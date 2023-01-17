В селе Эргнет состоялась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Она проходила на фоне обсуждения инцидента с участием сотрудников Миссии наблюдателей ЕС. В организации подтвердили, что в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета несколько дней назад произошел инцидент, после чего европейские наблюдатели покинули указанную территорию. Согласно сообщениям грузинских СМИ, 13 января российские военные выстрелили в воздух при появлении сотрудников Миссии наблюдателей ЕС. Впрочем, югоосетинские участники встречи расставили совсем другие акценты.

Первая в этом году встреча в формате механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла на фоне заявлений о том, что несколько дней назад близ села Меджврисхеви произошел инцидент с участием наблюдателей МНЕС. Сообщалось, что при их появлении российские военные выстрелили в воздух. В МНЕС подтвердили эту информацию и добавили, что наблюдатели, действовавшие согласно протоколу безопасности, покинули территорию. Никто не пострадал.

Ожидалось, что это станет основной темой обсуждения на сегодняшней встрече. Однако глава югоосетинской делегации Егор Кочиев сказал, что этот вопрос не поднимался.

«Эта информация не соответствует действительности. Если бы это действительно было так, этот вопрос обсуждался бы, я вас уверяю. Об этом не говорили и вопросы не задавались. Могу вас уверить, если бы действительно на границе была стрельба, – это в любом случае инцидент, и в таком случае мы бы поднимали этот вопрос. Применение оружия – это инцидент в любом случае, был это выстрел в воздух или нет, это другой вопрос. Поэтому, я думаю, эта информация не соответствует действительности», – отметил Кочиев.

Услышать точку зрения грузинской стороны или международных сопредседателей у югоосетинских журналистов возможности не было. 110-я по счету встреча МПРИ снова прошла без присутствия представителей СМИ – как осетинских, так и грузинских.

В прошлый раз глава югоосетинской делегации Егор Кочиев высказался за присутствие журналистов и предоставление им возможности общения со всеми сопредседателями. Однако и сегодня представители медиа не смогли попасть за красную ленту, хотя за ней сотрудники Миссии наблюдателей Евросоюза измеряли температуру и выдавали им аккредитации. Единственное, что могли сделать журналисты, – с расстояния пяти метров снимать беседующих под теплым солнцем участников переговоров перед встречей.

Егору Кочиеву сегодня снова пришлось комментировать этот вопрос для югоосетинских журналистов:

«Обычно у нас происходило так: по окончании встречи ко мне подходил представитель МНЕС, который отвечает за общение со СМИ, и задавал вопрос, буду ли я общаться с представителями прессы. Как правило, они спрашивают о представителях грузинской прессы. Уже второй раунд подряд этот вопрос не задается, несмотря на то, что две встречи назад мы обсуждали этот вопрос и договорились, что у журналистов и с той, и с этой стороны будет возможность зайти и пообщаться с участниками».

Вопрос присутствия СМИ – не единственный, касающийся организации переговоров. За последнее время участники не разрабатывают конкретную повестку встречи. Вместо этого на каждой встрече она представляет собой четыре общих вопроса о безопасности, нарушениях и т.д. По мнению Кочиева, конкретизация каждого вопроса может быть продуктивнее:

«На этой встрече у нас получилось достичь согласия, что повестка может быть пересмотрена. Произойдет это на самом деле или нет, я не могу сказать, это зависит от сомодераторов встречи, представителей ЕС и ОБСЕ. Очень надеюсь на то, что это действительно произойдет. На мой взгляд, это положительный момент».

Еще один положительный итог сегодняшней встречи, по мнению представителя югоосетинской стороны, – вопрос совместного использования ирригационных систем. Вода поступает из Южной Осетии на территорию Грузии и, проходя через грузинские села, снова заходит в Цинагарскую зону Южной Осетии.

«Есть какое-то взаимопонимание по отдельным гуманитарным вопросам. Например, как оросительная вода, которая подавалась в течение всего поливочного сезона летом. Короткие итоги года мы подвели сейчас. Есть согласие обсудить эти вопросы и на будущий год. Благодаря этим договоренностям оросительную воду получают жители села Цинагар и близлежащих сел», – пояснил Кочиев.

По устоявшейся традиции сегодня югоосетинская сторона вновь подняла вопросы о грузинском полицейском посте в Цнелис, полетах беспилотников неизвестного происхождения над территорией Южной Осетии и т.д.

Следующая встреча МПРИ назначена на 2 марта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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