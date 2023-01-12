В новогоднюю ночь в Абхазии в автомобильной катастрофе погибла дизайнер Кама Цвижба, основатель бренда KamuChi.

Подозреваемая в совершении ДТП со смертельным исходом – Ница Габлия. Она была за рулем автомобиля и, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила пресс-служба Сухумского городского суда, Габлия будет взята под стражу. В настоящее время она находится в Республиканской больнице с многочисленными травмами.

Органом предварительного расследования установлено, что 1 января 2023 года, примерно в 06 часов 25 минут, Ница Габлия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки «Mazda-З» с пассажирами Инаром Какалия и Камой Цвижба, двигалась по Кодорскому шоссе со стороны центра Сухуми в сторону микрорайона «Келасур».

«Проехав железнодорожную эстакаду, расположенную напротив дома №17, на затяжном повороте направо, не справившись с рулевым управлением, допустила наезд на бордюр, после чего пересекла островок, разделяющий противоположные полосы движения, и, проехав 45,1 метров, совершила наезд на неподвижное препятствие – опору троллейбусной линии, расположенную на противоположной стороне движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Цвижба К. Р. от полученных травм скончалась на месте происшествия, а пассажир Какалия И. М. был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки», – сказано в сообщении суда.

Ница Габлия подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 Уголовного кодекса самопровозглашенной республики Абхазия – нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

4 января судья Сухумского городского суда Марат Авидзба удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ницы Габлия. Мера пресечения избрана до 1 марта 2023 года включительно.