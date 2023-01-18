В Абхазии требуют ужесточить наказание за езду в пьяном виде

Сообщество водителей трансфера в самопровозглашенной республике Абхазия выступило с обращением, в котором выражает серьезную обеспокоенность ситуацией на дорогах и участившимися ДТП со смертельным исходом.

Как пишет «Апсныпресс», с 1 января в Абхазии в результате аварий на дорогах погибли пять человек.

«Эта проблема приобрела катастрофический характер, она стала проблемой национально-государственного масштаба. Для нас, водителей трансфера, связанных с перевозками большого количества граждан республики и многочисленных туристов, вопрос безопасности дорожного движения является приоритетным, … и мы не можем безучастно наблюдать за происходящим», – отмечается в обращении.

Водители трансфера обратились к гражданам, общественным структурам, властям с призывом навести порядок и законность на дорогах.

«Мы понимаем, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет системную, правовую, ментальную и организационно-техническую составляющие. Эту проблему невозможно решить наскоком, без учёта всех принципов организации дорожного движения», – говорится в обращении.

В числе основных причин ДТП сообщество водителей выделяет нарушение скоростного режима, езду в пьяном виде, употребление наркотических и психотропных средств, незнание правил дорожного движения, недостаток технических средств организации дорожного движения, отсутствие дорожного освещения, нахождение на дорогах бесхозного крупного рогатого скота и др.

«Самое страшное для нашей Абхазии – это то, что что по статистике основной процент нарушений выпадает на нашу молодёжь. К сожалению, к великой нашей скорби, число погибших в ДТП за 30 послевоенных лет сопоставимо с нашими потерями во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.», – говорится в обращении.

Водители трансфера обращаются к законодателям и правоохранительным органам с предложением об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Они считают, что только жесткие правовые ограничительные меры, вплоть до уголовного преследования и конфискации личного автотранспорта, вкупе с информационной, идеологической, разъяснительной работой в СМИ, помогут сдвинуть решение проблемы с мертвой точки.

«Мы оказались у опасной черты. Только объединившись мы сможем противостоять этой напасти. Всегда дорога ассоциировалась с развитием и жизнью. К сожалению, сегодня реалии таковы, что дороги жизни стали дорогами смерти», – отмечается в обращении.