Скандальные кадры решают не все

Кампания по дискредитации «Нацдвижения» – так восприняли лидеры главной оппозиционной партии распространяемые в соцсетях аудиозаписи. На них человек голосом, похожим на голос лидера партии Ники Мелия, отзывается нецензурными словами об экс-президенте Михаиле Саакашвили.

Аудиозапись была размещена на YouTube. Председатель «Национального движения» ни к кому конкретно не обращается, и неизвестно, с кем именно он разговаривает, так как ответы вырезаны. Судя по содержанию, время записи относится к периоду с парламентских выборов 2020 года до выборов в органы самоуправления 2021 года, а также связано с темой приезда Михаила Саакашвили в Грузию. В 44-секундном отрезке слышен только голос Ники Мелия.

Подлинность записи не подтверждена, однако наличие аудиозаписи с таким содержанием никто из лидеров партии «Национальное движение» в своих публичных заявлениях не отрицал. Некоторые из них только отметили, что это нарезка из разных файлов.

Организационный секретарь «Нацдвижения» Бачо Долидзе, открытый сторонник Ники Мелия на выборах председателя партии, рассказал Радио Свобода, что еще месяц назад знал, что против Мелия есть компромат, который сторонники Левана Хабеишвили возили из одного региона в другой.

Первым на аудиозапись отреагировал сам Леван Хабеишвили. Он призвал граждан ни при каких обстоятельствах не распространять запись и попросил их «просто не реагировать» на «эту мерзость».

«Нас не интересуют такие записи, негатив и клевета… нас интересует дело, единство и поражение российского олигарха на благо нашей страны и народа», – написал Хабеишвили в Facebook.

Впрочем, как считает Бачо Долидзе, запись была распространена людьми из ЕНД, которые закулисно выступают против Мелия.

«Я даже не мог представить, что это станет достоянием общественности. Здесь, у нас за спиной, «очень умный» человек решил, что этот метод будет политически правильным. Есть человек Мерабишвили (бывший глава МВД), который пытается управлять процессами из-за кулис. Видимо, он так и не понял за эти годы, что секретными записями ничего не достигается. Кто именно причастен к крылу Мерабишвили, сейчас не так важно. Главное – он база, которая генерирует такие «умные идеи», – говорит Долидзе.

Содержание записи с нескрываемым удовлетворением комментируют в правящей команде. По словам замглавы фракции «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, все это – следствие борьбы за пост председателя:

«Радикалы из «Национального движение» теряют бразды правления и теперь такими методами пытаются очернить друг друга в корыстных целях. Это не ново для «Национального движения», и мы видели это годами, когда они были у власти, а когда они перешли в оппозицию, они продолжают двигаться в этом направлении. Как говорил классик литературы, змея меняет кожу, а не нравы», – подытожил депутат.

Комментируя происходящее, политолог Гия Хухашвили говорит, что Ника Мелия является гораздо более проблемной фигурой для власти, чем Хабеишвили, и поясняет почему.

«Его компрометация и политическая нейтрализация отвечают интересам власти, так как политический потенциал и масштаб Мелия намного больше, чем у Хабеишвили. Все видят, что Хабеишвили на публике более активно оппонирует власти, но активная оппозиция не всегда означает эффективность. Мало думающий прямо заявленный враг, который больше сосредоточен на плакатной конфронтации, гораздо более удобен для власти с точки зрения формирования биполярности, которая стала краеугольным камнем политики «Грузинской мечты» на протяжении последних 10 лет», – заявил политолог изданию PalitraNews.

На вопрос, кому больше вредит распространение записей Мелия с политической точки зрения, политолог отвечал, что это может оказаться ему на руку, если здоровый костяк ЕНД сделает правильные выводы. «Все это выявится в предвыборном процессе», – подытожил Гия Хухашвили.

До выборов председателя «Национального движения» осталось менее 20 дней. Кандидатами являются исполняющий обязанности председателя Ника Мелия, депутат от партии Леван Хабеишвили, бывший депутат Нона Мамулашвили и гражданский активист Георгий Мумладзе. Коллеги критикуют Нику Мелия за пассивность и считают, что партия должна более активно участвовать в различных процессах, включая освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы и его перевод за границу на лечение.

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