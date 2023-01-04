Сторонники Саакашвили сегодня собрались в разных городах Грузии с требованием освобождения экс-президента. Шумные акции с противостоянием прошли возле нескольких резиденций миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Впрочем, несмотря на внешне единый подход, данные акции продемонстрировали назревший раскол в рядах «Единого национального движения».

«Единое национальное движение» сегодня провело акции солидарности в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили в восьми разных городах страны.

Об этом в партии договорились перед наступлением Нового года, однако накануне стало известно, что параллельно митингам партии кандидат в председатели ЕНД Леван Хабеишвили планирует проводить митинги и в других местах. По его информации, сегодня вечером один митинг пройдет в Тбилиси возле правительственной канцелярии, откуда митингующие направятся к бизнес-центру Иванишвили, а второй – в Шекветили, возле его дома.

В «Едином национальном движении» выразили недоумение по этому поводу. Завтра в Тбилиси у моста Мира запланирован митинг, организованный партией, и другие акции не предусмотрены, говорится в заявлении ЕНД:

«Вопрос спасения президента Саакашвили должен объединять нас, но, к сожалению, отдельные индивиды используют его для нашего разобщения».

С комментарием по этому поводу выступил Коба Накопия. По информации секретаря политсовета «Единого национального движения», митинг в поддержку третьего президента был заранее согласован со всеми членами партии, поэтому он не может объяснить дробление акций.

«Акция была заранее согласована со сторонами, я общался со всеми партиями, с представителями кандидатов в председатели, все знали места. Мне и непонятно, и грустно, что так, в последнюю минуту происходит смена локаций, а потом говорят о том, что им казалось, что это не было известно или что-то в этом роде. Я прошу всех, чтобы нас было как можно больше, мы покажем, что не только в разных городах мира, но и в Грузии нас будет много, тех, кто выразит свою солидарность Михаилу Саакашвили», – сказал Коба Накопия.

С другой стороны, Леван Хабеишвили пояснил, что митинг в поддержку Саакашвили в туристической зоне столицы для него неприемлем, а марш в сторону дома Иванишвили он считает более оправданным.

Ближе к вечеру он выступил с резкими заявлениями: выразил недоумение по поводу заявления от ЕНД и сообщил, что появление Ники Мелия на митингах является заслугой его активности:

«Я, честно говоря, не понимаю, почему акция, объявленная мной и моими товарищами, моими друзьями возле государственной канцелярии, а потом и дома Бидзины Иванишвили может быть воспринята как проблема для кого-то. Я, честно говоря, не услышал аргументов, тем более общественность ясно увидела, что действующий председатель «Национального движения» стал более активен. Кстати, я вижу в соцсетях, что друзья Ники жаловались на выбранное мною место и говорили, что собираются у моста Мира, хотя Ники нет там. И почему это проблема – протестовать на площади у госканцелярии или у дома Иванишвили, следует спросить самого Нику и его сторонников».

Напомним, часть членов ЕНД придерживается радикальных методов борьбы, в то время как «умеренные» во главе с председателем Никой Мелия выступают за правовые механизмы. В ноябре оппозиционная Нике Мелия группа партийцев потребовала переизбрания председателя партии – желание возглавить партию изъявили Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.

Что касается Георгия Мумладзе, то он принимал участие в митинге в чорвильском родовом имении Бидзины Иванишвили. Там было погорячее – участников акции у дома основателя «Грузинской мечты» встречали мобилизованные силовики и местные жители. Последние вели себя агрессивно, не давали участникам митинга развернуть флаги и словесно оскорбляли их.

«Мы развернули плакат «Свободу Мише», но «титушки» «Грузинской мечты» не смогли этого вынести, начались провокации. Это было спровоцировано людьми, которые заранее собрались, чтобы встретиться с нами и сорвать эту акцию. Я обращаюсь к ним: нас не остановить такими провокациями, мы везде скажем Бидзине Иванишвили, что это наша страна и они не смогут убить третьего президента страны Михаила Саакашвили», – заявил журналистам Георгий Мумладзе.

Днем многочисленно было и у резиденции президента Грузии, где собравшиеся врачи призвали Саломе Зурабишвили использовать свои конституционные полномочия помиловать третьего президента и уберечь страну от ожидаемых тяжелых последствий.

Вот что заявила Манана Джебашвили, президент Ассоциации гастроэнтерологов:

«Мы, врачи, требуем от президента сохранить жизнь пациенту Саакашвили. В отношении него нарушены все законы, начиная с конституции и заканчивая международными конвенциями – пациент фактически умирает у нас на глазах. Мы должны возвысить голос за его спасение, иначе в нашей стране повторится трагедия, которая затронет всех».

Многочисленные акции в поддержку Михаила Саакашвили прошли во многих городах мира у посольств и генконсульств Грузии. Инициатива о проведении международной акции #SaveMisha исходила от российского оппозиционера, юриста и правозащитника Марка Фейгина и советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Поначалу было заявлено, что акции пройдут в 14 странах мира. Однако, согласно опубликованным Марком Фейгиным фото и видео, сторонники Саакашвили собрались у дипломатических представительств Грузии около 40 государств.

Параллельно сторона защиты заявила о желании Михаила Саакашвили физически присутствовать на судебном процессе. Как заявил адвокат Шалва Хачапуридзе, об этом он письменно проинформирует соответствующие органы. На ближайшем заседании он выдвинет ходатайство о проведении судебного разбирательства в ежедневном режиме.

Кроме того, Хачапуридзе призывает Специальную следственную службу и прокуратуру ускорить расследование возможного отравления Михаила Саакашвили.

Следующее заседание назначено на 9 января в тбилисском городском суде.

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