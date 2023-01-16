Изида Чаниа

Без сомнения, число «три» – магическое, и не только в фольклоре или религии. Каким-то образом оно проникло и в нашу общественно-политическую жизнь. Выражение «обещанного три года ждут» в случае с Абхазией полностью оправдалось: неведомая сила обрушила терпение народа как раз к трехлетию президентских обещаний.

Впрочем, если не вдаваться в мистику, то надо отметить, что власть сделала все для того, чтобы «вскипел наш разум возмущенный». С начала нынешнего года социальные сети и независимые СМИ заполнены фрагментами предвыборных обещаний Аслана Бжания, в которых он сам определяет для себя сроки и этапы своего президентского существования. В одном случае он обещает подать в отставку через два года, если количество ДТП не уменьшится в два раза, в другом – провести референдум о доверии к себе как к президенту через два с половиной года.

Уровень смертности в Абхазии от ДТП не только не уменьшился в два раза, как обещал Бжания, а увеличился. В предновогодние и постновогодние дни социальные сети не успевали сообщать об авариях со смертельным исходом.

В этих обещаниях он не установил для себя сроки, хотя звучало так, словно все это он сделает, как только доберется до заветного президентского кресла

Конечно, обещал кандидат в президенты Бжания еще много чего: что не будет проблем с водой и светом, что он полностью отменит НДС, сократит численность чиновничьего аппарата, проведет реформы, примет закон об организованной преступности, заставит чиновников заполнять декларации о доходах и расходах, объявит войну коррупции, поделится полномочиями с парламентом, примет законы об импичменте и смешанной системе выборов и так далее. Но в этих обещаниях он не установил для себя сроки, хотя звучало так, словно все это он сделает, как только доберется до заветного президентского кресла – на следующий день.

А вот на ДТП и референдум установлен «deadline», и эта «мертвая черта» пройдена аккурат к Старому Новому году. Поэтому неудивительно, что протестные настроения в обществе стремительно нарастают, и способствует этому как кризис в экономике и энергетике, так и его последствия – резкое удорожание жизни. Похоже, народ ждет только вождя, который переобещает Аслана Бжания. Но об этом чуть позже.

А пока от лирики к статистике. В нашей стране, как и в любой другой, есть институты, которые должны заниматься, в том числе, и социологическими исследованиями. К примеру, о степени доверия к президенту, правительству, парламенту, судам. Но государственные институты не получают такой заказ (и это понятно), а независимые – не решаются проводить такие исследования, чтобы не быть обвиненными в пособничестве Западу. Поэтому я могу ссылаться только на «любительские исследования» – журналистские опросы в негосударственных и независимых СМИ.

Куда делся бжаниевский электорат, догадаться несложно. Скорее всего, ушел в 45% участников опроса, которые теперь не доверяют никому

В нынешнем году абхазский телеграм «D NEUS» (численность подписчиков более семи тысяч), провел опрос о доверии к власти. В опросе приняло участие более 1 000 подписчиков, результат ожидаемый – действующей власти доверяет 9% опрошенных. Куда делся бжаниевский электорат, догадаться несложно. Скорее всего, ушел в 45% участников опроса, которые теперь не доверяют никому (в сумме как раз получается процент, набранный Бжания во время выборов). Можно сколь угодно долго говорить о том, что опрос ненаучный, что он не охватывает все слои населения, что из него выпали важные сегменты, сполна использованные Асланом Бжания на выборах 2020 года, – возрастной и «спящий» за пределами Абхазии электорат. Но даже в этом случае невозможно опровергнуть данность – уровень доверия к действующему президенту упал настолько, что легитимность его стремится к нулю. Причиной такого падения послужила, прежде всего, позиция руководства страны в энергетической сфере, необоснованное повышение цен, нижайшее качество поставляемого потребителям электричества и, конечно же, постоянные отключения света.

Эти косвенные показатели упавшего доверия демонстрирует и в своем «энергетическом» опросе другой абхазский телеграм – «RESPUBLIKA». Здесь речь идет об оплате за электричество – только 22% участников опроса выразили готовность платить за электричество (по факту платит и того меньше), 58% процентов не хотят платить за некачественное электричество, цену на которое повысили более чем в три раза за год. Типичный ответ на вопрос об оплате за электричество выглядит так: «стиральная машинка не тянет, плитка не греет, микроволновка, чайник, обогреватель еле теплые! За что платить-то, за некачественные услуги?! А если посчитать сгоревшие электроприборы, то они еще будут нам должны».

Общественный активист Асида Кортуа начала сбор подписей под обращением, в котором требует от президента публично обосновать причины повышения цены на электричество в условиях, когда правительство заявляет о бесплатных поставках электроэнергии в страну. «Во избежание массового отказа граждан от оплаты электроэнергии по данным тарифам, во избежание каких-либо иных форм протеста просим Вас дать расширенную пресс конференцию с общественностью», – говорится в обращении.

Требование бесполезное, но обоснованное, так как «ответственные лица» по сей день путаются в «показаниях», называя разные причины энергетического кризиса, чаще погодные – падение уровня воды на ГЭС, похолодание. О повышении потребления в результате деятельности по добыче криптовалюты Министерство экономики (инициатор легализации бизнеса по добыче криптовалюты) сообщает так, словно в этом виноваты рядовые потребители, а не «предприниматели», которых «крышует» правительство.

Кто же будет приезжать в страну, в которой нет света и воды, хотя и коррупционную составляющую сбрасывать со счетов не стоит – аппетиты чиновников растут параллельно с подорожанием жизни

Опять же никаких планов кроме распродажи в мыслях у руководства нашей страны нет. Хотя, очевидно, что нависающие гроздья народного гнева их беспокоят, и потому правительство вымучивает из себя данные об «успешной деятельности», пытаясь доказать, что не зря проедает народные деньги. Получается даже не смешно, а жалко: на 16% увеличился уровень документооборота по сравнению с прошлым годом, возросло количество входящих и исходящих писем, 1,5 тысячи посетителей «пришли на поклон» к премьер-министру за год... Похоже, больше похвастаться нечем даже в сфере туризма: количество людей, посетивших туристические объекты зимой 2023 года, сократилось на порядок по сравнению с прошлым годом. Логично, кто же будет приезжать в страну, в которой нет света и воды, хотя и коррупционную составляющую сбрасывать со счетов не стоит – аппетиты чиновников растут параллельно с подорожанием жизни.

Но я возвращаюсь к опросу, проведенному «D NEUS» о доверии к власти, потому как там есть вопрос доверия к оппозиции. Так вот, уровень поддержки оппозиции, даже в условиях, когда власть вызывает всеобщее недовольство, оказывается критически низким – 14 %, то есть лишь в полтора раза больше, чем уровень поддержки президента. На мой взгляд, объяснение этому есть – народу нужен вождь, который переобещает Бжания. Но в здравом уме и твердой памяти ни один человек не сможет переплюнуть заявления кандидата в президенты Аслана Бжания, который не только полностью исчерпал лимит обещаний, но и доверие народа к оппозиции.

Страна находится в состоянии безвластия, кипение в замкнутом сосуде продолжается, дырочек для пара не осталось

Страна находится в состоянии безвластия, кипение в замкнутом сосуде продолжается, дырочек для пара не осталось. А это значит, что условия для лидера «не в здравом уме и твердой памяти» (скорее всего, катапультированного) самые что ни на есть благоприятные, и его появления ожидают 26 процентов из числа опрошенных. Может, из московского далека нашему президенту незаметно, но несколько оппозиционных депутатов парламента, накануне нового года требовавших введения моратория на повышение цен, как раз давали ему шанс на завершение срока. Глупо было этим не воспользоваться.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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