз также заявил, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО и, что сбиты беспилотные летательные аппараты. Их количество он не уточнил.
29 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Советники Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович в своих социальных сетях написали, что Россия этим утром выпустила по Украине 100–120 ракет. По данным ВСУ, 54 из 69 запущенных российских ракет были сбиты.
В Херсоне и Одессе ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. В Киеве обломками ракет повреждены два частных дома, пострадали три человека. В Одесской, а также Днепропетровской областях превентивно отключено электричество из-за угрозы аварийных остановок. Во Львове остановлены трамваи и троллейбусы. Электроэнергии нет практически во всем городе.
В мэрии Тбилиси удивились словам Зурабишвили о «русской деревне»
В мэрии Тбилиси заявили, что недоумевают по поводу заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что возле стен ее резиденции разместилась «русская деревня».
«Ну вот и русская деревня у меня под дверью. Я думаю, что ни в одной стране не было бы [русской деревни] перед президентским дворцом, тем более в этот напряженный период, но есть разные мнения и вкусы», — заявила Зурабишвили накануне на брифинге.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», мэрия Тбилиси приняла это заявление на свой счет, назвав упрек необоснованным. «Новогодняя деревня», где проходят ярмарки, концерты и различные праздничные шоу, 23 декабря открылась в Тбилиси, неподалеку от резиденции президента, и будет работать три недели.
Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что городские власти «делают все, как в Европе», в том числе организовав «новогоднюю деревню».
«Немного странно, я смеюсь, почему ее назвали «русской деревней» — мы делаем деревню, как в Европе…Я видел такую деревню в Европе, и мы делаем так… А в России я не был, не могу ничего сказать», — заявил Хмаладзе.
Сразу несколько СМИ послали запрос в администрацию президента с просьбой пояснить, что конкретно она имела в виду, но пока никому не ответили.
Ранее администрация президента объявила, что отменяет все новогодние мероприятия в резиденции из-за «логистических проблем», также не пояснив, что конкретно им мешает.
США ввели обязательные тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая
Соединённые Штаты ввели обязательное тестрирование на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая. Тем самым США присоединились к группе стран, объявивших об аналогичных мерах после решения Пекина открыть границы для путешествующих со следующей недели.
Обязательное тестирование ввели Индия, Италия, Япония, а также Тайвань. Китай оставался закрытым для мира три года в связи с распространением коронавируса, вызывающего COVID-19. Теперь, начиная с 8 января, для граждан КНР снимаются многие ограничения на поездки.
Беспокойство в других странах вызывает, однако, крупнейший за время пандемии на планете всплеск коронавирусной инфекции в Китае в этом месяце. 7 декабря Пекин снял большинство ограничений, действовавших в рамках так называемой политики нулевой терпимости к этой болезни. Отмене предшествовали массовые протесты против локдаунов в разных регионах КНР. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно коронавирусом после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США объяснили введение обязательного тестрирования для пассажиров из Китая, а также двух его особых административных территорий Гонконга и Макао, недостатком информации о распростряняющихся сейчас в КНР вариантах коронавируса. Как отмечается, вводимые тесты должны быть сделаны не более чем за два дня до вылета. Мера действует для всех пассажиров в возрасте от двух лет и старше.
Великобритания, наряду с Австралией, пока обязательное тестирование для граждан КНР не вводят. Но, как отметили в британском Агентстве по здравоохранению, эксперты продолжат следить за распространением опасных вариантов вируса и за международными данными по этому поводу.
На войне в Украине погибли добровольцы из Абхазии
В соцсетях сообщили о гибели на войне в Украине добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия, воюющих на стороне России в составе батальона «Пятнашка».
По информации телеграм-канала «Абхазия центр», под Авдеевкой погибли четыре добровольца, есть раненые. Называются имена погибших. Один из них – Мадбей Абиджба (Нодик), пишет телеграм-канал сооснователя международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперта Ираклия Комахидзе.
Агентство «Апсныпресс» пишет о трех погибших. По информации агентства, абхазский лидер Аслан Бжания поручил главе МЧС Льву Квициния организовать доставку тел погибших на родину.
«По поручению президента Аслана Бжания, министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии будет заниматься доставкой тел из Донецкой Народной Республики в Абхазию. К сожалению, тела погибших пока еще не удалось перевезти с места гибели в морг, поэтому доставить их на родину не представляется возможным. Мы постоянно на связи с нашими ребятами, регулярно получаем информацию, и как только появится возможность, мы сразу организуем поездку в ДНР и вывезем тела погибших на родину», – сказал Квициния.
Ранее в Украине погибли четыре добровольца из Абхазии – Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Беслан Тапагуа.
- Командир батальона «Пятнашка» – Ахра Авидзба. Он участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
Инал Ардзинба рассказал об итогах визита в Минск
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба рассказал об итогах визита в Минск. Он не указал, с кем провел переговоры в столице Беларуси.
«По поручению главы государства последние дни находился в рабочей поездке в Минске. Отрабатываем перспективные направления нашего сотрудничества. Это самый широкий круг вопросов, идет работа профильных специалистов по конкретным направлениям. Созданы отраслевые рабочие группы. Мы будем своевременно информировать о результатах нашей работы», – сказал Ардзинба.
19 декабря в абхазском МИДе сообщили, что Ардзинба отбыл в Москву и Минск для обсуждения «актуальных вопросов взаимодействия».
- 28 сентября белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
Югоосетинский лидер: «Спецоперация будет доведена до победного конца»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев уверен, что Россия доведет т.н. «спецоперацию» в Украине до «логического, победного конца». Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».
«Южная Осетия первой признала независимость Донецкой и Луганской Республик. С 2014 года наши ребята отстаивают вместе со своими братьями из разных регионов России мир в республиках Донбасса. С начала специальной операции количество ее участников из нашей республики только увеличивается», – сказал Гаглоев.
По его словам, военнослужащие 4-й российской базы, расположенной в Южной Осетии, а также югоосетинские добровольцы сражаются в Украине «с чувством долга».
«Ведь все понимают, что сегодня хотят разбить и раздробить русский мир, уничтожить ту общую историю, которая у нас есть, то общее будущее, которое мы все хотим строить. И если мы сегодня не сможем отстоять мир, то никакого будущего у нас не будет», – подчеркнул югоосетинский лидер.
Гаглоев говорит, что Южную Осетию с Россией «связывают тесные и доверительные отношения».
«Россия всегда поддерживала Южную Осетию. В августе 2008 года она практически спасла наш народ от истребления. С тех пор мы ощущаем и видим поддержку России», – сказал он.
Гаглоев также рассказал, что исполнение Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в текущем году году превысило 95%, а весной 2023 года, по его словам, начнется реконструкция таможенного пункта «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии.
Алан Гаглоев посещает с визитом Москву. Как пишет агентство «Рес», он встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым и с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В частности, на встрече в администрации президента стороны обсудили повышение заработных плат сотрудников органов исполнительной власти и силовых структур Южной Осетии, а также вопросы пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры, управления исполнения наказания и других органов.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову
В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятники основателям города с центральной скульптурой российской императрицы Екатерины II , а также полководцу Александру Суворову.
Памятники отправят на хранение в музей. Специалисты считают, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, поскольку не является оригиналом. Фигуры же фаворитов, отлитые в 1990 году, будут выставлены в Одесском городском музее.
После российского вторжения в Украину власти Одессы не раз меняли свое мнение о судьбе памятника «Основателям Одессы». Сначала чиновники высказывались против «уничтожения истории», однако позже изменили позицию.
Решение о демонтаже принял городской совет Одессы 30 ноября. Ранее в городе состоялось голосование по этому вопросу. Как утверждает мэр Одессы Геннадий Труханов, большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника. К тому моменту памятник несколько раз был облит краской.
Памятник Екатерине II и её сподвижникам – де Рибасу, де Волану, Потёмкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут он был в 1900 году по проекту одесского скульптора Юрия Дмитренко. В 1920 году большевики демонтировали монумент, восстановили его в 2007 году при независимой Украине. Памятник вызывал споры ещё до широкомасштабного российского вторжения в Украину , часть жителей Одессы требовали убрать монумент, утверждая, что он прославляет имперскую политику России.
Екатерина II распорядилась основать порт на берегу Чёрного моря, впоследствии названный Одессой, в 1794 году. Традиционно она считается основательницей города. Ряд украинских историков не согласен с такой оценкой, указывая на то, что рядом с местом, где был заложен порт, долгое время находилось поселение Хаджибей.
Памятник русскому полководцу Александру Суворову, штурмовавшему Измаил, стоит в Одессе с 2012 года.
WSJ: экспорт российской нефти в декабре сократился на 22%
Экспорт российской сырой нефти в декабре сократился на 22% по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Аналитики отмечают, что на фоне введения потолка цен экспорт нефти в декабре составил в среднем два с половиной миллиона баррелей в сутки. При этом санкции не коснулись небольшой группы покупателей российской нефти, куда вошли Индия, Китай, Турция и Болгария, говорится в исследовании. Кроме того, на снижение поставок нефти могли повлиять зимняя непогода и снижение спроса со стороны Китая.
Поставки российского газа за границу в этом году также упали на 46% по сравнению с прошлогодними.
- После военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие страны Европы и мира заявили, что намерены как можно скорее снизить свою зависимость от российских энергоносителей, а по возможности полностью отказаться от них.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами «Группы семи» и Австралией. Цель этого решения – снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54%
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
Генштаб ВСУ сообщил о десятках ракет при массированном обстреле в четверг
Россия утром в четверг для ударов по разным регионам Украины применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты, комплексы С-300 и С-400, заявили в украинском Генштабе.
По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, в ходе очередного массированного удара российские военные запустили около 70 ракет, из которых украинская ПВО уничтожила 54.
Советники офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович писали в соцсетях, что по украинской территории выпущено 100-120 ракет.
Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Оперативное украинское командование «Юг» передало, что в Черное море вышли два надводных российских ракетоносца, готовых выпустить до 20 ракет типа «Калибр». Кроме того, сообщалось об угрозе с бомбардировщиков Ту-95. Об этом, в частности, писала «Украинская правда».
В Киеве и области утром прозвучали взрывы. Позднее Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работает ПВО. Военные призвали жителей пройти в укрытия. По последним данным, в украинской столице три человека, включая 14-летнюю девочку, пострадали при ударе по Дарницкому району. «На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний российский террор», – написал в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о «прилётах» четырёх ракет – в Немышлянском и Основянском районах Харькова. По словам Синегубова, под прицелом вновь оказалась критическая инфраструктура. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов написал об ударе по инфраструктуре в Индустриальном районе.
В результате массированного обстрела в ряде областей повреждены объекты генерации и электросети, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Сложной он назвал ситуацию в Одесском и Киевском регионах.
Над Одесской областью подразделение противовоздушной обороны сбило более 20 ракет. Обломки одной из них попали в жилой дом. Обошлось без раненых. В Одесской, а также Днепропетровской областях превентивно отключено электричество из-за угрозы аварийных остановок.
ПВО работало в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Во Львове были остановлены трамваи и троллейбусы. Сообщалось, что электроэнергии нет практически во всем городе. Об ударах сообщили и власти Николаевской области. Там тоже произошло аварийное отключение электроэнергии.
В утренней сводки украинского Генштаба говорилось, что за предшествующие сутки Россия совершила по территории Украины 30 авиационных и семь ракетных ударов. В частности, ударам подверглась гражданская инфраструктура города Константиновка, в Донецкой области, а также Харьков.
Вечером в среду украинское командование «Восток» сообщало, что над Днепропетровской областью были сбиты пять беспилотников – предположительно "Шахедов" иранского производства.
- С середины октября российская армия регулярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этого повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.
- Киев расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.
- Российские власти отрицают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает применение иранских дронов в ходе боевых действий в Украине.
Латвия сохранит рабочие визы для журналистов «Дождя»
Власти Латвии сохранят рабочие визы сотрудникам телеканала «Дождь», лицензия на вещание у которого была отозвана в начале декабря. Об этом сообщает Delfi.
Латвийское управление по делам гражданства и миграции провело проверку и пришло к выводу, что сотрудники телеканала продолжают журналистскую деятельность и у ведомства нет оснований для аннулирования виз. Журналисты смогут остаться в стране и продолжать работу, отмечает Delfi.
В ходе проверки «Дождь» упомянул, что цель визы — трудоустройство, и сотрудники продолжают создавать контент для соцсетей и цифровых каналов.
- 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Решение было принято, как утверждается, в связи с угрозой национальной безопасности.
- Поводом для этого стало высказывание ведущего Алексея Коростелёва 1 декабря в прямом эфире «Дождя». Он обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну с Украиной и произнёс фразу «наша армия». После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
- 2 декабря «Дождь» извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире.
- Больше 70 редакций русскоязычных СМИ, в том числе зарегистрированных или расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала «Дождь».
- Управление по делам гражданства и миграции Латвии попросило телеканал «Дождь» объяснить, чем будут заниматься сотрудники канала, имеющие рабочие визы.
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«Газпром» отправил на ключевые рынки минимум газа с 2000 года
«Газпром» в 2022 году экспортировал около 101 миллиарда кубометров газа на ключевые рынки. Об этом заявил в среду глава компании Алексей Миллер. Это минимальный показатель по крайней мере с 2000 года, сообщает Reuters.
В этом году поставки топлива за границу упали на 46% по сравнению с прошлым годом. Тогда «Газпром» экспортировал на ключевые рынки 185 миллиарда кубометров газа. С 2000 года этот показатель не опускался ниже 120 миллиардов кубометров в год, пишет агентство.
Добыча газа «Газпромом» составила 412,6 миллиарда кубометров. Это почти на 20% ниже показателя прошлого года и стало минимальным значением по крайней мере с 2008 года.
- В июле «Газпром» начал сокращать поставки в Европу по трубопроводу «Северный поток». В сентябре его работа была остановлена.
- В конце сентября обе трубы «Северного потока-1» и одна из труб «Северного потока – 2» оказались выведены из строя. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции.
- Полиция Швеции пришла к выводу, что утечки произошли в результате взрывов, но виновные пока не установлены. Власти США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии. Владимир Путин обвинил в этом «англосаксов».
Источник: послы стран-членов ЕС выразили демарш в связи с ситуацией вокруг Саакашвили
Послы стран-членов ЕС выразили демарш в связи с ситуацией вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом SOVA рассказали достоверные источники.
На сегодняшней встрече с министром юстиции Рати Брегадзе главы европейских дипмиссий призвали правительство «Грузинской мечты» не допустить нарушения прав Саакашвили в тюрьме и добавили, что смерть третьего президента может покончить с европейской перспективой Грузии.
Минюст посещали послы Германии, Нидерландов, Австрии, Франции и Италии.
Ранее сегодняшним днем стало известно, что послы находятся в здании министерства юстиции, где проводят встречу с главой ведомства. Журналистов на переговоры не пустили. Встреча продолжалась несколько часов.
- Экс-президент Михаил Саакашвили был задержан осенью 2022-го года и сразу же объявил голодовку, которую прекращал и возобновлял несколько раз. В мае из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди». Сторонники экс-президента заявляют, что его отравили. Согласно заключению центра «Эмпатия», до ареста политик был здоров, а на сегодняшний день врачи поставили ему более 20-ти диагнозов.
- Американский психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Кроме того, экспертиза нашла в организме третьего президента тяжелые металлы, в том числе ртуть. Специалисты утверждают на том, что в Грузии ему не способны оказать нужного лечения. Первые лица правящей партии заявляют о том, что Саакашвили симулирует.
- Депутаты Европарламента многократно призывали правительство к освобождению экс-президента. Согласно их заявлениям, судьба Саакашвили и европейское будущее Грузии неразделимы.
Зеленский выступил с посланием в Верховной раде Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. Видео отрывков из речи Зеленского опубликовал в соцсетях депутат Алексей Гончаренко.
В телеграме Гончаренко приводит основные тезисы послания украинского президента.
По словам Зеленского, Украина своей борьбой укрепляет Евросоюз и остальной свободный мир, а украинская армия – это залог того, что время империй никогда не вернется.
Киев будет лидером в построении зеленой энергетики, отметил Зеленский. Президент Украины также подчеркнул, что военно-промышленный комплекс страны будет одним из наиболее прогрессивных.
Президент назвал целями Украины восстановление территориальной целостности и освобождение всех пленных. Об этом написал в телеграме депутат Ярослав Желензняк, который тоже опубликовал тезисы речи Зеленского.
По словам Железняка, президент указал, что восстановление Украины после войны будет крупнейшим экономическим проектом Европы.
Зеленский во время выступления сказал, что Россия будет привлечена к ответственности за военные преступления. Сейчас для этого, по информации президента, разрабатывается специальный механизм, пишет Гончаренко.
Расследованием вероятных военных преступлений российской армии на территории Украины занимается Международный уголовный суд. Москва все обвинения в свой адрес категорически отвергает.
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