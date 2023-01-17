Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов открыто назвал себя и партию «Единая Осетия» оппозицией действующей власти. «Единоосы» указывают на проблемы, которые остаются нерешенными еще со времени нахождения их команды у власти. У многих наблюдателей это заявление вызвало множество вопросов.

Заявление Анатолия Бибилова прозвучало на одном из анонимных телеграм-каналов, которые занимаются продвижением его интересов. Под мелодию под названием «Треки для вдохновения» (Anthony Scott Alexander) экс-президент сказал следующее:

«Даже если мы этого не хотим, ведь мы никогда не стремились быть оппозицией, все равно на сегодняшний день партия «Единая Осетия» является оппозиционной по умолчанию или, как говорят многие политики, априори мы уже являемся оппозиционной партией, и от этого мы никуда не денемся. Однозначно, да, конечно. Но оппозицией именно системной, не уличной, а конструктивной, какая и необходима для развития страны».

«Вдохновение» экс-президенту и его команде, по мнению наблюдателей, придает медлительность и размытая повестка нового президента Алана Гаглоева, а также слабая информационная политика действующей команды: весь информационный ресурс власти последние месяцы отвечает лишь на вызовы анонимных интернет-каналов, которые и создают повестку дня.

Сторонники Анатолия Бибилова напоминают, что на последних президентских выборах за него проголосовало почти 12 тысяч избирателей, и если разрыв с Аланом Гаглоев по итогам голосования составлял четыре тысячи человек, то сейчас к Бибилову примкнет и часть разочаровавшегося «гаглоевского» электората.

Депутат парламента Давид Санакоев говорит, что заявления экс-президента связаны с безнаказанностью как на посту президента, так и после:

«Почему вообще стало возможным заявление подобного рода от Бибилова? На мой взгляд, потому, что он почувствовал вседозволенность и на посту президента, и даже сейчас, судя по его поведению. Бибилов воспринял Южную Осетию как свою собственность, а исполнение Конституции и закона подменил своими желаниями. Огромная часть нашего общества, да и он сам, я думаю, были уверены, что его призовут к ответу за деяния, совершенные на посту президента, но этого пока не случилось. К нему остаются открытыми вопросы по выставлению постов грузинских силовиков на территории республики в Цнелис и Синагур во время его президентства, по расследованию убийства Инала Джабиева, по оказанию давления на парламент с использованием силовиков, по проведению сессии с грубым нарушением регламента, беспределу практически во всех сферах, развалу государственной системы управления. Все мы помним нарушения во время выборов в 2019 году в парламент – как отказывали десяткам кандидатов в регистрации без законных оснований; нарушения во время выборов президента 2022 года. Показательными были ночные хождения в ЦИК и аудиозаписи, разоблачающие представителей ЦИК, грубо нарушающих закон. Финансовые нарушения, обман не только народа Осетии, но и коллег из России. Что мы еще не видели? Что Бибилов может предложить народу как оппозиция? То есть оппозиция к чему и как?!»

Давид Санакоев говорит, что в республике все еще хорошо помнят годы правления Анатолия Бибилова:

«То, что он может предложить обществу, он уже продемонстрировал на президентском посту, и я не думаю, что его подход к системе государственного управления или исполнения законов изменится», – говорит Санакоев.

Бибиловская команда по-прежнему делает упор на «болевые точки», на которые бывший президент указывал на последних президентских выборах против Алана Гаглоева: дело Инала Джабиева, незаконный грузинский пост в районе села Цнелис, борьба с коррупцией и «совместителями» (людьми, незаконно занимающими несколько бюджетных мест), отсутствие упрощенного пересечения для граждан Южной Осетии пункта пропуска «Нижний Зарамаг» на границе с Российской Федерацией. Ни одна из этих проблем, по мнению оппонентов Гаглоева, новой властью пока не решена.

Давид Санакоев называет все вышеперечисленные проблемы наследием и отголосками деятельности именно Анатолия Бибилова. Впрочем, по его словам, со временем к ним без должной оценки могут прибавиться новые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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