Известный грузинский актер и певец Буба Кикабидзе скончался на 85 году жизни. С горечью восприняли эту весть не только в Грузии, но даже в России, где отношение к нему в последние годы было весьма неоднозначным.

Детство Кикабидзе пришлось на Вторую мировую войну. Ему было три года, когда забрали его отца. Он не вернулся с фронта, мать воспитывала сына одна.

«Мой отец был журналистом. В молодости я часто подшучивал над матерью. «Как ты с фамилией Багратиони вышла замуж за Кикабидзе?» Она была удивительной женщиной. В церкви Сиони она пела более 40 лет, но не учила меня вокалу, ей не нравился мой голос, она говорила: «у тебя хриплый голос, тебе не стыдно петь?»

Это были нелегкие годы, продолжал в одном из интервью Буба Кикабидзе.

«У нас было тяжелое детство, у моих друзей, кем бы они ни были, у каждого был отец на войне, и лишь немногие из них вернулись... Это было время, когда у нас не было света, мы читали учебники и книги при свечах. Мы все вместе ходили в кино и вместе росли... Я хотел рисовать, просто пытался что-то нарисовать, но художника из меня не вышло», – вспоминал актер.

Первые шаги на эстраде также не были усыпаны розами. Будучи студентом иняза, он узнал, что заболел его двоюродный брат Джано Багратиони, вокалист эстрадного оркестра Политехнического института, который впервые был приглашен на фестиваль в Москву. Буба решил испытать судьбу.

«У меня не было костюма, мой друг одолжил меня, брюки пришлось переделывать. Я спел две песни, и мне это понравилось... Тогда я сказал дяде Джано, брату моей матери: может быть, они послушают меня в филармонии? По какой-то причине я думал, что мое пение там очень одобрят. Я пел песни зарубежных звезд. Они нравились молодежи, но в комиссии мой голос сразу отвергли, слишком он для них был прозападным, а в СССР это не приветствовалось».

История имела продолжение. Позже ему позвонил один из людей филармонического совета, отвергнувшего голос Бубы, и предложил поехать в Москву при условии, что он выступит под другой фамилией. Тогда его мать посоветовала ему выйти с фамилией Багратиони. Так прошло первое турне Бубы, где на афишах вместо «Вахтанг Кикабидзе» красовалось «Вахтанг Багратиони». Вернувшись оттуда, он узнал, что уже отчислен из Института иностранных языков.

Впрочем, этого оказалось достаточно – его заприметили и позвали солистом в вокально-инструментальный ансамбль «Диэло». Вместе с этой группой побывал во многих зарубежных странах. А расцвета вокальной карьеры достиг позже в составе ВИА «Орэра».

Кинокарьера Кикабидзе развивалась более динамично. В 1965 году режиссер Николоз Санишвили пригласил его в фильм «Встреча в горах». Тогда Буба пел в «Диэло», и его вместе с группой пришлось пригласить спеть в фильме. Это было его условием. А четыре года спустя с ним связался Георгий Данелия из Москвы. Режиссер начинал работу над картиной «Не горюй», для чего специально приехал в Тбилиси на отбор.

Как вспоминал Кикабидзе, Данелия пригласил его в гостиницу «Сакартвело». Тогда Буба был высоким, худым, согнутым в плечах парнем, в рваных джинсах, с сигаретой во рту, вспоминал Данелия. Однако Бенджамен в сценарии был совершенно другим – толстым, с рыжими волосами... Буба совершенно не был похож на его героя.

«Когда я вошел в комнату и увидел Данелия, он мне не понравился. Я сел там... Вдруг он говорит: «Давай, закричи!» Я ответил ему, что люди спят, и не буду кричать среди ночи. Если хочешь, снимай меня, если нет, то я пойду, не до ваших фокусов… Так я был утвержден на эту роль и начал свою карьеру в кино», – вспоминал артист.

По-разному вспоминают Бубу Кикабидзе в постсоветской России. Многие там отвернулись от него, когда в 2008 году он отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил тогда свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.

Творчество человека необходимо отличать от его личности, заявила сегодня глава комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть грузинского актера и певца.

Она вспомнила его позицию в отношении России, которой он придерживался стольких лет.

«Родила Бубу Грузия, а создала Россия. И простились мы с ним давно. Проводы любви состоялись еще в 2008-м. В отличие от мудрого и справедливого Георгия Данелия, Вахтангу Кикабидзе ни мудрости, ни благодарности не хватило», – добавила Ямпольская.

С этим заявлением категорически не согласен его бывший продюсер в Москве Иосиф Пригожин. После смерти Вахтанга Кикабидзе он разместил пост в соцсети: «Не стало близкого мне человека. Нас связывала многолетняя дружба. Буба был крестным отцом моей дочери Данаи».

Далее в интервью российским СМИ он более развернуто представил свою позицию:

«Кикабидзе – гражданин Грузии. И ничего от современной России он не получал. Он не пользовался госдотациями, не работал на федеральных каналах. Он решил оставаться в Грузии со своим народом. Ему не нравилось все, что происходит здесь. После 2008 года он ни разу не был в России. Не любил нашу власть. Он выбрал такую позицию. Если бы он цинично лицемерил, приезжал в Россию, зарабатывал здесь деньги, а потом возвращался домой… Но он не приезжал в Россию. Не давал здесь концертов. Он честно к этому относился. У Кикабидзе даже квартиры не было в России. Он не жил в России. Он не пользовался благами государства российского. И сегодня не надо стравливать людей. Его позиция мне понятна», – заявил бизнесмен, который работал продюсером известного певца с 1994 по 2008 год.

Сегодня на телеэкранах появились кадры из клиники, где Буба Кикабидзе провел последние дни. Несмотря на тяжелое состояние, он спел на телекамеру в последний раз в жизни. Согласно завещанию, Буба Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать. Сообщается, что похороны состоятся 19 января. Панихида пройдет в церкви, после чего гроб доставят в филармонию Тбилиси, а затем пройдет погребение.