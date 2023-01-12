Телекомпания «Рустави 2» распространила аудиозапись разговора с участием, предположительно, матери экс-президента Михаила Саакашвили, где она нелестно отзывается об оппозиции и говорит, что во многом ее сын приехал в Грузию из-за действий России. Оппоненты властей призывают установить подлинность этой записи, а члены правящей команды уже обвиняют бывшего главу государства в связях с Кремлем.

Запись, на которой, предположительно, звучит голос матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, вероятно, была сделана до приезда Михаила Саакашвили в Грузию, заявляют в телекомпании «Рустави 2». Ее представители источников не раскрывают, а саму запись описывают как «скандал в каждом предложении»:

«Естественно, мне страшно, мне очень страшно, и вообще, когда я приехала. Я приехала с тем, чтобы сказать: не приезжай. Однако сказать это невозможно, поскольку он четко решил. В общем, мы в таком сумасшествии… с другой стороны, опять-таки главное то, что думает в этот момент Россия, я думаю, что сейчас России так, на такой плохой шаг идти… Русские не желают этого Иванишвили, ведь видно по тому, что передают эти материалы этому Меладзе, а этот Меладзе нам показывает – это ведь русские передают… хотят сейчас поработать над Гахария, при этом понимают, что в этот момент Гахария им многого не принесет, у него по процентам нет такого результата, однако готовят на будущее. Потому в этой ситуации я не знаю, что встретит тут моего сына. Может, сама Россия не посчитает нужным… Эта оппозиция тоже – неправильно воспитанный народ, паразиты по природе. В период, когда Мишико было хорошо, паразитировали, и когда тяжело было, были за его счет», – слышится голос, предположительно, Гиули Аласания на записи.

Журналисты «Рустави 2» сразу же выдвинули несколько теорий: Россия решала вопрос возвращения в Грузию Михаила Саакашвили; Кремлю неугоден Бидзина Иванишвили, для будущих планов кто-то в РФ готовит экс-премьера, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, а также передает одному из оппозиционных СМИ компрометирующие материалы на членов партии власти, в записи упоминается некий Меладзе (предположительно, Нодар Меладзе – журналист, ведущий и продюсер ТВ «Пирвели»).

Сама Гиули Аласания подтверждает лишь, что еще до возвращения Михаила Саакашвили в Грузии навещала его в Киеве и пыталась отговорить его от поездки на родину. Однако вся остальная часть записи – это фейк, заявила сегодня мать экс-президента:

«Что я должна помнить, если такого факта не было вовсе?! Меня не интересует этот вопрос, потому что это исключено. То, что я услышала от журналистов… оказывается, мы чуть ли не агенты России – я и мой сын. Прошу прощения, не потому ли он сейчас здесь сидит (находится в заключении), а в 2008 году ворвались сюда и Путин угрожал ему. Я не подтверждаю (подлинность записи)».

У партии власти вопросов о подлинности не возникло. Тему подхватил вице-спикер парламента Гия Вольский:h

«Разговоры Гиули Аласания, ее обсуждение вопросов с кем-то, конечно, еще раз указывает на то, что российский фактор для «Национального движения» и лично для Саакашвили не является второстепенным. Это не что-то спонтанное, неосознанное, это сформировавшаяся позиция Гиули Аласания, которой она делится с кем-то. Тут для меня нет ничего спорного, я много раз говорил, что Саакашвили, находящийся в режиме самоповреждения, – тот фактор и ресурс оппозиции для борьбы против своего государства».

Поддерживает позицию властей один из «отколовшихся» от «Грузинской мечты» депутатов, член «Силы народа» Дмитрий Хундадзе:

«В записи появилось некоторое недопонимание в обществе, возник основной вопрос: чей Миша? Даже мы говорили о том, что в приезде в Грузию Саакашвили помогла определенная группа, в основном с Запада, но его мать, госпожа Гиули, говорит, что в этом был интерес России. Главное именно в том, что он не наш, не Грузии. Как оказалось, для него главное принадлежать тому, кто поможет ему вернуться к власти. Потому, пока мы не поймем, чей Миша, кому его отдать, пусть он будет там, где он есть».

Хундадзе намекает, что авторами успевшей уже стать скандальной записи могут быть сами представители «Национального движения», якобы последний материал – это ответ группы, поддерживающей Нику Мелия, за распространение записи, в которой якобы сам лидер партии отзывается нецензурными словами об экс-президенте Михаиле Саакашвили. Представитель «Национального движения» Ираклий Надирадзе обвинения эти называет абсурдными:

«СГБ и «Грузинская мечта» не отдыхают и продолжают распространять какие-то фабрикации. Естественно, это почерк Бидзины Иванишвили, потому, естественно, мы не должны углубляться в суть этой записи – это очередная провокация, единственная цель которой – внести недопонимание в общество».

Что касается обвинений в связи Саакашвили с Кремлем, так это попытка перенести внимание общественности с более важных тем, считает организационный секретарь «Национального движения» Бачо Долидзе:

«Если кто-то сомневается в том, что Михаил Саакашвили был и остается самым большим союзником Европы и США, – это, естественно, его личное дело, но я не буду воспринимать серьезно этих людей... Если и есть паразиты, так это те люди, которые тихо все это записывали, монтировали и отдавали СМИ на распространение».

В ответ же на обвинения в причастности бывшего премьер-министра Георгия Гахария к каким-то замыслам руководства РФ заявление сделала депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури:

«Вы спросите у госпожи Гиули, что, как и о ком она думает! Чьим агентом является Георгий Гахария?! Я же скажу, что я и представить себе не могла, что разговоры Гиули Аласания окажутся такими важными для «Грузинской мечты». И одних и вторых объединяет страх. Одни боятся того, что они потеряют статус главной оппозиционной партии, а это обязательно произойдет, вы ведь видите, что у них происходит, а вторые боятся, что потеряют однопартийное правление».

При этом часть оппозиции считает, что этой теме вовсе не стоит уделять внимания, однако есть среди оппонентов правящей партии и те, кто призывает следственные органы расследовать аутентичность распространенной записи, чтобы лишить власти возможности спекулировать на этой теме.

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