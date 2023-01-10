Грузия опережает Молдову и Украину по техническим критериям сближения с ЕС – Рикард Йозвяк

Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с Евросоюзом, утверждает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который ознакомился с проектами докладов Еврокомиссии. Они будут опубликованы в январе текущего года.

По словам журналиста, в прошлом году Брюссель рассмотрел заявки Украины, Молдовы и Грузии в рекордно сжатые сроки, из-за чего Еврокомиссия сосредоточилась лишь на политических критериях членства. Сейчас же Брюссель оценит соответствие законодательства Украины, Молдовы и Грузии с законодательством ЕС в 32 сферах, которые ЕС называет «главами». Это необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.

«Наилучшие оценки, очевидно, получит Грузия, что является результатом многолетней работы проевропейских и в большей степени ориентированных на реформы правительств. Во многих, особенно в сферах экономики и финансов Грузия оценивается как «средне подготовленная». Однако Грузия отстает в правовой сфере, по интеллектуальной собственности и сельскому хозяйству», – пишет Йозвяк в статье, опубликованной на сайте грузинской службы Радио Свобода.

По словам журналиста, в октябре Еврокомиссия опубликует годовой отчет о расширении. В нем будет подробно описан прогресс Украины, Молдовы и Грузии на пути к ЕС и даны конкретные рекомендации.

«К концу года члены ЕС уже могут решить, смогут ли Молдова и Украина начать переговоры о вступлении и получит ли Грузия статус страны-кандидата», – отмечает Йозвяк.