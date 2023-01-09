В Абхазии умер влиятельный вор в законе. В 2021-м его пытались убить

В самопровозглашенной республике Абхазия скончался вор в законе Тенгиз Лакербая (Тенгуляш). Как сообщают абхазские телеграм-каналы и агентство «Прайм крайм», причиной смерти стало воспаление легких. 41-летний Лакербая лечился в сухумской республиканской больнице.

Лакербая был неоднократно судим. Он являлся одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Абхазии. В СМИ появлялась информация о том, что он мог быть связан с тройным убийством на сухумской набережной, произошедшим 22 ноября 2019 года у входа в ресторан «Сан-Ремо».

В ночь на 21 ноября 2021 года в селе Нижняя Эшера было совершено покушение на Тенгиза Лакербая. Сам вор в законе не пострадал. Спустя неделю в абхазском МВД сообщили о задержании подозреваемого в вооружённом нападении на Лакербая – Гарри Авидзба.

В 2020 году «Эхо Кавказа» сообщало, что Сухумский городской суд вынес приговор в отношении Тенгиза Лакербая. Он был признан виновным в совершении трех преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта. Суд приговорил Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. Однако 8 июля 2021 года он был освобожден.

В 2018 году Лакербая был признан виновным в хулиганстве – нанесении телесных повреждений сотруднику российского посольства, представителю МВД России в Абхазии Станиславу Апсава.

Агентство «Прайм Крайм» сообщает о смерти еще одного криминального авторитета из Грузии. По информации издания, в Турции на 62-м году жизни умер вор в законе Гия Гиоргадзе.