Саакашвили о смерти Кикабидзе: Скорблю по своему лучшему другу

«Скорблю по своему лучшему другу», - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кончину выдающегося актера и певца Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, пишет SOVA. Экс-глава государства также выложил на своей Facebook-странице фотографию, где он награждает артиста государственным орденом.

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Прощание и гражданская панихида по нему пройдут 17 числа.

Ранее соболезнование в связи с кончиной Кикабидзе выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили: «У многих поколений нашей страны с его именем как актера связан не один любимый персонаж, который выдержал испытание временем и еще долго будет радовать зрителей».

Слова скорби выразили и лидеры других стран. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кикабидзе был другом, который всегда рядом. «Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму на имя своего грузинского коллеги Гарибашвили, заявив, что с глубокой скорбью узнал о смерти артиста: «Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры».

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что творчество Вахтанга Кикабидзе всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией.

«Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией. Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», - добавил Алиев.