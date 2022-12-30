«А помнишь, а помнишь советский пломбир?»

Ровно век назад, 30 декабря 1922 года, в Москве Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

В этом месяце в разных местах постсоветского пространства, в том числе и в Абхазии, проходили мероприятия, появлялись публикации в СМИ, посвященные этой дате. Так, 9 декабря «Эхо Кавказа» рассказывало об организованном в тот день Центром социально-экономических исследований Абхазии видеомосте «Сухум – Москва» – первом из цикла круглых столов «К 100-летию образования СССР (история, экономика, культура)». Речь, в частности, шла и о том знаменательном для Абхазии факте, что свою подпись под союзным договором поставил один из лидеров тогдашней ССР Абхазия Николай Акиртава. Впрочем, известный абхазский историк Станислав Лакоба напомнил на этом круглом столе, что Грузия и Абхазия, находившиеся тогда в договорных отношениях, участвовали в создании Союза «в виде подписей своих представителей», но они не были самостоятельными субъектами в образовании СССР. Этих субъектов насчитывалось тогда только четыре: Российская Федерация, Белорусская, Украинская республики и Закавказская федеративная республика, в которую Грузия и Абхазия входили. А огромные по сравнению с Абхазией республики Центральной Азии были в ту пору лишь автономиями в составе РСФСР. Кстати, когда в марте 1989 года многотысячный абхазский народный сход в селе Лыхны потребовал восстановления статуса Абхазии как ССР, этот исторический факт не раз упоминался… Запомнилось еще, как в ходе упомянутого видеомоста член-корреспондент Российской Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Касатонов сказал: «Образование Советского Союза в декабре 1922 года было, будем так говорить, восстановлением разрушенной в течение нескольких лет Российской империи».

По сути, так и было, хотя в советские десятилетия сказать подобное было немыслимо (РИ большевики именовали «тюрьмой народов»), да и после об этом как-то не говорилось. Действительно, за исключением Польши и Финляндии, стран Прибалтики, Советский Союз восстановил сто лет назад прежние границы империи. Примечательно, что Первая мировая война обрушила в тот же период и Австро-Венгрию, которая до 1867 года именовалась Австрийской империей. Почему же после гражданской войны в бывшей Российской империи победившие большевики во главе с Лениным смогли сделать то, что и не пыталась сделать «лоскутная империя» со столицей в Вене? Для этого были, на мой взгляд, такие главные предпосылки. Коммунистическая идеология, ибо во всех частях воссоединившихся в одно государство бывших губерний РИ Москва могла опереться на местных большевиков. То, что великороссы составляли около половины численности населения империи, а австрийцы – чуть больше одной пятой части. И, наконец, большинство входивших в состав Австро-Венгрии народов имело более давнюю историю их борьбы за восстановление государственного суверенитета…

Вполне закономерно, что, обращаясь к событиям столетней давности, связанным с образованием СССР, политологи, историки, журналисты неизменно касались нынче и событий декабря (единого мнения о какой-то конкретной дате тут нет) 1991 года, то есть когда 31 год назад Советский Союз прекратил существование. Таким образом он прожил 69 лет, хотя многие россияне, и не только россияне, ведут отсчет существованию советского проекта с октября 1917 года, и в таком случае оно составляет 74 года. Советизация, как ее долго называли, Абхазии произошла, напомню, в марте 1921 года.

Оценки советскому периоду зиждутся у большинства людей, как нетрудно заметить, на эмоциях. Помнится, как в период распада Союза я где-то прочел и пересказал одной сухумской коллеге слова Марины Цветаевой, произнесенные в двадцатые годы прошлого века, примерно такие: «Я понимаю, что значит «любить Россию», но как это – любить четыре буквы С.С.С.Р.?» Но коллега моя возразила: «А по мне – очень даже можно любить СССР, гордиться, что в нем живешь». То есть она впитала такое представление с молоком матери и потому искренне не понимала и отвергала слова Цветаевой.

В ностальгии, которая сейчас доминирует в России по СССР, явственно прослеживаются два компонента – представления, часто передаваемые от поколения к поколению, о советском строе как о почти рае на земле, построенном на принципах добра и справедливости, и тоска по былому имперскому величию. Первый компонент часто разделяется и за пределами РФ, в других местах постсоветского пространства. А вот второй – откуда ему, казалось бы, там взяться? Но запомнился разговор с одним ныне покойным абхазским художником, состоявшийся вскоре после Отечественной войны народа Абхазии, когда республика уже стала де-факто независимой. «Понимаешь, – говорил он мне с сожалением, – когда я во времена Союза приезжал куда-то за границу, все сразу понимали, откуда я, все знали, что я живу в одной из двух мировых сверхдержав. А сейчас большинство там понятия не имеет, что это за Абхазия такая и где она находится».

А на днях, 22 декабря, на историческом факультете Абхазского государственного университета прошла, по сообщениям СМИ, презентация книги кандидата философских наук, почетного профессора Константина Думава «Трагические последствия распада СССР». Мероприятие было приурочено к столетию образования СССР. Я еще не успел прочесть эту книгу, но, зная другие работы этого автора, хорошо представляю ее содержание.

Недавно встретил в российской блогосфере такой иронический текст, пародирующий плакальщиков по СССР: «А помнишь, а помнишь советский пломбир? А квартиры бесплатно давали? Образование лучшее в мире! Самая читающая нация. Какая культура была! А дружба народов!» По этому поводу я бы сказал: «Ну да, можно вспомнить еще самое дешевое мороженое, фруктовое, вообще за семь копеек. Насчет бесплатных квартир – тут не все так просто. Лучшее в мире образование – какая международная организация это заявила? Сами придумали, сами поверили… Самая читающая в мире нация – кто это установил? По картинке в метро решили, где ездили, уткнувшись в книги и газеты?»

Насчет дружбы народов – тут более долгий и сложный разговор, но ясно же, что во многих случаях эта дружба, как и в бывшей Югославии, после падения железных обручей тоталитарной системы обернулась кровавым выяснением старых счетов.

А вот не иронический, а абсолютно искренне написанный текст одного из российских интернет-пользователей, который я как-то скачал как «образцово-показательный»: «В 1991 году СССР прекратил свое существование. Предатель Ельцин позвонил президенту Америки и доложил, что империя зла перестала существовать. Был проведен референдум, который показал желание большинства республик сохранить Союз. Повсеместно проходили митинги и демонстрации за сохранение Союза». Эти утверждения тоже можно поправлять и поправлять: говорить, что ряд союзных республик вообще не принимали участия в референдуме, удивляться, почему в одних республиках должны были решать судьбу других… Но убедительнее всего тут прозвучит написанное на днях известным российским политологом о декабре 1991 года: «Где были массовые выступления против Беловежских соглашений и кто в верховных советах трех славянских республик голосовал против, почему таковых было ничтожно мало?»

Трудно, думается, спорить и с такими словами, которые встретил у какого-то российского блогера еще несколько лет назад: «Судя по тому, что творится в Рунете, официальных российских СМИ, да и по заявлениям российских политиков – создается впечатление, что Россию поразила настоящая эпидемия советского реваншизма… Мне кажется, что желание некоторых вернуться в те времена обусловлено разочарованием сегодняшней жизнью оставшихся «за бортом», с одной стороны, и желающих вернуться в свои молодые годы. Помнящих, что была «уверенность в завтрашнем дне», и не важно, что эта уверенность не была обеспечена качественным продуктом и экономическим прорывом страны вперед. Они выдавали «вал», «план», и их совершенно не касалось, что все произведенное ими зачастую никому не нужно. Что уродливая обувь и одежда будет годами пылиться в магазинах, а собранная техника из ворот предприятия прямым ходом идет на переборки, так как работать в таком состоянии не может и не будет».

Многие, впрочем, сводят причины распада СССР лишь к экономике, забывая, что стремление к свободе и независимости, реализации своего права на самоопределение заложено в природе человека и народов, экономические проблемы могут лишь катализировать данное стремление. И с этой точки зрения распад СССР 1991 года был отложенным распадом того, который начался с Российской империей в 1917 году, но был почти полностью преодолен в 1922-м.

При этом крайности, по моему убеждению, – это проявление упрощенного взгляда на мир. Наряду с теми, кто без конца посыпает голову пеплом, вспоминая о Стране Советов, встречаются и те, в ком говорит только ненависть и больше ничего. Год назад один такой написал предельно коротко и грубо: «30 лет назад сдох СССР». Частенько встречаю в текстах таких убеждение, что все худшее, наблюдаемое на постсоветском пространстве, – исключительно наследие «совка». Все – с точностью до наоборот с рассуждениями их оппонентов на темы «как хороши, как свежи были розы», «как спокойно можно было гулять ночами», «какая человечность была в людях» и так далее. А еще читал когда-то советских фельетонистов, писавших в 20-е-30-е годы прошлого века; так вот, у них очень часто фигурировали «родимые пятна капиталистического прошлого». Именно ими они объясняли все пороки и недостатки в поведении своих современников. А может, это все те же пороки, которые переходят из поколения в поколение тысячи и тысячи лет?

Склонные к более взвешенному мышлению в Абхазии говорят обычно, что советские десятилетия принесли ей как много хорошего (рывок в развитии экономики, образования и культуры), так и плохого (сталинские репрессии, этнодемографический перекос, в результате которого по переписи 1959 года доля абхазов сократилась до 15 процентов населения). Другие задаются вопросом: а что, без «советизации» упомянутый рывок был бы невозможен? Но это уже умозрительный разговор, в котором никто никому ничего не сможет доказать.

Вот так же бессмысленными мне кажутся споры о том, что было «правильным» и «хорошим» – образование СССР в декабре 1922 года или его распад в декабре 1991-го. Во-первых, для кого как. А во-вторых, и главное: и то и другое произошло закономерно. Ибо оба исторических события явились итогом стечения множества объективных и субъективных факторов.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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