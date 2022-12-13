В «Нацдвижении» определились с претендентами на пост председателя партии. В шесть вечера по Тбилиси завершилась регистрация кандидатов в партийной канцелярии. Их четверо: действующий председатель Ника Мелия, депутат Леван Хабеишвили, недавно покинувшая партию Нона Мамулашвили и бывший гражданский активист Георгий Мумладзе. Объединяет кандидатов одна общая цель – спасение экс-президента и основателя партии Михаила Саакашвили.

В «Нацдвижении» пытаются выдать раскол и борьбу за лидерство за внутрипартийную демократию, несвойственную, как считают многие эксперты, ни ей самой, ни другим политическим объединениям в Грузии. Тем не менее, если судить по заявлениям и политическому темпераменту претендентов на пост председателя крупнейшей в стране оппозиционной силы, особых различий между ними нет. Нику Мелия, Левана Хабеишвили, Георгия Мумладзе и Нону Мамулашвили знают в обществе как политиков-ястребов, которые зачастую слишком экспрессивно отстаивают свои политические принципы и цели, что тоже не является признаком демократии.

Все четверо главной задачей партии называют спасение жизни Михаила Саакашвили и призывают сторонников уже завтра собраться у здания суда, где запланировано очередное судебное заседание по отсрочке или освобождению от заключения третьего президента по состоянию здоровья.

Из партийного офиса «Нацдвижения» призывал сегодня к этому всех граждан, вне зависимости от политических взглядов, Георгий Мумладзе, претендующий на пост главы партии.

«Завтра состоится процесс Михаила Саакашвили. Он будет решающим в главном вопросе – оставит ли его в тюрьме российский режим или обречет на гибель? На этом фоне очень важно, чтобы все общество проявило солидарность. Станьте рядом с нами ради спасения человеческой жизни», – обратился Мумладзе не только к сторонникам «Нацдвижения».

Сегодня он был одним из первых, кто представил соответствующие документы в партийную канцелярию. До недавних времен он был активным сторонником бывшей партии власти, но в ее рядах не состоял. Как заявили в партии, чтобы процесс был максимально прозрачным, для таких, как Мумладзе, сделали исключение: лицо может участвовать в выборах на пост главы «Нацдвижения» при наличии рекомендации минимум трех членов политсовета. За Георгия Мумладзе, конституционалиста по образованию, проголосовали пятеро членов политсовета.

Это новшество подошло еще одному претенденту, бывшему члену и депутату «Нацдвижения» в парламенте Ноне Мамулашвили. Месяц назад она отказалась от мандата и покинула партию, затем публично опровергла свою причастность к «Нацдвижению», защищая от нападок премьер-министра Ираклия Гарибашвили своего брата, командира грузинского легиона в Украине Мамуку Мамулашвили. Ее брат также отрицал свою связь с бывшей партии власти. Именно поэтому ее заявка на участие во внутрипартийных выборах для многих, в том числе в самом «Нацдвижении», оказалась сюрпризом. Документы в партийный офис внесли ее представители, сегодня сама она публичных заявлений не делала, а свое решение еще вчера объяснила на своей странице Facebook:

«С существующим в стране тяжелейшим кризисом, олигархическим правлением, политическим правосудием и сворачиванием с западного курса «Национальное движение» борется слабо, далекими от политики способами. Но, к счастью, появляется возможность перемен, и это – внутрипартийные выборы!»

В процесс выборов Мамулашвили вступает не одна, вместе с ней на пост генсека будет претендовать Георгий Хведелиани. Оба они из так называемой новой в «Нацдвижении» плеяды политиков, которых год назад рекомендовал действующий председатель Ника Мелия. У Ноны Мамулашвили есть поддержка трех членов политсовета. Столько же – у депутата Левана Хабеишвили. Если в десятом парламентском созыве Мамулашвили запомнилась тем, что в ходе протеста вскочила на депутатскую парту, Хабеишвили проявлял свой радикализм жесткими, на грани оскорблений, обвинениями в адрес оппонентов, из-за чего часто оказывался в центре потасовок, особенно в регионах. Громкие обвинения в проведении неправильной политики и в бездействии в эти дни он адресовал также однопартийцу и главному конкуренту Нике Мелия.

Сегодня Хабеишвили ограничился тем, что обещал принять любое решение избирателей «Нацдвижения». Но даже в случае проигрыша он исключил, что покинет партию, назвав практически непреодолимую биологическую причину:

«У меня ДНК «Национального движения», я прямо и ясно вам говорю, что я буду в этой партии всегда».

Накануне своим сторонникам в городе Хашури Хабеишвили напомнил, что Ника Мелия не ездит выполнять свои обязанности «ни в Хашури, ни в Аспиндзу, ни в Озургети». Что касается самого Ники Мелия, сегодня он не появлялся в партийном офисе, но со страницы Facebook раскритиковал бывшего «мечтателя», а теперь депутата партии «Сила народа» Виктора Джапаридзе, который заявил, что не будет проблемы, если «третий президент сдохнет, как собака».

Ника Мелия призвал сторонников объединиться в борьбе за права Михаила Саакашвили. От его имени документы на регистрацию в партийную канцелярию внесла Анна Гоголадзе:

«Стоит отметить тот факт, что кандидатуру Ники Мелия представило большинство присутствующих сегодня на заседании членов политсовета – 39 человек».

Всего в политсовете 93 представителя «Нацдвижения». Примечательно, что глава политсовета Коба Накопия, как и другие лидеры, не скрывает, что самой приемлемой кандидатурой считает Мелия. Он также придерживается мнения, что выборы затеяны не вовремя. Однако с подачи группы сторонников Левана Хабеишвили процесс уже начался, и есть версия, что за этим стоят бывший министр обороны Давид Кезерашвили и экс премьер-министр Вано Мерабишвили, хотя сами они публичных заявлений по этому поводу не делали. Сегодня лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе сетовала, что декабрь – очень трудный месяц для партии:

«Лично я за то, чтобы было много претендентов. Чтобы у избирателя был широкий выбор в онлайн-формате голосования. Сейчас у нас в «Нацдвижении» очень тяжелый период. Это судебные процессы, касающиеся здоровья Михаила Саакашвили, его спасения. Каждому из нас для преодоления этих трудностей придется серьезно поработать. К тому же в декабре Саакашвили исполняется 55 лет».

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не оставил без комментариев идущие в «Нацдвижении» процессы:

«Этот человек, (Нона) Мамулашвили, вчера оставила партию, а сейчас собирается возглавить ее. Там полный хаос, что очень хорошо для правильного развития грузинской демократии. Чем больше раскола будет в этой партии, тем больше стабильности будет в стране. У этой политической партии кандидаты беспросветные, без интеллекта, один хуже другого – и это самое лучшее, что нужно отметить. Общество это увидит и сделает выбор между полным мраком с одной стороны, и светлым будущим – с другой».

Ему ответила депутат Анна Цитлидзе:

«Кобахидзе хорошо знает, что «Национальное движение», как бастион западных ценностей, является главным препятствием для «Грузинской мечты». Я не удивлена, что наши внутрипартийные демократические процессы для Кобахидзе – новое явление, он этого не знает и никогда не поймет. Кобахидзе представляет такую партию, в которой не знают, что такое внутренняя демократия. Кто их новый председатель, там узнают по телевидению. Вот когда Бидзина Иванишвили его уволит с поста председателя, Кобахидзе об этом тоже узнает из телевизора».

Грузинские наблюдатели, в том числе и в эфире «Эха Кавказа», не раз предполагали, что эти внутрипартийные выборы в «Нацдвижении» завершатся очередным уходом из нее части членов. Однако мало кто ожидает полного распада бывшей партии власти, как это предрекает «Грузинская мечта».

Внутрипартийные выборы состоятся 28-29 января по системе блокчейнов, что также является новшеством в грузинской политической жизни.

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