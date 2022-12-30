«Находятся в России чиновники, которые просто издеваются над нашими гражданами»

Депутаты абхазского парламента накануне вечером обсудили проблемы, которые возникают на российской стороне при ввозе цитрусовых из Абхазии. Парламентарии не приняли никакого заявления по итогам эмоционального обсуждения ситуации, но заявили о намерении провести консультации.

Несколько дней назад в социальных сетях было опубликовано видео, снятое на абхазо-российской границе. На кадрах запечатлены пробки на российской стороне, водителей большегрузов заставляют разгружать ящики с цитрусовыми, после этого проходить досмотр, затем загружать товар снова. Причем не разрешают нанимать грузчиков.

Пресс-служба Краснодарской таможни 28 декабря объяснила причину пробок: большие очереди из автомобилей на границе связаны с массовым ввозом цитрусовых из Абхазии в Россию.

Данный вопрос был включен дополнительно в повестку дня заседания сессии 29 декабря депутатом Адгуром Харазия.

Депутат парламента Бадрик Пилия сообщил коллегам, что позавчера он пересекал абхазо-российскую границу. По его словам, там было очень много людей, особенно тех, кто по 3-4 суток стояли, пытались на большегрузных фурах вывести цитрусовые из Абхазии на территорию России.

«Вчера здесь, общаясь с Ашотом Ваграмовичем (вице-спикером Миносяном), он сказал, что президент вмешался, и на вчерашний день ситуация улучшилась. Вчера на два-три часа приехала комиссия, пока комиссия была на границе, реально там и большегрузные машины выезжали, и пропускная способность была улучшена. Но после того, как комиссия уехала, которая была на российской стороне, то же самое происходит. Может, есть смысл пригласить посла России?»

Спикер парламента Лаша Ашуба проинформировал, что он был у посла России в Абхазии Михаила Шургалина:

«Я был у посла России и эту проблему озвучивал. Это произошло аккурат в тот день, когда параллельно еще и в Москве были высокие встречи, и после этого выехала комиссия. Ситуация на какой-то момент, я так понял, стала легче. Но сейчас…»

Бадрик Пилия заметил, что люди, которые приезжают в Абхазию за мандаринами, сталкиваясь с такими сложностями на границе, в будущем году просто не приедут.

«Пограничники начали разгружать вручную товар на российской стороне. И даже рабочих не дают привлечь, водитель пусть сам разгрузит. Но сейчас вроде бы договариваются о том, чтобы и пограничники, и таможенники на рентгене могли контролировать, но пока не было достигнуто такой договоренности».

То, что есть проблема, все понимают, но надо найти пути выхода из сложившейся ситуации, говорили парламентарии.

Депутат Демур Гогия сообщил, что также на днях был на границе, беседовал с людьми.

«Я сам не проверил, но информацию получил – один рентген, и кто сюда заезжает и туда, по факту появляются очереди, сотрудники тоже, видимо, не спешат. Выгружать все машины! Раньше, по-моему, такого не было. Неужели нельзя посодействовать, чтобы два рентгена хотя бы было», – предложил народный избранник.

Депутат Адгур Харазия решил выяснить, какова ситуация на российско-грузинской границе. Он сообщил, что граждане Грузии свободно проезжают грузино-российскую границу, свободно перевозят свой товар, никто их не заставляет выгружать товар.

Адгур Харазия сказал:

«Это тогда, когда несколько тысяч грузин воюют сегодня против России. А наши ребята каждый день погибают за Россию, и при этом находятся в России чиновники, которые просто издеваются над нашими гражданами. Почему наши уполномоченные на это органы не ставят официально вопрос, что означает: я поговорил с тем или этим? Где официальные письма нашего МИДа? Кто-нибудь опротестовывает? Никто не имеет права говорить водителю: «выгружай машину». Я смотрел Таможенный кодекс России: если есть информация, что в этой машине везут какой-то контрабандный груз, они имеют право всю машину выгрузить, но должны сами выгрузить весь товар в присутствии понятых, но это делается выборочно. Но то, что сегодня творится, это вообще немыслимо! Люди спрашивают, для чего наши ребята гибнут, свои жизни отдают? Мы все время тянемся к России, но в России находятся люди, которые нам говорят: «Вы нам не нужны». Отталкивают нас от себя. Я думаю, что на самом высоком уровне надо поднимать вопрос. Мы нужны России? Мы союзники с Россией или нет?»

Спикер парламента Лаша Ашуба сообщил, что по итогам обсуждения парламент не будет принимать заявление, но будут проведены консультации. Закрывая заседание сессии, он поздравил депутатов и весь народ Абхазии с наступающим Новым годом, пожелав всем мирного неба и благополучия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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