Лечащий врач Саакашвили от клиники «Вивамед» дала показания в суде

Врач клиники «Вивамед», где с мая находится заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня была приглашена в Тбилисский городской суд в качестве свидетеля, пишет агентство «Новости-Грузия».

Суд рассматривает ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и/или освобождения Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Невролог Тамар Абашидзе подтвердила резкую отрицательную динамику веса у Саакашвили в течение последних двух месяцев и повышенную температуру. Абашидзе заявила, что лично поставила Саакашвили два диагноза: полиневропатия (системное множественное поражение периферических нервов, в том числе вызывается нарушением обмена веществ или интоксикацией) и энцефалопатия (диффузное поражение головного мозга).

Она сообщила, что пациент жалуется на то, что не может принимать пищу. «Я говорю о жалобах. На момент поступления основной жалобой больного была невозможность принимать пищу. Каждый кусочек был результатом огромных усилий. Он сам тоже хотел начать есть. Примерно через полтора месяца он смог есть… Но после этого снова начались трудности с приемом пищи. Это сопровождалось сильно выраженным эмоциональным фоном. Также нарастают выраженная тревожность, беспокойство, неврологическая симптоматика», - сказала Абашидзе.

Температура, по ее словам, «носит скачкообразный характер», периодически 38 и более градусов. «Лабораторные исследования не определяют причину. Поэтому в процесс были вовлечены врачи-фтизиатры. Соматическая причина лихорадки не установлена», - сказала врач. При этом она отметила, что подобные перепады температуры могут быть характерны для энцефалопатии.

По данным лабораторных и инструментальных исследований, состояние больного стабильное, хотя с неврологической точки зрения это «тяжелый больной», сказала медик. Врач заявила, что один из форматов предполагал токсикологическое исследование, но лабораторных результатов, которые подтверждают интоксикацию, клиника не получила.

Абашидзе не смогла ответить на вопрос, может ли быть Саакашвили вылечен в клинике «Вивамед» при названных диагнозах.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она требование вывезти Саакашвили на лечение за границу, врач не дала прямого ответа, сказав, что желает ему здоровья. «Я врач. Моя профессия врача предполагает защиту интересов пациентов, я приветствую эффективное лечение. Я желаю, чтобы Михаил Саакашвили был здоров», - сказала Абашидзе.