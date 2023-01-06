Газета «Южная Осетия» в одном из последних номеров прошедшего года публикует интервью с Министром здравоохранения и социального развития республики Агундой Плиевой. Она охарактеризовала ситуацию в системе здравоохранения как «сложную». Больше всего нареканий у министра к трудовой дисциплине. Плиева также сказала о неэффективном планировании и управлении работой лечебных учреждений, нерациональном использовании имеющихся ресурсов: «Во всех медучреждениях республики, в том числе в Республиканском медицинском многопрофильном центре, отмечается слабый контроль персонала со стороны руководителей. Выявлено много нарушений при заключении трудовых договоров с работниками. Отсутствуют приказы по совместителям. Есть много случаев, когда зарплата неправильно начисляется работнику на его основной и совмещаемой должностях. Неправомерно начисляются выплаты по оплачиваемым отпускам. Нередко людей назначают на должность медиков при отсутствии у них соответствующих сертификатов», – сказала Плиева. Решение большинства других проблем, по ее словам, связано с финансированием. Это касается технического и хозяйственного оснащения медицинских учреждений, лекарственного обеспечения и т.д.

«Касательно РММЦ хочу сказать, что не каждый российский город может похвастаться таким комплексом. Если обеспечим исправность и использование всех единиц имеющегося медоборудования, то качество оказываемой медпомощи будет значительно выше», – цитирует министра газета.

Газета «Республика» пишет о мемориальном кладбище в Цхинвале. Решение о создании в Южной Осетии Национального пантеона было принято пять лет назад. За это время там погребены 10 выдающихся политических, научных и культурных деятелей республики. Однако на недавней пресс-конференции глава администрации города Цхинвала Гено Каджаев рассказал о желании некоторых родственников перезахоронить своих родных. «Чьи родные и, главное, почему пришли к тому кардинальному решению – потревожить вечный покой умершего – неизвестно, но у них, должно быть, есть веские аргументы для столь нехарактерного для нашего общества поступка. Отметим, что на сегодняшний день у Национального пантеона весьма туманные перспективы. Из десяти захоронений только у троих обустроены надгробные памятники», – пишет газета. Как выяснило издание, в республике нет ответственных за пантеон. Городская мэрия обязана только следить за порядком, но не более. «К моменту подготовки материала нам так и не удалось выяснить, по какой причине на могилах известных в Осетии граждан, похороненных в Национальном пантеоне, до сих пор не установлены надгробные памятники? И были ли вообще выделены соответствующие средства, а если нет, то по какой причине?» – пишет автор и предлагает рассмотреть вариант перезахоронения в пантеон с других кладбищ ряда выдающихся граждан Южной Осетии. «Сегодня могилы известных писателей, поэтов, спортсменов, героев Отечественной войны разбросаны по отдельным кладбищам в республике. Пройдет время, и о большинстве из них будет помнить только узкий круг лиц. А пантеон – это как большая иллюстрированная Книга памяти...» – заключает «Республика».

* * *

Блогер Алан Парастаев комментирует предложение о рождественском перемирии в Украине, с которым выступил Патриарх Кирилл. В связи с этим Парастаев вспоминает другое Рождество – 1991 года в Южной Осетии. Тогда в республику ввели бригады милиции Грузинской ССР. «Их собрали по все Грузии и ввели в Южную Осетию для усмирения цхинвальцев. Но, не сумев взять под контроль весь город, в Тбилиси решили устроить террор для сел, в Цхинвальском и Ленингорском районе начались карательные акции. При этом попытки взять штурмом Цхинвал не прекращались вплоть до наступления весны. На окраинах города велись бои, город обстреливался с окрестных высот. Не хочу уходить глубоко и более подробно описывать те события, но делаю акцент именно на Рождественскую составляющую того кровавого января, православный праздник, не сумевший остановить политиков Грузии от кровопролития. Посмотрим, как сложится ситуация на православное Рождество в этом году в другом, но тоже православном конфликте», – пишет Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях