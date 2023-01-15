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Саакашвили о смерти Кикабидзе: Скорблю по своему лучшему другу
«Скорблю по своему лучшему другу», - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кончину выдающегося актера и певца Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, пишет SOVA. Экс-глава государства также выложил на своей Facebook-странице фотографию, где он награждает артиста государственным орденом.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Прощание и гражданская панихида по нему пройдут 17 числа.
Ранее соболезнование в связи с кончиной Кикабидзе выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили: «У многих поколений нашей страны с его именем как актера связан не один любимый персонаж, который выдержал испытание временем и еще долго будет радовать зрителей».
Слова скорби выразили и лидеры других стран. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кикабидзе был другом, который всегда рядом. «Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму на имя своего грузинского коллеги Гарибашвили, заявив, что с глубокой скорбью узнал о смерти артиста: «Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры».
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что творчество Вахтанга Кикабидзе всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией.
«Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией. Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», - добавил Алиев.
Другие новости дня
Иран получит на вооружение российские истребители Су-35
Иран получит российские истребители Су-35, которые станут самыми современными самолетами в армии страны. Тегеран заказал у Москвы системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолеты. Об этом в интервью агентству «Тасним» заявил член парламентского Комитета по национальной безопасности Шахриар Хейдари.
По его словам, поставка состоится в начале следующего года – по персидскому календарю Новый год будет отмечаться в марте.
Слова Хейдари - первое подтверждение со стороны официальных лиц Ирана поставок современной российской авиатехники. Ранее о возможной сделке сообщали источники западных СМИ в разведывательном сообществе. Израильский 12-й канал сообщал, что речь может идти сразу о 24 истребителях, которые изначально предполагалось продать Египту. От этой сделки Египет отказался, по всей видимости, под давлением США.
В декабре представители администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня». Это происходит на фоне фактической изоляции режимов аятолл и президента Владимира Путина со стороны стран Запада.
Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.
Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе. Самые современные самолеты на вооружении иранской армии были захвачены страной в начале 1990-х и, по всей видимости, лишены нормального обслуживания.
- Истребители-бомбардировщики Су-34 используются российской армией с 2014 года и активно предлагаются на экспорт. Самолеты рассчитаны на нанесение ракетно-бомбовых ударов в глубине территории противника. В войне с Украиной Россия использует их в ограниченном масштабе из-за насыщения украинской армии системами противовоздушной обороны.
Зеленский: Вахтанг Кикабидзе – великий человек великого народа
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова скорби в связи с кончиной выдающегося грузинского певца и киноактера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, который скончался сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет.
«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память творцу и соболезнования близким», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Вахтанг Кикабидзе был не только народным артистом Грузии, но и заслуженным артистом Украины, отмечает SOVA.
Ранее соболезнования в связи с кончиной артиста выразили в посольстве Украины в Тбилиси. «Сложно подобрать слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. На 85 году жизни умер Вахтанг (Буба) Кикабидзе, человек-легенда, большой друг Украины и всего украинского народа. Ушел из жизни искренний, чуткий, откровенный и дружелюбный человек, который всегда поддерживал Украину в борьбе с агрессором – Россией».
Ангарский маньяк заявил о «мечте» отправиться на войну
Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осужденный к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью «Вести-Иркутск», что у него есть мечта - попасть в армию.
В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался еще в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск - сообщает Сибирь.Реалии.
Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что «это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная». «Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?» - сказал осужденный за убийства. Но когда пройдет зима, «самые морозы», он бы «не задумываясь согласился» отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учетная специальность.
О «ЧВК Вагнера», которая вербует в российских колониях заключенных для участия в войне, Попков не упомянул.
- Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
- В 2015 году Попкова признали виновным в убийствах 22 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года суд Иркутской области признал его виновным в совершении еще 59 убийств и присудил второй пожизненный срок.
- Ранее Попков также признался в двух убийствах уже после того, как уже получил два пожизненных срока. За эти преступления ему дополнительно назначили 9,8 года колонии особого режима.
- Летом прошлого года стало известно о том, что глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин ездит по российским колониям и вербует на войну заключенных, в том числе осужденных за тяжкие преступления, включая убийства. Им обещают помилование спустя полгода после участия в боевых действиях.
- Недавно Пригожин сообщил о возвращении домой после помилования первой группы завербованных заключенных. Как установили журналисты Русской службы BBC и издания «Агентство», среди них были осужденные за грабежи, убийства, наркоторговлю.
- Известны также имена нескольких погибших в Украине бывших заключенных. Один из них, похороненный с почестями, в частности, был осужден за убийство собственной матери.
В Армении активисты вновь протестуют возле российской военной базы
Как и в прошлое воскресенье, активисты движения «Национальный демократический полюс» сегодня проводят акцию протеста возле 102-й российской военной базы, расположенной в армянском Гюмри, сообщает Радио Азатутюн. Акция протеста, как и неделю назад, носит название «Блокада ради выхода из блокады».
Не представленный в парламенте страны «Национальный демократический полюс» считает российских миротворцев напрямую ответственными за ситуацию в Лачинском коридоре, единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. Дорога уже больше месяца перекрыта группой азербайджанцев, которые называют себя экологическими активистами. Прекращение снабжения Нагорного Карабаха из Армении вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости в регионе, где проживает около 120 тысяч армян.
Участники сегодняшней акции, собравшиеся у второго входа российской военной базы в Гюмри, заявили, что требуют от России выполнения обязательств, взятых на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, то есть обеспечить свободное передвижения по Лачинскому коридору.
Представители «Национального демократического полюса» также заявили, что присутствие России представляет угрозу государственности Армении и существованию армянской нации. «Потому что, вступая в союз с Турцией и Азербайджаном, Россия связывает нам руки своим присутствием и не дает нам возможности противостоять вызовам, которые исходят от нее».
Участники акции потребовали прекращения российского присутствия в Армении, а также заявили, что Никол Пашинян также должен уйти в отставку с поста премьер-министра Армении.
К месту проведения акции протеста были стянуты полицейские силы. После этого участники акции объявили о проведении в городе автопробега по информированию, заявив, что дальнейшие шаги движения будут объявлены позже.
Военный РФ взорвал гранату в Белгородской области, есть погибшие
Российский военнослужащий в субботу взорвал гранату и устроил пожар в воинской части в Белгородской области. По предварительным данным, погибли не менее трех военных, есть раненые. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и «База».
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошли детонация боеприпасов и пожар, пострадали 10 военнослужащих. О погибших агентство не сообщает, как и о том, что стало причиной взрыва и пожара.
Официальных сообщений о случившемся пока нет.
По информации «Базы», взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. Один из военнослужащих (как пишет «112», командир взвода в звании старшего сержанта) по не установленным пока причинам взорвал гранату РГД-5, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.
По данным «Базы», пострадали 10 человек. Канал «112» пишет о 16 пострадавших и восьми пропавших без вести военнослужащих.
- В октябре на полигоне в Белгородской области двое военнослужащих - граждане Таджикистана, которые, как утверждают российские власти, записались в армию России добровольно - открыли стрельбу по другим военным. По официальным данным, были убиты 13 человек, включая двух нападавших. Минобороны России назвало случившееся «терактом».
Гулагу.нет: бывший командир «ЧВК Вагнера» запросил убежища в Норвегии
Бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.
Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.
Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.
Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений» «ЧВК Вагнера», который согласился давать показания, - пишет Осечкин.
- В начале июля 2022 года Медведев, житель Томской области, заключил контракт с «ЧВК Вагнера» на четыре месяца. Его отправили в Сальск, а оттуда в Луганскую область, где он был назначен на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-штурмового отряда наемников. По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего заключенного Евгения Нужина, которого «вагнеровцы» предположительно убили кувалдой после возвращения из украинского плена.
- В середине декабря по в соцсетях распространялось видео, на котором человек, представившийся дезертиром Андреем Медведевым, рассказал об издевательствах бойцов «ЧВК Вагнер» друг над другом. Он потребовал от ФСб провести проверку в отношении наемников и вгения Пригожина. «После моего самовольного ухода служба безопасности «Вагнера» начала меня преследовать, подключая к розыску ФСБ, органы МВД. Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье», – сказал Медведев.
- Сибирь.Реалии в декабре публиковал фрагменты интервью бывшего наемника с Осечкиным.
Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи со смертью Бубы Кикабидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи со смертью Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, пишет Общественный вещатель.
«Скорблю из-за кончины выдающегося грузинского артиста - актера и певца Бубы Кикабидзе. Для многих поколений нашей страны его имя как актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей. Сочувствую его семье, родственникам и друзьям», - говорится в соболезновании Ираклия Гарибашвили.
Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет.
В Грузии с сегодняшнего дня устанавливаются референтные цены на медикаменты
В Грузии с сегодняшнего дня устанавливаются референтные цены на медикаменты, сообщает Общественный вещатель. А с 15 февраля все компании, импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы, оперирующие в фармацевтике, будут обязаны определять максимальный верхний ценовой потолок на медикаменты, исходя из референтных цен.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, фармацевтический сектор должен пересмотреть цены до 31 января. Если сектор представит аргументированный аргумент по поводу цены на какое-либо лекарство, вопрос рассмотрит специальный совет при министерстве.
По словам министра, установление референтных цен является одной из составляющих реформы, цель которой - обеспечить граждан доступной и качественной медицинской помощью и лекарствами. Как отметил Азарашвили, к нарушителям правил будут применяться различные виды санкций.
По его словам, ведомство параллельно работает над созданием системы отслеживания лекарств. Посредством системы по штрих-коду препарата любое лицо, а также регулятор сможет легко получить информацию, связанную с лекарством, что станет еще одним важным рычагом контроля над оборотом фальсифицированных и просроченных медикаментов.
Рубен Варданян не собирается уходить в отставку
Рубен Варданян не собирается уходить в отставку При этом Варданян также посчитал неприемлемой возможную отставку президента непризнанного Нагорного Карабаха или местного парламента.
«Я не собираюсь уходить в отставку, особенно в нынешней ситуации. В то же время недопустима возможная отставка президента страны, а, следовательно, и парламента», - написал он на своей странице в Facebook.
Более того, Рубен Варданян подчеркнул, что в этой ситуации нет права «сдаваться и обслуживать азербайджанскую повестку дня».
«У нас сейчас есть реальная возможность сохранить Арцах [Нагорный Карабах –ред.] армянским. Я призываю всех к политическому здравому смыслу и солидарности», - цитирует Варданянв Радио Азатутюн.
Отметим, что ранее в субботу в беседе с Радио Азатутюн председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян не исключил возможности проведения внеочередных президентских выборов.
Скончался грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе
Выдающийся грузинский певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил сын его импресарио Рати Абзанидзе.
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1959-1965 годы учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 года – артист филармонии, а с 1967-го – солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра».
В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино. В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стали «Мелодии Верийского квартала» (Георгий Шенгелая). В 1977-м вышел фильм «Мимино».
Кикабидзе был не только киноактером и исполнителем, но и автором песен, кинорежиссером, сценаристом. Он был признан народным артистом Грузии и заслуженным артистом Украины, пишет SOVA.
В июле 2008 году ему был вручен российский Орден Дружбы, от которого он спустя месяц отказался из-за российско-грузинской войны, которую он охарактеризовал как агрессию России против Грузии.
Со времен российско-грузинской войны 2008 года Кикабидзе не выступал в России. Он осудил также аннексию Крыма и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году, сообщает Радио Свобода.
С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва от оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде
В поезде «Москва-Владикавказ» нашли тело бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Его обнаружили на длительной стоянке в Ростове-на-Дону.
Смерть бойца ММА могла иметь насильственный характер, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере. Гаглоева задушили подушкой, уточняет телеграм-канал Baza, не называя свои источники.
Эту информацию отрицает североосетинское медиа Kryliatv.ru. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, СМИ утверждает, что «следов насильственной смерти обнаружено не было», а, по предварительным данным, причиной гибели Гаглоева стала тромбоэмболия.
Георгий Гаглоев занимался поисками своей тети, Риммы Гаглоевой. Она пропала в феврале 2022 года вместе с таксистом, который встретил ее в аэропорту Грозного и должен был привезти в Беслан. Гаглоев утверждал, что в управлении Следкома Ингушетии ему сообщили, что пропавшие находятся в Чечне в одном из отделений полиции, однако ведомство это отрицает. Также Гаглоев предполагал, что за машиной, в которой ехала его тетя, следовал другой автомобиль, на котором ее и таксиста вывезли обратно в Чечню. Такси с Гаглоевой преследовала серебристая Lada Priora с чеченскими номерами, утверждает Baza, ссылаясь на следствие.
Позже такси было найдено около ингушского города Сунжа. Личные вещи и деньги водителя и пассажирки остались в нем нетронутыми.
В разговоре с редакцией Кавказ.Реалии Гаглоев обвинял в похищении тети силовиков из Грозного, связывая его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: «Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией. Допускаю, что к ней приезжали чеченцы, а чтобы выбить информацию об этих клиентах, ее и забрали».
- Преследования оккультистов начались в Чечне несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к «более опасным, чем терроризм и наркомания».
- На чеченском государственном телевидении и в аккаунтах местных чиновников регулярно появляются видеорепортажи с извинениями. На «унизительные видеопризнания» жителей Чечни обратила внимание Комиссия США о международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чеченской республики Ахмеда Дудаева, ранее занимавшего пост директора ЧГТРК «Грозный».
- Ежегодно в Чечне пропадают без вести 110 человек на каждые 100 тысяч жителей. Это в четыре раза больше, чем в среднем по России.
Президент Грузии выразила поддержку Украине в связи с трагедией в Днепре
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку Украине и осудила действия России в связи с трагедией в Днепре.
«Недопустимая демонстрация насилия в отношении мирного населения является нарушением всех норм международного права», - цитирует Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
В минувшую субботу Россия дважды за день обстреляла Украину: в Днепре ракета попала в девятиэтажный дом. Один подъезд был полностью разрушен - это произошло, когда почти все были дома в выходной день.
Обнаружены тела 21 погибшего, ранены 73 человека, 14 из них дети. Спасатели и жители Днепра всю ночь разбирали и с утра в воскресенье продолжают разбирать завалы, еще надеясь найти живых.
Британия официально заявила, что поставит Украине танки «Челленджер»
Великобритания уже в ближайшие недели поставит Украине 14 тяжелых танков «Челленджер-2». Об этом говорится в заявлении британского правительства. Британия, таким образом, станет первой страной, которая поставит Украине танки западного производства.
О предстоящей поставке объявлено на фоне дискуссий среди союзников по НАТО о поставке Украине другого типа танков - германских «Леопард-2». О готовности отправить их Киеву для противодействия российскому вторжению заявила Польша и еще ряд стран. Германия пока официально не дала на это необходимого согласия. Ряд комментаторов рассматривает решение Лондона как шаг, направленный в том числе на то, чтобы подтолкнуть Берлин к более решительным действиям.
Ранее Франция, Германия и США объявили о поставке Украине бронетехники - также впервые за все время войны. Речь идет о БМП и разведывательных машинах.
Как говорится в заявлении британского правительства, премьер Риши Сунак принял решение увеличить дипломатическую и военную поддержку Украины, чтобы «еще более отбросить Россию и обеспечить прочный мир». По мнению британского премьера, сейчас для этого подходящее время, поскольку российские войска «испытывают трудности со снабжением и упадком боевого духа».
Также в заявлении отмечается, что, помимо танков, Британия поставит Украине около 30 самозарядных гаубиц AS90. Официальное заявление будет сделано в Палате общин в понедельник 16 января.
Накануне состоялся телефонный разговор Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил после разговора Зеленский, он поблагодарил британского премьера за решения, «которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров». Подробностей этих решений он не привел.
В Днепре растет число жертв ракетного удара по дому. Объявлен траур
В украинском городе Днепр в ночь на воскресенье продолжался разбор завалов одного из подъездов девятиэтажного жилого дома, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара в субботу.
Растёт число погибших. По последним данным главы Областной военной администрации Валентина Резниченко, погибли 20 жителей дома, в том числе 15-летняя девушка.
Ранены десятки людей, более 40 в больнице. Из-под завалов спасли около 40 человек. Более 30 числятся пропавшими без вести.
В городе объявлен трехдневный траур.
Удар по Днепру был нанесен во время массированной российской ракетной атаки на территорию Украины, в ходе которой были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре была выпущена ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Ракета предназначена для борьбы с авианосными ударными группами в море - заявил представитель Воздушных сил.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российскую ракету Х-22 сбила украинская ПВО, та упала на дом в Днепре и взорвалась. Слова Арестовича немедленно стали цитировать российские СМИ и телеграм-каналы, снабжая их комментариями о вине самой Украины за гибель людей. В командовании Воздушных сил Украины их отвергли. Их командующий Николай Олещук отметил, что нет никаких сомнений в том, что по городу была выпущена именно ракета Х-22 - из воздушного пространства над российской Курской областью. По словам Олещука, «в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны».
В Украине слова Арестовича многие комментаторы подвергли критике - в том числе мэр Днепра Борис Филатов. Сам он настаивает на том, что, даже если ракету сбила ПВО, это ничего не меняет, и ответственность за гибель людей все равно несет Россия.
Ранее в ходе войны отмечались случаи попадания обломков сбитых системами ПВО российских ракет или обломков самих ракет украинской ПВО в жилые дома в Украине. Однако ни разу такие попадания не вызывали разрушения такого масштаба, как в Днепре.
Минобороны России пока не комментировало ракетные удары 14 января, в результате которых, по данным украинских СМИ и властей, помимо прочего, была серьезно повреждена одна из ТЭС, что привело к аварийным отключениям электричества.
Это был первый массированный удар в новом 2023 году и первый после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.
Ирма Хецуриани завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Вашингтоне
Ирма Хецуриани завоевала серебряную медаль по фехтованию на колясках на чемпионате мира в Вашингтоне, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Выступая на рапире, грузинская спортсменка сначала победила англичанку Джастину Мур - 15:3, в полуфинале француженку Софи Саблон - 15:4, а в финале уступила тайке Саисун Яне - 15:10 и заняла второе место в турнире.
Сегодня в Вашингтоне Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили попытаются завоевать медали уже в фехтовании на саблях.
Украинский специалист возглавит сборную Армении по футболу
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков возглавит сборную Армении по футболу. Об этом стало известно накануне, 14 января, после заседания исполкома Федерации футбола Армении (ФФА), в ходе которого обсуждался вопрос о назначении главного тренера национальной сборной Армении.
«После полуторачасового обсуждения из предложенных кандидатур был выбран бывший главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков», - говорится в сообщении на официальной странице ФФА в интернете.
За свою тренерскую карьеру 65-летний специалист тренировал сборные Украины разных возрастных категорий.
Сборная Украины (до 19 лет) под руководством Петракова вышла в полуфинал чемпионата Европы в 2018 году, а в 2019 году сборная Украины (до 20 лет), ведомая Петраковым, стала чемпионом мира (до 20 лет).
В 2021-2022 годах Петраков был главным тренером национальной сборной Украины, которая не смогла пробиться в финальную часть Чемпионата мира по футболу лишь по результатам стыковых матчей.
Как сообщает Радио Азатутюн, должность главного тренера сборной Армении по футболу стала вакантной после ухода с поста испанского специалиста Хоакина Капарроса в сентябре прошлого года. Отставка Капарроса последовала за провальным выступлением армянской сборной в последнем розыгрыше Лиги наций.
Власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19
Власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19 с начала декабря, когда в стране ослабили коронавирусные ограничения. Об этом пишет агентство Reuters.
Национальная комиссия здравоохранения Китая утверждает, что с 8 декабря по 12 января от причин, связанных с COVID-19, погибли 59 938 человек. 5 503 случаев смерти были вызваны дыхательной недостаточностью из-за коронавирусной инфекции, а остальные – из-за сочетания коронавирусной инфекции и других заболеваний. При этом китайские эксперты утверждают, что пик распространения заболевания в стране, судя по всему, пройден.
Ранее власти Китая сообщали, что с начала пандемии в стране умерли около 5 тысяч человек, а за декабрь было зарегистрировано менее 10 случаев смерти. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения обвинила власти страны в занижении количества смертей.
В конце декабря британская аналитическая компания Airfinity подсчитала, что в Китае от коронавирусной инфекции, вероятно, умирают около 9 тысяч человек в день. Вскоре Bloomberg сообщил, что из-за вспышки COVID-19 крематории по всей стране оказались переполнены.
- Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики «нулевой терпимости» к COVID-19, которая включала в себя жесткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.
- Как только меры были ослаблены, в стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19. По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу.
Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана
Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана. Этот шаг - реакция на казнь в субботу бывшего замминистра обороны страны Али-Реза Акбари, обвиненного в шпионаже. У Акбари было как иранское, так и британское гражданство. Британские власти решают, какие еще меры они предпримут в отношении Тегерана.
Акбари был приговорен к повешению после того, как иранский суд признал его виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. Сам он заявлял, что невиновен, а признательные показания дал под пытками. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».
В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже. Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, в субботу вызвало посла Великобритании в связи с «вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана».
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Лондона
В центре Лондона в результате стрельбы были ранены четыре человека, сообщает полиция.
Инцидент произошел недалеко от церкви, где в тот момент проходили похороны. Полицейские предполагают, что огонь открыли из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия.
Ранения получили три женщины и семилетняя девочка – все они доставлены в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии.
Полицейские перекрыли дороги и проводят расследование на месте происшествия. О задержаниях в связи со стрельбой не сообщается.
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Петр Павел
Отставной генерал Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета голосов на 99 процентах избирательных участков.
По последним данным, Павел набирает 35,27 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,12 процента голосов.
«Разница в несколько сотен голосов между Бабишем и мной. По словам Андрея Бабиша, я был неопытным человеком в политике, поэтому не считаю результат плохим», – сказал Павел.
Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.
Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом
В Днепре в результате российского обстрела разрушен многоэтажный жилой дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По предварительным данным, пять человек погибли. 27 человек ранены, в том числе шесть детей. Из-под завалов удалось спасти 15 человек, спасательные работы продолжаются.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что весь район обесточили и отключили от систем жизнеобеспечения. Завалы, по его словам, будут разбирать всю ночь.
Это уже второй обстрел территории Украины за день. Утром в субботу Россия атаковала в Киеве объекты критической инфраструктуры. По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе. В Голосеевском районе украинский столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырёх взрывах. После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.
Вооружённые силы Украины заявили, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.
Украинские власти также сообщили об обстрелах Харькова. В городе приостанавливало работу метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме, что, по предварительным данным обстрел по объектам инфраструктуры вёлся из ракетных комплексов С-300.
Сообщается о взрывах в пригороде Киева Буче и в подконтрольном Украине Запорожье. Всего сигналы воздушной тревоги утром 14 января звучали в шести регионах страны.
Минобороны России субботние обстрелы пока не комментировало.
По данным украинского МИДа, ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов.
В Иране казнили бывшего замминистра обороны страны
В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны страны Али-Реза Акбари, которого обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. У него было двойное гражданство Великобритании и Ирана.
Акбари был повешен, сообщает Би-би-си со ссылкой на иранские государственные СМИ. Ранее Верховный суд Ирана отклонил его апелляцию, оставив в силе первоначальный смертный приговор.
Бывшего чиновника арестовали в 2019 году и обвинили в шпионаже в пользу британской разведки MI6, за что он якобы получил больше двух миллионов долларов в разных валютах. В аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении Персидской службы Би-би-си, Акбари сказал, что признался в преступлениях, которых не совершал, после пыток.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом». Ранее в пятницу министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли призвал к немедленному освобождению Акбари и назвал смертный приговор политически мотивированным.
В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже.
Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, вызвало посла Великобритании в связи с «вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана».
- Акбари занимал пост заместителя министра обороны при президенте Мохаммаде Хатами, который возглавлял страну в 1997-2005 годы.
Муж и жена погибли в шахте лифта в тбилисском районе Вазисубани
Два человека погибли в результате падения лифта в жилом корпусе в Вазисубани в Тбилиси. По данным телеканала «Рустави 2», когда открылась дверь лифта по вызову, сам лифт находился на другом этаже. Мужчина автоматически шагнул в открытую дверь и упал в шахту, жена пыталась его вытащить, но обоих задавил внезапно заработавший лифт.
Оба - молодые люди, до 35 лет. Спасатели извлекли тела погибших.
Ненадежная работа лифтов - одна из самых серьезных коммунальных проблем Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия». Мэрия если финансирует замену лифтов, то частично, оставшуюся часть должны собирать жильцы. Полностью заменить лифт настолько дорого, что чаще всего жилтоварищества просто меняют устаревшие детали, ограничиваясь текущим ремонтом. Состояние лифтов должны контролировать сами товарищества жильцов.
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает ТАСС.
Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей во время эвакуации. В 1945 году, семья Чуриковых переехала в подмосковный поселок Коренево.
Сразу после окончания школы Чурикова пыталась поступить в театральное училище имени Щепкина и студию МХАТ, но обе попытки оказались неудачными. С третьей попытки Чурикова поступила на актерский факультет в театральное училище имени Щукина и закончила его с красным дипломом в 1965 году.
В кино дебютировала в 1960 году, будучи студенткой, в фильме «Тучи над Борском» режиссера Василия Ордынского. Затем снялась в нескольких десятках фильмов - «Морозко», «Тот самый Мюнхаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и других.
С 1975 года Чурикова служила в театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком Марка Захарова»).
Чурикова - лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.
Чурикова выступала в поддержку журналистки Виктории Ивлевой, задержанной за пикет в поддержку правозащитного общества «Мемориал». Среди прочих подписала письмо в Верховный суд Карелии с просьбой передать дело историка Юрия Дмитриева в суд другого региона России. Актриса также написала поручительство за Дмитриева.
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