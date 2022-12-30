Абхазская неделя: позорный бюджет, ордена за «подвиги», вояжи МИДа

На последнем в этом году заседании сессии парламента Абхазии депутаты почти единогласно проголосовали за самый позорный бюджет в новейшей истории нашей страны. Все собственные доходы правительство и законодатели направили на собственное содержание, при этом дефицит бюджета составил почти половину тех же собственных доходов. Законодатели критиковали бюджет, называли его необоснованным, но 29 декабря приняли без существенных изменений во втором и окончательном чтении.

Главный финансовый документ страны не оставляет никаких надежд на развитие, а инвестиционные российские деньги размазаны на три года без всяких приоритетов. Любопытно, что министр финансов Владимир Делба прямо на заседании сессии обратился к депутатам с просьбой увеличить фонд президента еще на 50 млн рублей, до 650 млн. Парламентарии, которые буквально неделю назад возмущались раздутыми фондами президента и премьера, просьбу отклонили, но только на том основании, что она подана не по форме, во время сессии, но пообещали внести эти расходы в бюджет через месяц, чтобы не нарушать требование регламента.

Пожалуй, единственное, что отстояли депутаты, так это отказ в выделении средств примерно в том же размере – 56 млн – для урегулирования конфликта на трубном заводе. Напомню, что правительство в третий раз предприняло попытку выделить средства из бюджета для выкупа трубного завода у российского инвестора, у которого несколько лет назад возник конфликт с абхазскими партнерами. Депутаты посоветовали правительству решить данный вопрос не за счет бюджетных денег: к примеру, выделить кредит частному предприятию.

Еще одна новость из парламента – в четвертый раз за 2,5 года сменился в парламенте представитель президента. На сей раз им назначен министр юстиции Анри Барциц, который будет совмещать две эти должности. Не знаю, как это вписывается в запрет о совмещении должностей в государственных органах, но, видимо, в данном конкретном случае ни премьера, ни президента ничего не смущает. Может, представитель президента в парламенте – это волонтерская деятельность?

Между тем на сессии 29 декабря депутаты во втором чтении отклонили предложение своих коллег о введении моратория на повышение цен. И с 1 января цены на электричество еще раз повысятся. Совершенно очевидно, что, поднимая цены на электричество, правительство пытается повысить привлекательность данной отрасли для потенциальных инвесторов. Забота об инвесторах стала главной заботой нашего руководства, и это слово уже названо пользователями социальной сети словом года для президента.

Кстати, сам президент так и не вернулся в Абхазию с 15 декабря, а вице-президент и пресс-служба президента продолжают добросовестно имитировать его присутствие в стране, «капельно» вбрасывая в информационное пространство его указы о награждениях, смысл которых понять уже никто не в состоянии. К примеру, орденом Чести и Славы первой степени награжден обваливший экономику страны премьер Анкваб, а герой национально-освободительного движения Валерий Гурджуа удостоен Бжания тем же орденом, только второй степени.

Общественная организация ветеранов войны отреагировала на награждение Анкваба заявлением, в котором перечислила все «подвиги» нынешнего премьера – от передачи оружия МВД (он тогда был министром МВД) грузинам в начале грузино-абхазской войны до полного развала энергетики и экономики страны. Не забыли и про пенсионеров, которых премьер поставил в очереди в сберкассы в разгар пандемии, отменив банковские карточки, и, конечно, напомнили массовую раздачу абхазских паспортов гражданам Грузии. Все как с гуся вода: ни премьер, ни тем более президент не отреагировали на возмущение ветеранов войны.

Впрочем, с реакцией плохо не только у этих двух представителей исполнительной власти, но и у всех остальных. Эпидемия гриппа, захватившая страну, вызвала возмущение общественности безучастностью главного санитарного врача. Однако выяснилось, что главный санврач свои обязанности выполнила, десять дней назад направив предписание министру просвещения, в котором говорилось о необходимости введения карантина в учебных заведениях. Министр просвещения, как истинный последователь Бжания, предписание проигнорировал и в канун Нового года все больницы Абхазии оказались переполнены больными, не хватает участковых врачей в поликлиниках. Депутат шестого созыва парламента, врач Алхас Джинджолия публично обратился к министру просвещения Иналу Габлия с требованием публично ответить на вопрос, почему Инал Габлия не исполнил предписание главного санитарного врача? Молчание.

Другой ставленник президента Бжания – министр иностранных дел Инал Ардзинба – на этой неделе демонстрировал чрезвычайное рвение в вопросах, связанных с союзом Белоруссии и России. Он совершал поездки то в Москву, то в Минск. В своих официальных сообщениях он делает акцент на то, что рабочая поездка в Минск состоялась «по поручению главы государства». А дальше опять набор ничего не значащих слов: «отрабатываем перспективные направления нашего сотрудничества. Это самый широкий круг вопросов, идет работа профильных специалистов по конкретным направлениям. Созданы отраслевые рабочие группы. Мы будем своевременно информировать о результатах нашей работы». Согласитесь, что не очень понятно, чем занимается министр в рабочее время.

Но есть утешительная новость: МИД – единственное абхазское ведомство, которое подвело итоги года. Одним предложением – «был подписан ряд соглашений, установлена система межгосударственных и межведомственных контактов, направленных на продвижение национальных интересов Абхазии на внешнеполитическом контуре». Хотелось бы понять, что в МИДе Абхазии считают «продвижением национальных интересов Абхазии» и в чем оно выразилось? Может быть, они записали в свой актив то, что пицундскую дачу вместе с заповедником, курортом и морской акваторией пока не удалось вывести из юрисдикции Абхазии? Уверена, что в следующем году министр обязательно расскажет, как он защищал национальные интересы Абхазии, просто сейчас он занят.

Тем временем представитель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр обратилась в прокуратуру с требованием представить наконец-то результаты прокурорской проверки по поводу двойного «отравления» (слово «отравление» Смыр берет в кавычки) Аслана Бжания накануне и в период выборов. Натали Смыр указывает, что именно легенда об отравлении, в котором Бжания обвинил власть, стала поводом для свержения действующей власти сторонниками Бжания. Она перечислила противоправные действия, совершенные сторонниками Бжания накануне государственного переворота. Возвращение к теме, скорее всего, продиктовано передачей в суд дела четверых участников антиправительственного митинга 21 декабря 2021 года в Сухуме, которых обвиняют в попытке госпереворота, «раскачивании автобуса» и нанесении ущерба государственному имуществу. Несложно предугадать поведение прокуратуры, которая вот уже два месяца не может разобраться с документами, представленными оппозиционным движением АНД и свидетельствующими о коррупции во время ремонта печально известной высоковольтной линии «Ачгуара». Ее все еще ремонтируют.

В общем, как не крути, никакого позитива накануне Нового года наскрести не удается: к тяжелой экономической ситуации, повышению цен добавилась высокая смертность на дорогах в канун Нового года и гибель трех абхазских добровольцев в Донбассе. Погибших в бою добровольцев не дают вытащить с поля боя украинские снайперы. При этом пользователи социальных сетей отмечают полное безразличие и бездействие властей Абхазии: никто из официальных лиц до сих пор не выразил даже сочувствия семьям погибших, видимо, чтобы не омрачать и без того мрачное наступление Нового года. Только депутаты парламента почтили память добровольцев минутой молчания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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