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Общество

Когда крепчает мороз, в Абхазии отключают электричество…

Иллюстративное фото

К середине нынешней зимы и до Абхазии добрались морозы. Ну как «морозы»? Если нулевую ночную температуру вчера и сегодня считать морозами, то да. А дневная в течение этой недели возрастет с +7°C до +11°C, и с тем, что сейчас в Поволжье (-30°C), не говоря уже о Якутии (-60°C), это никак не сравнить. Но для субтропической республики нулевая ночная температура – сегодня рано утром видели в столице и покрытые льдом лужи – стала настоящим испытанием, тем более после пары недель теплой погоды, которая позволила беспроблемно, без веерных отключений электроэнергии встретить Новый год.

27 декабря гендиректор РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии. Переток из России, который питал значительную часть республики, позволил сэкономить расход воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС. В то же время Багапш предупредил, что в дальнейшем отключения возможны - из-за перегрузок или аварий.

И вот 6 января РУП опубликовало предупреждение: «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а именно понижением температуры воздуха, возможны локальные отключения на подстанциях».

Очевидно, авторы его ориентировались на недельные прогнозы синоптиков, которые, в частности, регулярно публикуются на различных интернет-ресурсах. Плюс к этому по российским федеральным каналам рассказывали о холодных арктических массах воздуха, которые уже вторглись тогда на территорию РФ, то есть по соседству.

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Когда крепчает мороз, в Абхазии отключают электричество…
by Эхо Кавказа

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Как, по идее, должны были отреагировать потребители электроэнергии, которые по опыту многих лет знают, какие проблемы в дряхлой энергосети республики возникают в результате похолоданий и, соответственно, резкого повышения нагрузок на эту сеть? Ведь электроэнергия сейчас является почти безальтернативным источником в Абхазии отопления помещений. Наверное, с пониманием; может быть, даже с благодарностью, что предупредили. Возможно, большинство населения так и отреагировало. Но комментарии в соцсетях в таких случаях пишет особая категория граждан, и почти все их тексты оказались состоящими из брани, подозрений и непонимания происходящего:

  • «Шо? Опять? Джварское водохранилище пересохло ввиду отсутствия дождей?»;
  • «Это издевательство просто. Конечно, вокруг же идиоты.... «Неблагоприятный прогноз...» Где неблагоприятных прогноз? В голове у кого-то неблагоприятный прогноз. Только хотелось похвалить: веерных нет, бензин подешевел.... А нет, оказывается там совсем другие планы!»

Кто-то попытался возразить: «А что, по-вашему, – понижение температуры воздуха не влияет на нагрузки в энергосетях? В чем тут виноваты энергетики? В том, что нам хочется расходовать все больше и больше электричества и не платить за это или платить мизер какой-нибудь?»

Но другие его просто не хотели слушать. У многих вызывало недоумение даже то, с чего вдруг зимой растет потребление электроэнергии, если уехали зарубежные туристы, заполнявшие летом гостиницы, частный сектор… Не вступая с ними в прямую полемику, интернет-пользователь Марат Аршба опубликовал такой пост (в сокращении):

«Самый детский ликбез (докатились)... Почему энергозатраты растут зимой? Зимний период славен несколькими серьезными причинами этого. Из-за холода люди больше проводят времени в домах, квартирах и иных объектах общественного пользования, что автоматически приводит к росту использования различных приборов и техники. Сокращение светового дня также влияет на это. Панельные многоэтажные дома у нас из-за своих конструктивных особенностей, в частности, открытых подъездов, обладают высоким уровнем теплопотерь. Зимой выше энергопотери на линиях – до 20-40-60 процентов... Это все решаемые проблемы, но с таким бюджетом и приличной частью безответственного населения мы эти вопросы не решим никогда».

Комментаторы поста его поддержали, высказывая и такие замечания, что не энергетики же «придумали» это вполне естественное для зимы похолодание («Мороз крепчал, а вместе с ним крепчал и коллективный маразм»). Словом, такое ощущение, что одна часть интернет-сообщества совершенно не слышит другую его часть, и они будто живут в двух разных мирах. Вот и вчера, когда РУП «Черноморэнерго» распространило сообщение, что уровень воды в Джварском водохранилище снова упал до критической отметки в 413 с чем-то метра над уровнем моря, что неудивительно, ибо восточная половина энергосистемы Абхазии продолжала запитываться от ИнгурГЭС, интернет-комментаторы откликнулись язвительными репликами типа такого: «Нет сомнений... Видимо, откачивающие насосы в работе».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и вот что он сказал:

«В общих чертах, у нас употребление высокое. Температура понизилась, и сразу потребление выросло. У нас не хватит перетока. Там, по ВЛ «Шешелети», вода упала до 413 метров. «Шешелети» – обе линии – питаются от ИнгуГЭС».

Что касается негативной реакции в соцсетях, то он прокомментировал ее так:

«Да, заново приходится все объяснять. Люди слышать не хотят. А вещи же взаимосвязанные – как падает температура, так повышается потребление, потому что люди включают дополнительное обогревание».

Вчера в районе Сухума, где я живу, утром после девяти часов и вечером после шести примерно на час отключалось электричество. Такие же отключения из-за перегрузок сетей снова начались и в других местах. И вот тут уже трудно не согласиться с теми в соцсетях, кто потребовал введения вновь графика веерных отключений. Ведь к нему, по крайней мере, потребителям можно приноровиться. Когда в конце декабря его отменили, некоторые даже сетовали: «Ох, лучше бы он оставался, с ним зимой как-то надежней».

И сегодня в самом конце рабочего дня «Черноморэнерго» опубликовало следующее сообщение. «Так как потребление электроэнергии в Абхазии держится на высоком уровне, в энергосистеме вырос дефицит мощности. При данном потреблении республикой было запрошено в Российской Федерации 715 млн кВтч на период с 01.01.23 по 31.03.23. Однако российская сторона выделила на этот период 600 млн кВтч. В результате по перетоку из РФ образовался дефицит в 115 млн кВтч. Также по потреблению с ИнгурГЭС в 300 млн кВтч, при прогнозируемой выработке электроэнергии за тот же период порядка 250 млн кВтч, дефицит вырос до 50 млн кВтч. В итоге дефицит составил 165 млн. кВтч. Для обеспечения баланса в энергосистеме с 12.01.2023 г. с 0.00 часов будет введен график ограничения на поставку электроэнергии».

Согласно опубликованному графику, электроэнергия будет отключаться по часу четыре раза в сутки, один из них – в ночное время.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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