К середине нынешней зимы и до Абхазии добрались морозы. Ну как «морозы»? Если нулевую ночную температуру вчера и сегодня считать морозами, то да. А дневная в течение этой недели возрастет с +7°C до +11°C, и с тем, что сейчас в Поволжье (-30°C), не говоря уже о Якутии (-60°C), это никак не сравнить. Но для субтропической республики нулевая ночная температура – сегодня рано утром видели в столице и покрытые льдом лужи – стала настоящим испытанием, тем более после пары недель теплой погоды, которая позволила беспроблемно, без веерных отключений электроэнергии встретить Новый год.

27 декабря гендиректор РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии. Переток из России, который питал значительную часть республики, позволил сэкономить расход воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС. В то же время Багапш предупредил, что в дальнейшем отключения возможны - из-за перегрузок или аварий.

И вот 6 января РУП опубликовало предупреждение: «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а именно понижением температуры воздуха, возможны локальные отключения на подстанциях».

Очевидно, авторы его ориентировались на недельные прогнозы синоптиков, которые, в частности, регулярно публикуются на различных интернет-ресурсах. Плюс к этому по российским федеральным каналам рассказывали о холодных арктических массах воздуха, которые уже вторглись тогда на территорию РФ, то есть по соседству.

Как, по идее, должны были отреагировать потребители электроэнергии, которые по опыту многих лет знают, какие проблемы в дряхлой энергосети республики возникают в результате похолоданий и, соответственно, резкого повышения нагрузок на эту сеть? Ведь электроэнергия сейчас является почти безальтернативным источником в Абхазии отопления помещений. Наверное, с пониманием; может быть, даже с благодарностью, что предупредили. Возможно, большинство населения так и отреагировало. Но комментарии в соцсетях в таких случаях пишет особая категория граждан, и почти все их тексты оказались состоящими из брани, подозрений и непонимания происходящего:

«Шо? Опять? Джварское водохранилище пересохло ввиду отсутствия дождей?»;

«Это издевательство просто. Конечно, вокруг же идиоты.... «Неблагоприятный прогноз...» Где неблагоприятных прогноз? В голове у кого-то неблагоприятный прогноз. Только хотелось похвалить: веерных нет, бензин подешевел.... А нет, оказывается там совсем другие планы!»

Кто-то попытался возразить: «А что, по-вашему, – понижение температуры воздуха не влияет на нагрузки в энергосетях? В чем тут виноваты энергетики? В том, что нам хочется расходовать все больше и больше электричества и не платить за это или платить мизер какой-нибудь?»

Но другие его просто не хотели слушать. У многих вызывало недоумение даже то, с чего вдруг зимой растет потребление электроэнергии, если уехали зарубежные туристы, заполнявшие летом гостиницы, частный сектор… Не вступая с ними в прямую полемику, интернет-пользователь Марат Аршба опубликовал такой пост (в сокращении):

«Самый детский ликбез (докатились)... Почему энергозатраты растут зимой? Зимний период славен несколькими серьезными причинами этого. Из-за холода люди больше проводят времени в домах, квартирах и иных объектах общественного пользования, что автоматически приводит к росту использования различных приборов и техники. Сокращение светового дня также влияет на это. Панельные многоэтажные дома у нас из-за своих конструктивных особенностей, в частности, открытых подъездов, обладают высоким уровнем теплопотерь. Зимой выше энергопотери на линиях – до 20-40-60 процентов... Это все решаемые проблемы, но с таким бюджетом и приличной частью безответственного населения мы эти вопросы не решим никогда».

Комментаторы поста его поддержали, высказывая и такие замечания, что не энергетики же «придумали» это вполне естественное для зимы похолодание («Мороз крепчал, а вместе с ним крепчал и коллективный маразм»). Словом, такое ощущение, что одна часть интернет-сообщества совершенно не слышит другую его часть, и они будто живут в двух разных мирах. Вот и вчера, когда РУП «Черноморэнерго» распространило сообщение, что уровень воды в Джварском водохранилище снова упал до критической отметки в 413 с чем-то метра над уровнем моря, что неудивительно, ибо восточная половина энергосистемы Абхазии продолжала запитываться от ИнгурГЭС, интернет-комментаторы откликнулись язвительными репликами типа такого: «Нет сомнений... Видимо, откачивающие насосы в работе».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и вот что он сказал:

«В общих чертах, у нас употребление высокое. Температура понизилась, и сразу потребление выросло. У нас не хватит перетока. Там, по ВЛ «Шешелети», вода упала до 413 метров. «Шешелети» – обе линии – питаются от ИнгуГЭС».

Что касается негативной реакции в соцсетях, то он прокомментировал ее так:

«Да, заново приходится все объяснять. Люди слышать не хотят. А вещи же взаимосвязанные – как падает температура, так повышается потребление, потому что люди включают дополнительное обогревание».

Вчера в районе Сухума, где я живу, утром после девяти часов и вечером после шести примерно на час отключалось электричество. Такие же отключения из-за перегрузок сетей снова начались и в других местах. И вот тут уже трудно не согласиться с теми в соцсетях, кто потребовал введения вновь графика веерных отключений. Ведь к нему, по крайней мере, потребителям можно приноровиться. Когда в конце декабря его отменили, некоторые даже сетовали: «Ох, лучше бы он оставался, с ним зимой как-то надежней».

И сегодня в самом конце рабочего дня «Черноморэнерго» опубликовало следующее сообщение. «Так как потребление электроэнергии в Абхазии держится на высоком уровне, в энергосистеме вырос дефицит мощности. При данном потреблении республикой было запрошено в Российской Федерации 715 млн кВт⋅ч на период с 01.01.23 по 31.03.23. Однако российская сторона выделила на этот период 600 млн кВт⋅ч. В результате по перетоку из РФ образовался дефицит в 115 млн кВт⋅ч. Также по потреблению с ИнгурГЭС в 300 млн кВт⋅ч, при прогнозируемой выработке электроэнергии за тот же период порядка 250 млн кВт⋅ч, дефицит вырос до 50 млн кВт⋅ч. В итоге дефицит составил 165 млн. кВт⋅ч. Для обеспечения баланса в энергосистеме с 12.01.2023 г. с 0.00 часов будет введен график ограничения на поставку электроэнергии».

Согласно опубликованному графику, электроэнергия будет отключаться по часу четыре раза в сутки, один из них – в ночное время.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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